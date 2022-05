Zysk z lokaty – jak obliczyć? Ile można zarobić?

Inwestować można na wiele sposobów. Jedynym z nich, a zarazem najbardziej popularnym, jest lokowanie wolnych środków na lokatę terminową. To produkt oferowany przez wiele banków, dzięki czemu jest ogólnodostępny i nie wymaga żadnych dodatkowych działań – wystarczy wpłacić środki i czekać, aż zostaną naliczone odsetki. Ile można zarobić na depozycie bankowym?

Lokata terminowa – czym jest?

Lokata terminowa to depozyt oferowany przez banki. Polega na wpłacie środków na specjalne konto bankowe i odebranie ich po zakończeniu okresu umownego. Tego rodzaju inwestycja jest mało ryzykowna, ale też gwarantuje niewielki dochód, bowiem lokaty dostępne w ofertach banku mają mało atrakcyjne oprocentowanie na poziomie maksymalnie kilku procent w skali roku.

Lokaty terminowe różnią się od siebie:

oprocentowaniem – podawane jest w skali roku i uzależnione od oferty danego banku oraz wybranego okresu obowiązywania depozytu,

– podawane jest w skali roku i uzależnione od oferty danego banku oraz wybranego okresu obowiązywania depozytu, okresem trwania – zwykle wynosi od 1 miesiąca do kilku lat,

– zwykle wynosi od 1 miesiąca do kilku lat, kapitalizacją odsetek – jest to częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału wpłaconego na lokatę; można spotkać np. kapitalizację dzienną, miesięczną, kwartalną, półroczną czy jednorazową – na koniec okresu obowiązywania lokaty,

– jest to częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału wpłaconego na lokatę; można spotkać np. kapitalizację dzienną, miesięczną, kwartalną, półroczną czy jednorazową – na koniec okresu obowiązywania lokaty, kwotą wpłaty – banki podają minimalne i maksymalne kwoty, jakie można wpłacić na lokatę,

– banki podają minimalne i maksymalne kwoty, jakie można wpłacić na lokatę, warunkami otwarcia – niektóre banki wymagają posiadania konta osobistego w ich banku lub kierują oferty do wybranej grupy klientów, np. tylko do nowych klientów swojej instytucji,

– niektóre banki wymagają posiadania konta osobistego w ich banku lub kierują oferty do wybranej grupy klientów, np. tylko do nowych klientów swojej instytucji, sposobem otwarcia – możliwe jest otwarcie lokaty przez internet, osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii,

– możliwe jest otwarcie lokaty przez internet, osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii, konsekwencjami rozwiązania umowy – warto sprawdzić w umowie depozytowej, co grozi za przedterminowe zerwanie lokaty, gdyż większość banków stosuje zasadę, iż zamknięcie lokaty przed końcem okresu jej obowiązywania skutkuje utratą wszystkich wypracowanych odsetek – wypłacana jest tylko kwota początkowa, czyli kapitał.

Jak założyć lokatę terminową?

Lokatę terminową możesz otworzyć w większości banków. Warto wybrać instytucję, która oferuje wysokie oprocentowanie depozytu. Otwarcie lokaty możliwe jest na kilka sposobów, choć nie każdy z nich realizowany jest przez każdy bank. Dostępne sposoby to wizyta w placówce, rozmowa telefoniczna z konsultantem lub otwarcie depozytu przez internet, np. za pomocą bankowości elektronicznej lub formularza na stronie internetowej banku. W niektórych bankach wymagane jest posiadanie lub otwarcie konta osobistego. Poza tym, jedyną potrzebną rzeczą będą oszczędności, które chcesz ulokować.

Ile można zarobić na lokacie?

By móc obliczyć zysk z lokaty, należy wziąć pod uwagę oprocentowanie, okres trwania lokaty, kwotę depozytu oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek. Zasada jest prosta – im więcej kapitału wpłacisz, tym większe odsetki z lokaty zyskasz. Warto jednak dodać, że od wypracowanego zysku należy jeszcze odjąć tzw. podatek Belki, który dotyczy wszystkich inwestycji kapitałowych. Wynosi on 19% i odejmowany jest od zarobionej kwoty. Mając wszystkie wyżej wymienione parametry, można obliczyć zysk z lokaty.

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Do obliczenia realnego zysku z lokaty potrzebne są następujące dane:

kwota depozytu – środki wpłacone na lokatę terminową,

– środki wpłacone na lokatę terminową, oprocentowanie lokaty – stopa procentowa depozytu, podawana w skali roku,

– stopa procentowa depozytu, podawana w skali roku, okres obowiązywania lokaty – liczba dni, czyli okres, na jaki deponujemy środki,

– liczba dni, czyli okres, na jaki deponujemy środki, liczba dni w roku – większość banków oblicza zysk w oparciu o 365 dni, jednak niektóre instytucje przyjmują wartość 360 dni,

– większość banków oblicza zysk w oparciu o 365 dni, jednak niektóre instytucje przyjmują wartość 360 dni, podatek belki – wynosi 19%.

Wzór na obliczenie zysku z lokaty (odsetek) wygląda następująco: KWOTA DEPOZYTU x LICZBA DNI OBOWIĄZYWANIA LOKATY x OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU / LICZBĘ DNI W ROKU

Warto pamiętać, że od wypracowanych odsetek należy odjąć 19% podatku Belki, co oczywiście nie jest pozytywną informacją.

Posłużmy się zatem przykładem. Klient ma wolne 6 000 zł, które chce wpłacić na lokatę terminową. Wybrał ofertę banku X, który oferuje oprocentowanie równe 3% w skali roku. Klient zdecydował się na lokatę półroczną. Kapitalizacja odsetek jest jednorazowa i występuje na koniec okresu umownego lokaty. Zysk z lokaty należy zatem obliczyć w następujący sposób:



6000 (wpłacona kwota) x 180 (półroczny okres lokaty) x 0,03 (oprocentowanie lokaty) / 365 (liczba dni w roku) = 88,77 zł

Na lokacie klient zarobi 88,77 zł odsetek, które zostały wypracowane w okresie sześciu miesięcy. Nie jest to jednak finalna kwota, jaką dostanie on na swoje konto. Należy wykonać jeszcze jedno działanie, który pozwoli policzyć wysokość należnego podatku od zarobionych odsetek.

88,77 x 0,19 = 16,87 zł – podatek, który zostanie potrącony od wypracowanych odsetek

88,77 – 16,87 = 71,90 zł

Finalna kwota, jaką klient otrzyma na konto wynosi więc 71,90 zł – jest to rzeczywisty zysk z lokaty (zysk netto).

Zamykanie lokaty terminowej

Zamknięcie lokaty terminowej przed terminem zapadalności lub końcem okresu umownego wiąże się z konsekwencjami. Większość banków stosuje zasadę, że za zerwanie lokaty grozi utrata wszelkich wypracowanych do tej pory odsetek. Jeśli więc założyłeś lokatę na rok, ale chcesz z niej zrezygnować po trzech miesiącach, nie będziesz mieć z niej żadnego zysku – bank zwróci Ci tylko tyle, ile wpłaciłeś początkowo, a wszelkie doliczone do tej kwoty odsetki zostaną anulowane i zwrócone do banku.

Zrezygnowanie z lokaty przed końcem umowy może mieć jednak sens w sytuacji, gdy wzrosły stopy procentowe i oprocentowanie depozytów poszło w górę. Warto wówczas obliczyć, czy zysk z lokaty obecnej będzie opłacalny, czy lepiej ją zerwać i założyć taki produkt w innym banku na lepszych warunkach, z wyższym oprocentowaniem. O tym, jak obliczyć zysk z lokaty, pisaliśmy powyżej, dzięki temu możesz samodzielnie przeanalizować, czy opłaca się zamknąć obecną kwotę, bowiem utracone odsetki będą niższe niż zysk z lokaty w innym banku, którą planujesz otworzyć.

Czytaj też:

Co to jest dywersyfikacja?