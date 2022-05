Polecenie przelewu – czym jest i jak działa?

Bankowość internetowa to szereg możliwości i funkcjonalności niezbędnych w codziennym życiu. Wystarczy mieć na swoim smartfonie aplikację banku, by za pomocą kilku kliknięć sprawdzić historię transakcji, podejrzeć stan konta, zapłacić za parking, bilet w komunikacji miejskiej, opłacić rachunki, a także przesłać środki drugiej osobie – nawet, gdy znajduje się ona na drugim końcu świata. Jak wykonać przelew? Czym jest i jak działa polecenia przelewu? Sprawdź!

Co to jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu to nic innego jak przelew środków, czyli jedna z metod bezgotówkowego rozliczenia. Można go wykonać stacjonarnie w jednym z oddziałów banku lub na poczcie, uzupełniając odpowiedni druczek. Można również przelać środki bez wychodzenia z domu – za pomocą aplikacji banku lub bankowości elektronicznej, np. przy użyciu laptopa czy tabletu, a także telefonicznie, korzystając z systemu IVR. O ile w tej drugiej opcji do wykonania przelewu może wystarczyć tylko numer konta, a nawet sam numer telefonu odbiorcy, tak w przypadku tradycyjnego przelewu niezbędne będzie posiadanie większej ilości informacji o adresacie przelewu.

Polecenie przelewu – jak wypełnić druk?

Zastanawiasz się, jakie dane należy uzupełnić w biało-czerwonym druku polecenia przelewu? Udając się osobiście do banku lub placówki pocztowej, miej ze sobą następujące dane oraz wpisz poniższe informacje:

imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy, której chcesz wysłać środki,

numer rachunku bankowego odbiorcy (26 cyfr w przypadku konta w polskim banku),

kwota i waluta przelewu,

imię i nazwisko nadawcy przelewu,

numer konta bankowego nadawcy,

tytuł przelewu,

data przelewu,

podpis nadawcy.

Jak działa polecenie przelewu?

Polecenie przelewu to dyspozycja przekazania środków na konto danej osoby lub firmy. Środki są pobierane z Twojego konta bankowego, dlatego zadbaj o to, by znajdowała się na nim odpowiednia kwota. Odbiorca również musi dysponować rachunkiem bankowym lub płatniczym, bowiem transakcja polega na przekazaniu środków z jednego konta na drugie. Polecenie przelewu powinno zostać zaksięgowane najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia. Przelewy mogą być wykonywane zarówno pomiędzy instytucjami w Polsce, jak i na świecie.

Jakie są rodzaje polecenia przelewu?

Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje poleceń przelewu. Możesz z nich skorzystać w zależności od potrzeby – różnią się od siebie m.in. czasem realizacji transakcji, walutą przelewu czy krajem obsługującym konto odbiorcy. W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje przelewów:

przelew Elixir – tradycyjny przelew międzybankowy, z którego na co dzień korzysta większość klientów. Zwykle jest darmowy – w przypadku korzystania z niego za pomocą bankowości internetowej. Jest obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

– tradycyjny przelew międzybankowy, z którego na co dzień korzysta większość klientów. Zwykle jest darmowy – w przypadku korzystania z niego za pomocą bankowości internetowej. Jest obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Przelew natychmiastowy – należy do nich np. Express Elixir. Jest to przelew realizowany przez całą dobę, dzięki czemu środki trafią do odbiorcy natychmiastowo – od kilku sekund do kilku minut. Wykonanie tego przelewu wiąże się jednak z dodatkową opłatą zwykle rzędu ok. 5 zł.

– należy do nich np. Express Elixir. Jest to przelew realizowany przez całą dobę, dzięki czemu środki trafią do odbiorcy natychmiastowo – od kilku sekund do kilku minut. Wykonanie tego przelewu wiąże się jednak z dodatkową opłatą zwykle rzędu ok. 5 zł. Przelew SORBNET – służy do wykonywania transakcji na wysokie kwoty, rozliczenia dokonywane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu trafiają do odbiorcy zwykle w ciągu godziny. Tego rodzaju przelewy realizuje Narodowy Bank Polski za pomocą systemu SORBNET2. Ich koszt zależy od cennika danego banku, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt złotych lub prowizja wyliczana na podstawie kwoty przelewu.

– służy do wykonywania transakcji na wysokie kwoty, rozliczenia dokonywane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu trafiają do odbiorcy zwykle w ciągu godziny. Tego rodzaju przelewy realizuje Narodowy Bank Polski za pomocą systemu SORBNET2. Ich koszt zależy od cennika danego banku, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt złotych lub prowizja wyliczana na podstawie kwoty przelewu. Przelew SEPA – przelew walutowy realizowany w euro. Służy do przekazywania środków w obrębie krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Do jego wykonania niezbędne jest podanie numeru konta w formacie IBAN, który musi zawierać kod BIC/SWIFT banku odbiorcy.

– przelew walutowy realizowany w euro. Służy do przekazywania środków w obrębie krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Do jego wykonania niezbędne jest podanie numeru konta w formacie IBAN, który musi zawierać kod BIC/SWIFT banku odbiorcy. Przelew SWIFT – rodzaj przelewu zagranicznego w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie. I w tym przypadku konieczne jest posiadanie numeru konta IBAN oraz kodu BIC/SWIFT banku odbiorcy.

– rodzaj przelewu zagranicznego w dowolnej walucie do dowolnego banku na świecie. I w tym przypadku konieczne jest posiadanie numeru konta IBAN oraz kodu BIC/SWIFT banku odbiorcy. Przelew mobilny – nowoczesna forma polecenia przekazu, który realizowany jest natychmiastowo – zarówno w weekendy, jak i w święta. Najpopularniejszym z nich jest przelew BLIK, a do jego wykonania potrzebny jest jedynie numer telefonu odbiorcy, który musi być podpięty do konta bankowego lub zarejestrowany w systemie BLIK.

Kiedy używać polecenia przelewu?

W dzisiejszych czasach za pomocą polecenia przelewu można opłacić niemal wszystko. Dlatego warto wejść w świat bankowości internetowej i nauczyć się wykonywania przelewów online. Zwykle są one bezpłatne, dzięki czemu można uniknąć płacenia prowizji za każdy przelew wykonywany stacjonarnie w banku, na poczcie czy w innych punktach przyjmujących płatności.

Polecenie przelewu przyda się m.in. w sytuacji, gdy chcesz w szybki sposób przelać gotówkę na konto innej osoby, opłacić rachunki, faktury, spłacić ratę kredytu czy pożyczki, zapłacić za zakupiony towar czy usługę, a także przesłać gotówkę do banku znajdującego się na innym kontynencie. Polecenie przelewu może również zostać wykonane z konta firmowego – przelew do ZUS-u czy urzędu skarbowego możliwy jest również przez internet. To naprawdę proste!

Ile kosztuje polecenie przelewu?

Koszt polecenia przelewu zależy przede wszystkim od banku, który prowadzi Twoje konto osobiste lub firmowe oraz od rodzaju przelewu. Tradycyjne przelewy Elixir są zazwyczaj darmowe, jeśli wykonasz je za pomocą aplikacji bankowej lub bankowości internetowej. Pamiętaj, że za przelew w placówce banku możesz zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych! Z dodatkowymi opłatami wiążą się przelewy ekspresowe (ok. 5 zł) praz przelewy zagraniczne, za które można naprawdę sporo zapłacić – im wyższa kwota, tym przelew będzie droższy.

Kiedy dojdzie przelew?

Decydując się na przelew ekspresowy lub przelew na telefon, możesz liczyć na to, że odbiorca otrzyma środki natychmiastowo, nawet w ciągu kilku sekund. Księgowanie pozostałych przelewów zależy od sesji Elixir, czyli Systemu Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Każdy bank przeprowadza w każdym dniu roboczym trzy sesje wychodzące oraz trzy sesje przychodzące w ustalonych godzinach. Możesz je znaleźć na stronach internetowych banków. Jeśli dany bank przeprowadza sesje wychodzące o godzinie: 8.30, 12.00 oraz 15.00, oznacza to, że zlecając polecenie przelewu o godz. 11.45, zostanie on zrealizowany w ramach drugiej sesji, która ma miejsce w samo południe. Wykonując przelew po godz. 15.00, odbiorca otrzyma go dopiero w kolejnym dniu roboczym. Godziny sesji przychodzących informują zaś o tym, kiedy dotrą do Ciebie przelewy realizowane z kont w innych bankach. Warto mieć na uwadze fakt, że tradycyjne przelewy nie są realizowane w weekendy oraz święta. Chcąc szybko przelać środki w dni wolne od pracy, warto więc wybrać przelew natychmiastowy lub przelew na telefon, np. BLIK.

