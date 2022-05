Co to jest dywidenda i kto ją wypłaca?

Inwestorzy kupujący akcje danej spółki, mogą na nich zarabiać nie tylko, gdy te zyskują na wartości, lecz także gdy następuje wypłata dywidendy. Jest ona pewnym wynagrodzeniem dla akcjonariuszy, którzy postanowili zainwestować w określoną spółkę. Jego źródłem są zazwyczaj zyski netto danego podmiotu. Jednak nie wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych wypłacają dywidendę w miarę regularnie. Są też takie, które w ogóle nie dzielą się zyskiem z inwestorami, ponieważ wolą przeznaczyć go na inne cele, np. inwestycje w firmę. Dodatkowo zdarzają się spółki, które mogą wypłacać dywidendę, nawet jeśli nie osiągają odpowiednich zysków. Jakie zatem spółki dzielą się zyskami z akcjonariuszami regularnie? Spółki, z jakich branż, są najbardziej stabilne pod tym względem, a także w jaki sposób wypłacana jest dywidenda?



Dywidenda – co to jest?

Dywidenda jest to zysk netto wypracowany przez spółkę. Wypłacany jest on jej wspólnikom lub osobom posiadającym akcje tej spółki. Otrzymują ją proporcjonalnie wszyscy akcjonariusze lub wspólnicy. Dywidenda jest wypłacana w dniu, w którym ustalono prawo do jej wypłaty. O jej wypłacie decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Odbywa się ono po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki. Podczas walnego zgromadzenia ustalana jest wysokości dywidendy, dzień prawa do dywidendy, a także określany dzień jej wypłaty.

Dywidendę może otrzymać posiadacz akcji w spółce akcyjnej lub wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie same zasady odnośnie dywidendy w spółce akcyjnej stosuje się do spółki komandytowo-akcyjnej.



Kto wypłaca dywidendę i czy wszystkie spółki to robią?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie wszystkie spółki wypłacają dywidendę. O tym, czy posiadacze akcji dostaną swoją “nagrodę” czy też nie, decydują władze spółki. Są bowiem podmioty, które wypracowany zysk przeznaczają na dalszy rozwój swojej działalności, inwestycje, albo na pokrycie wcześniejszych strat. Dywidenda jest po prostu zachętą dla akcjonariuszy, aby zachowali akcje spółki i myśleli o nich jak o długoterminowej inwestycji.

Jakie zatem spółki wypłacają dywidendę? Są to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. A które wypłacają ją regularnie? Jak łatwo można zgadnąć, są to zazwyczaj większe podmioty, o ugruntowanej pozycji na rynku i tym samym o bardziej przewidywalnych zyskach. To one są najlepszymi płatnikami dywidend, ponieważ starają się regularnie je wypłacać, aby jak najbardziej zwiększyć zyski akcjonariuszy. Przyjmuje się, że najlepsze pod tym względem są podmioty działające w sektorach takich jak: finanse, surowce, farmacja i opieka zdrowotna, a także przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Z kolei start-upy, a także firmy technologiczne lub biotechnologiczne, które charakteryzują się szybkim wzrostem, mimo wszystko mogą nie oferować regularnych dywidend. Wynika to z faktu, że są one na wczesnym etapie rozwoju, dlatego też ponoszą zarówno wysokie koszty, jak i niemałe straty. W związku z tym mogą nie mieć wystarczających środków na wypłatę dywidendy.

Warto zaznaczyć również, że nie tylko spółki wypłacają dywidendę. Robią to również fundusze inwestycyjne.

Kto jest uprawniony do otrzymania dywidendy?

W zależności od rodzaju spółki do uzyskania dywidendy uprawnione są różne podmioty. Jeśli mowa o spółce akcyjnej, to do otrzymania dywidendy uprawniony jest akcjonariusz, który ma w posiadaniu akcje spółki w dniu dywidendy. Z kolei gdy chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to są to wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.



W jaki sposób wypłacana jest dywidenda?

Dywidenda zazwyczaj jest wypłacana w formie pieniężnej. Jednak nie jest to jedyna forma, w której inwestorzy mogą otrzymać swoje symboliczne “wynagrodzenie”. Są też sytuacje, gdy może być wypłacana w formie rzeczowej, czyli m.in. w postaci akcji, albo nieruchomości.

Na wypłatę dywidendy przeznaczana jest kwota, która stanowi część zysków spółki wypracowanych przez nią w danym roku obrotowym. Jej wysokość jest regulowana przepisami.

Wysokość dywidendy jest wyliczana na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O jej wysokości i terminie wypłaty decyduje walne zgromadzenie – jeśli mowa o spółce akcyjnej – albo zgromadzenie wspólników – gdy chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby nastąpiła wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych, to m.in.: zakończenie roku obrotowego; sporządzenie sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenie przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników, podjęcie decyzji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy.



Wypłata dywidendy – najważniejsze etapy

Zanim dojdzie do wypłaty dywidendy, muszą zostać spełnione pewne procedury. Przede wszystkim cały proces musi się odbyć w określonym porządku, który podzielony jest na kilka etapów. Ich kolejność jest następująca. Po pierwsze musi zostać ustalona data ogłoszenia. Zarząd spółki ogłasza dywidendę w dniu ogłoszenia. Przed jej wypłatą musi ona zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy.

Następnie jest ex-dividend date. Jest to pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy. Kolejny to dzień ustalenia prawa do dywidendy. Wtedy spółka ustala, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania dywidendy lub wypłaty. Ostatnim etapem jest data wypłaty dywidendy. To dzień, w którym podmiot wypłaca dywidendę i trafia ona na konta inwestorów.

Kolejną istotna kwestią związaną z dywidendą jest podatek od niej. W związku z tym, że dywidenda jest przychodem z zysków kapitałowych, jest ona obciążona podatkiem. Jego stawka z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19%. W tym wypadku to spółka zajmuje się rozliczeniem z urzędem skarbowym, to ona jest płatnikiem, a nie beneficjent dywidendy.

