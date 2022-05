Karta kredytowa - czym jest i jak działa?

Czym jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to karta płatnicza, tyle że z określonym limitem pożyczkowym. Przy dokonywaniu płatności pieniądze nie są pobierane z naszego konta, tylko z rachunku kredytowego. Karta kredytowa działa jak pożyczka z tą jednak różnicą, że nie trzeba za każdym razem składać wniosku kredytowego.

Z wyglądu karta kredytowa jest identyczna jak karta debetowa. Można otrzymać ją w każdym banku, niekoniecznie w tym, w którym mamy konto. Do wydania karty kredytowej niezbędna jest jednak zdolność kredytowa, która determinuje także wysokość limitu do wykorzystania.

Jakie dane znajdują się na karcie kredytowej?

Karta kredytowa posiada na swoim awersie numer składający się z 16 cyfr ułożonych w czterocyfrowych blokach. Pierwsza cyfra określa, kto jest emitentem karty, np. Visa lub MasterCard. Następne pięć cyfr zdradza wystawcę karty. Tak ułożony sześciocyfrowy ciąg składa się na numer BIN(Bank Identification Number). Dziewięć kolejnych cyfr to identyfikator właściciela karty, a ostatnia szesnasta cyfra pełni funkcję kontrolną i pozwala sprawdzić, czy wpisany podczas transakcji numer karty jest prawidłowy.

Inne dane znajdujące się na awersie karty kredytowej to:

nazwa banku,

imię i nazwisko właściciela karty (opcjonalnie),

logo organizacji płatniczej,

mikroprocesor,

data ważności karty,

symbol płatności zbliżeniowych.

Na rewersie karty kredytowej, znajdują się natomiast:

pasek magnetyczny,

miejsce na podpis,

hologram (czasami występuje na awersie),

numer CVV2/CVC2,

dane teleadresowe banku.

Od czego zależy limit na karcie kredytowej?

Limit na karcie kredytowej to maksymalna kwota, którą bank oddaje do dyspozycji posiadaczowi karty. Jest on ustalany na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta. Wiadomo, że im lepsza zdolność kredytowa danej osoby, tym większy limit może uzyskać na. W okresie użytkowania karty z reguły nie da się dokonać transakcji poza przyznanym limitem. Jednak w niektórych przypadkach bank dopuszcza zwiększenie posiadanego limitu.

Jak działa karta kredytowa?

Z karty kredytowej korzysta się jak z karty zbliżeniowej. W sklepie dokonujemy płatności za pomocą terminala, a przez Internet, wpisując odpowiednie dane. Bank nie nalicza odsetek od pojedynczych transakcji ani nawet od zadłużenia, pod warunkiem nieprzekraczania terminu spłaty lub w sytuacji gdy nie używamy karty kredytowej. Prowizja pobierana jest jedynie w przypadku wypłaty z bankomatu przy pomocy karty kredytowej. Jest ona z reguły wysoka, dlatego lepiej w takim momencie posłużyć się kartą debetową.

Okres bezodsetkowy

Banki oferują swoim klientom tzw. okres bezodsetkowy. Jest to czas, przez który bank wydający kartę nie nalicza odsetek od wykorzystanego limitu zadłużenia. Zazwyczaj trwa od 50 do 60 dni i składa się dwóch części:

okresu rozliczeniowego – to czas, w którym możemy korzystać z przyznanego limitu; trwa 30 dni, a jego koniec oznaczony jest w umowie;

– to czas, w którym możemy korzystać z przyznanego limitu; trwa 30 dni, a jego koniec oznaczony jest w umowie; okresu spłaty zadłużenia – po zakończeniu okresu rozliczeniowego bank podsumowuje wykorzystane środki i daje nam czas na ich spłatę; wszystko zależy od polityki banku, ale najczęściej mamy na to od 20 do 30 dni.

Co to oznacza w praktyce? To, że płacąc kartą za zakupy pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, mamy na spłatę tej kwoty 30 dni plus 20-30 dni, które ustalił w ofercie bank. W tym czasie bank nie będzie naliczać odsetek, a my możemy spłacić zadłużenie na karcie dopiero pod koniec kolejnego miesiąca.

Jak wnioskować o kartę kredytową?

Aby otrzymać kartę kredytową, należy:

mieć ukończone 18 lat;

być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło albo prowadzić własną działalność gospodarczą;

posiadać konto osobiste (nie jest to warunek konieczny, ale przyspiesza proces weryfikacyjny);

złożyć stosowny wniosek.

Większość banków umożliwia złożenie wniosku przez Internet. Po jego otrzymaniu bank weryfikuje zdolność kredytową klienta, wcześniejsze zobowiązania i ewentualne zadłużenia. Czasami może poprosić o zaświadczenie o zarobkach i wyciąg z konta bankowego, dlatego lepiej zawczasu przygotować sobie te dokumenty.

Spłata karty kredytowej

Każdy bank ma inne wymagania co do spłaty karty kredytowej. Jak wspominaliśmy wcześniej, po skorzystaniu ze środków, użytkownik ma około 60 dni na spłatę zadłużenia. Jak to zrobić? Wystarczy wykonać przelew na rachunek karty kredytowej, który został udostępniony podczas podpisywania umowy.Terminowa spłata jest niezwykle ważna, ponieważ nawet jeden dzień spóźnienia upoważnia bank do naliczenia odsetek ustawowych.

Różne opcje spłaty karty kredytowej

Czasami nie trzeba od razu regulować całości pożyczonej kwoty. Niektóre banki ustalają kwotę minimalną, która wynosi najczęściej 5% zadłużenia na karcie. Pozostałą kwotę pozwalają natomiast rozłożyć na raty i spłacać w późniejszym terminie.Niestety nie ma nic za darmo. W tym przypadku trzeba liczyć się z oprocentowaniem, które w większości ofert jest równe najwyższej dopuszczalnej stawce, a więc czterokrotności stopy lombardowej, wynoszącej obecnie 2,5%. Karty kredytowe są więc najbardziej opłacalne tylko wtedy, kiedy udaje się nam spłacić całe zadłużenie od razu.

Karta kredytowa a płatnicza – różnice

Mimo wielu podobieństw, karta kredytowa nie jest tożsama z kartą debetową. Podstawową różnicą jest to, iż korzystając z karty debetowej, wydajemy pieniądze, które fizycznie są na naszym rachunku. Płacąc za pomocą karty kredytowej natomiast, nie obciążamy konta osobistego, tylko korzystamy z pieniędzy banku. Kolejna różnica jest taka, że karta kredytowa przeznaczona jest głównie do transakcji bezgotówkowych. Oczywiście wypłata pieniędzy jest fizycznie możliwa, ale wiąże się to z wysoką prowizją, o czym była mowa wcześniej. Karta kredytowa działa po prostu jak tradycyjna pożyczka, tyle że w formie “plastiku” bez konieczności wnioskowania za każdym razem o dodatkowe środki.

Dodatkowe opcje karty kredytowej

Karta kredytowa daje wiele możliwości. Dzięki niej można na przykład zarezerwować bilety lotnicze przez pośrednika lub wynająć samochód za granicą. W ten sposób firmy zabezpieczają się w razie nieuczciwości klienta. Jej inne niestandardowe opcje to wspomniana wcześniej możliwość wypłacania gotówki, wykonywanie przelewów, zwiększenie limitu kredytowego oraz zamiana limitu na rachunku karty w gotówkę. Są to jednak operacje, za które banki naliczają bardzo wysokie prowizje, dlatego nie do końca się one opłacają.

Czy warto skorzystać z karty kredytowej?

Karta kredytowa to wygodne rozwiązanie, które może okazać się bardzo pomocne w razie nieprzewidzianej sytuacji finansowej lub ułatwić nam transakcje za granicą. Jednak nie należy zapominać, że łatwy dostęp do bezpłatnych, dodatkowych środków może kusić, a w konsekwencji wpędzić nas w długi. Dlatego też wzięcie karty kredytowej powinno być przemyślaną decyzją a nie impulsem. Musimy upewnić się, że gdy przyjdzie czas spłaty, nie będziemy mieć problemu z dotrzymaniem terminu zobowiązania.

