Karta debetowa - czym jest i jakie ma funkcje?

Karta debetowa: co to jest?

Karta debetowa to karta płatnicza, która jest wydawana klientowi do konta osobistego w celu dysponowania dostępnymi na nim środkami. Karta debetowa umożliwia m.in. płatności zbliżeniowe, wypłatę i wpłatę środków czy wykonywanie przelewów. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość wystąpienia debetu, czyli pewnego rodzaju zadłużenia w wysokości określonej w umowie przez bank.

Jak działa karta debetowa?

Karta debetowa działa podobnie jak zwykła karta płatnicza z tą jednak różnicą, że umożliwia wydanie więcej pieniędzy niż rzeczywiście mamy na koncie. Chodzi tu o wspomniany wcześniej debet. Karta debetowa zakłada pewien limit, który możemy wykorzystać, w sytuacji gdy wyczerpią się nam środki. W praktyce wygląda to tak, że mając 0 zł na koncie, nadal możemy robić zakupy do kwoty ustalonej przez bank. Wtedy dochodzi do tzw. salda debetowego.

Czym jest saldo debetowe?

Saldo debetowe to kwota “na minusie”, która pojawia się na naszym rachunku, w sytuacji gdy wartość dokonanych transakcji kartą przekroczy wysokość dostępnych na koncie środków. Jak to w ogóle możliwe możliwe? Banki w ramach karty debetowej umożliwiają posługiwanie się środkami powyżej dostępnego limitu na koncie. Zazwyczaj jest to kwota do kilkuset złotych. Saldo debetowe należy uregulować w wyznaczonym przez bank terminie. W przeciwnym razie musimy się liczyć z konsekwencjami w postaci odsetek.

Funkcje karty debetowej

Karta debetowa spełnia kilka funkcji, a mianowicie:

umożliwia szybki dostęp do pieniędzy zgromadzonych na koncie;

pozwala na dokonywanie płatności bezgotówkowych;

służy do wypłaty i wpłaty gotówki;

umożliwia dokonywanie płatności stacjonarnych i online.

Funkcja wielowalutowa i miejska

Istnieją również karty debetowe z funkcją wielowalutową lub miejską. Karta wielowalutowa to karta z podpiętymi kontami walutowymi, która umożliwia dokonywanie płatności w różnych walutach, nie tylko w złotówkach. Z kolei karta z funkcją miejską udostępnia możliwość zakupu biletów okresowych, służących do podróżowania komunikacją miejską w danym mieście. Co ważne, użytkownicy kart miejskich mogą również korzystać z przysługujących im ulg i zniżek w określonych punktach.

Jak wygląda karta debetowa?

Karta debetowa wygląda jak każda inna karta płatnicza. Jej istotnym elementem jest numer, dzięki któremu można rozszyfrować, jaka instytucja wydała daną kartę i kto obsługuje rachunek karty. Jeśli karta debetowa została wydana przez Visa lub Mastercard, będzie widniał na niej numer 16-cyfrowych. Jeśli Diner’s Club, to numer karty będzie zawierał 14 cyfr, a jeśli American Express – 15 cyfr.

Numer karty znajduje się na awersie. Pierwsza cyfra zawsze oznacza kategorię instytucji, która daną kartę wydała. Kolejna odpowiada za instytucję kartową. Z kolei na rewersie znajdziemy kody CVV i CVC. Są one trzycyfrowe i służą do autoryzacji płatności kartami debetowymi w Internecie.

Oprócz numeru i kodu karta debetowa zawiera również imię i nazwisko właściciela, datę ważności, logo wydawcy oraz nazwę banku, w którym ją otrzymaliśmy. Co ciekawe, coraz więcej banków umożliwia personalizację karty, a konkretnie wybór koloru lub tła. Zaprojektowana w ten sposób karta jest więc dopasowana do upodobań klienta.

Jak otrzymać kartę debetową?

Kartę debetową może otrzymać każdy, kto otworzy indywidualny rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić osobiście w siedzibie banku, dzwoniąc na infolinię lub przez Internet (stronę www lub aplikację mobilną banku).

Karta debetowa jest wysyłana pocztą. Na jej wydanie czeka się około tygodnia. W tym czasie można oczywiście swobodnie zarządzać swoimi finansami i dokonywać na przykład przelewów przez Internet.

Karta debetowa a karta płatnicza

Różnica między kartą płatniczą a debetową jest bardzo niewielka. Polega głównie na tym, że karta płatnicza nie pozwala nam na korzystanie z dodatkowych środków, ponieważ jej wydanie przez bank nie jest jednoznaczne z uzyskaniem debetu(czyli możliwością pojawienia się na koncie salda debetowego). Obecnie jednak, otwierając konto osobiste w danym banku i prosząc o wydanie karty płatniczej, najczęściej automatycznie otrzymuje się kartę debetową.

Karta debetowa a karta kredytowa

Karcie debetowej bliżej do karty płatniczej, natomiast karcie kredytowej do tradycyjnego kredytu. Karta debetowa jest bowiem podpięta pod nasze konto, karta kredytowa – nie, środki czerpiemy z rachunku kredytowego, co nie ma wpływu na zgromadzonego na naszym koncie pieniądze. Korzystanie z karty debetowej daje większą kontrolę nad finansami, ponieważ limit salda debetowego jest zdecydowanie niższy niż limit kredytowy na karcie kredytowej. Niesie też ze sobą mniejsze ryzyko. Używanie karty kredytowej i niespłacenie limitu kredytowego na czas grozi poważnymi konsekwencjami w postaci odsetek a nawet kary finansowej.

Wady i zalety posiadania karty debetowej

Karta debetowa jest wygodnym i powszechnym środkiem płatniczym. Warto z niej korzystać, ponieważ jest bezpieczniejsza od płacenie bilonem lub banknotami. Może być też bardzo pomocna. Dzięki opcji debetu pozwoli nam pokryć koszty związane z nagłym wydatkiem lub przetrwać “do pierwszego”. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z niej rozsądnie i jeśli nie zachodzi taka potrzeba, nie doprowadzać do wystąpienia salda debetowego. Może niewielkie, ale jednak jest to wciąż zobowiązanie wobec banku, które prędzej czy później trzeba będzie uregulować.

