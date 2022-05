RRSO – co to jest? Wszystko, co trzeba wiedzieć

Jak wygląda rozwinięcie skrótu RRSO? Jest to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli wskaźnik, który określa wszystkie dodatkowe koszty związane z wzięciem kredytu czy pożyczki, które nie zostały uwzględnione przez standardowe oprocentowanie nominalne. Jak przeczytamy w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku „RRSO jest kosztem kredytu ponoszonym przez konsumenta, wyrażonym jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Przekazanie informacji o wysokości RRSO podczas zawierania ofert związanych z produktami finansowymi jest konieczne i zobowiązujące.

Co to jest RRSO?

W jakim celu istnieje wskaźnik RRSO? Jego powstanie wynika z tego, że konsumenci zaciągając pożyczki i kredyty w banku często nie wiedzieli, jakie będą rzeczywiste koszty takiej pomocy finansowej. RRSO ma zatem rozwiać wszelkie wątpliwości i ułatwiać zrozumienie skomplikowanego języka finansów używanego przez banki i kredytodawców. Dzięki temu wskaźnikowi, można w łatwy sposób porównać dostępne na rynku oferty i wybrać tę najkorzystniejszą dla swojego portfela. Z tego też powodu, zgodnie z prawem każda instytucja finansowa udzielająca pożyczek ma obowiązek przedstawienia realnych kosztów spłaty długu. W tym celu podczas obliczenia wysokości wskaźnika RRSO muszą wziąć pod uwagę też wszystkie inne opłaty, które musi uiścić konsument w trakcie spłacania zadłużenia.

Należy jednak pamiętać, że Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania nie zawsze może być wiarygodna i pomocna. Z czego to wynika? Aby jakiekolwiek porównywanie dostępnych ofert miało sens, należy zestawiać ze sobą tylko te oferty, które mają taki sam okres kredytowania. Niestety też na niekorzyść konsumenta, banki i inne instytucje finansowe tworzą różnego rodzaju dodatkowe opłaty, które zgodnie z przestarzałymi i nieodnawialnymi przepisami nie są uznawane jako te obowiązkowe przy obliczaniu wysokości wskaźnika RRSO.

RRSO a oprocentowanie – podobieństwa i różnice

Podczas sprawdzania i porównywania ofert finansowych, konsumenci zazwyczaj otrzymają od kredytodawców dwie różne wartości, które odpowiadają różnym kwotom. Jedna z nich to nominalne oprocentowanie kredytu, z kolei druga to właśnie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Choć oczywiście wartość nominalna będzie niższa (bo często jest tylko symboliczna), to w tym drugim wskaźniku znajdują się wszelkie dodatkowe opłaty nie uwzględnione w wartości nominalnej, jak np. opłata za rozpatrzenie wniosku, prowizja za udzielenie kredytu czy ubezpieczenie.

Zastanawiając się nad wyborem najlepszej oferty, lepiej wziąć pod uwagę w takiej sytuacji wysokość wskaźników RRSO, które będą dokładniejsze i miarodajne, ponieważ pokażą rzeczywiste kwoty należne do zapłaty.

Kredyty i pożyczki – w jaki sposób je porównywać?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, do rzetelnego porównywania kredytów i pożyczek niezbędna będzie wartość wskaźnika Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Sam wzór RRSO jest bardzo skomplikowany i zawiera wiele składowych, dlatego lepiej zamiast samodzielnego obliczania skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który przygotowuje ofertę. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie obliczenia zostały wykonane prawidłowo i nie zaskoczy Cię w przyszłości wyższa niż przypuszczałeś kwota. Innym rozwiązaniem jest też skorzystanie z dostępnych w Internecie kalkulatorów do obliczania wysokości tego wskaźnika.

W temacie efektywnego porównywania pożyczek warto wspomnieć, że choć samo RRSO jest niezwykle ważne, to nie jest jedynym parametrem, który należy wziąć pod uwagę. Co jeszcze należy uwzględnić i przeanalizować? Przede wszystkim jest to okres kredytowania, wysokość prowizji, rodzaj rat czy nawet koszt ubezpieczenia. Często zdarza się bowiem, że choć porównywane raty mają podobne wartości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, to poprzez wspomniane wyżej opłaty ostateczny, rzeczywisty koszt kredytu może się znacznie różnić.

RRSO i okres kredytowania – na czym to polega?

Należy też pamiętać, że mniejsze RRSO nie zawsze będzie oznaczało niższe opłaty za kredyt. Trzeba zapamiętać zależność, że im krótszy okres kredytowania, tym niestety większa wartość Rzeczywistej Rocznej Kwoty Oprocentowania. Wynika to z tego, że RRSO jest zależne od okresu kredytowania i terminu całkowitej spłaty zadłużenia. W związku z tym tylko w pierwszym miesiącu trwania umowy kredytowej kapitał do spłaty jest równy całkowitej kwocie kredytu, a końcowa kwota do spłacenia w każdym następnym miesiącu jest pomniejszana o już uregulowane należności. Z tego też powodu samo RRSO będzie się niestety zwiększało razem ze zmniejszającym się pozostałym okresem do spłaty zaciągniętego długu.

Jak wygląda RRSO w praktyce?

Znajomość zasad obliczania i działania wskaźnika Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania jest szczególnie przydatna dla tych osób, które zamierzają skorzystać z pomocy banków i innych instytucji finansowych. Dzięki temu świadomy konsument nie będzie przerażony RRSO na poziomie 1400% w przypadku pożyczki krótkoterminowej.

Choć sam wskaźnik pozwala w miarodajny sposób porównać różne oferty finansowe, to należy pamiętać, że banki i inne instytucje tworzą różnego rodzaju dodatkowe opłaty. Zgodnie z przestarzałymi przepisami prawnymi nie są one uznawane jako te obowiązkowe przy obliczaniu wysokości wskaźnika RRSO, a niestety ostatecznie podwyższają koszty spłaty kredytu. Z tego też powodu oprócz analizowania samego wskaźnika trzeba wziąć też pod uwagę dokładny przegląd omawianej oferty i zweryfikować całkowity koszt kredytu.

