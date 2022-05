Jak oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie można w gruncie rzeczy traktować jako systematyczny, comiesięczny wydatek. Takie podejście do sprawy może być przydatne zwłaszcza dla osób, które nie potrafią utrzymać przy sobie gotówki. Zaoszczędzona kwota daje poczucie bezpieczeństwa podczas nieprzewidzianych wydatków, jest poduszką finansową czy po prostu pozwala na zrealizowanie długofalowych projektów. W świetle wydarzeń ostatnich lat i nieznanego jutra, odłożone pieniądze mogą wydawać się koniecznością. Jak jednak oszczędzać? Czy można nauczyć się kontrolowania swojego budżetu? Poznaj sprawdzone metody.

Jak nauczyć się kontrolowania budżetu?

Tylko 28% społeczeństwa potrafi sprawnie kontrolować swoje wydatki. Tak wynika z raportu przeprowadzonego w 2019 roku na temat „Postaw Polaków wobec finansów”. Czy w związku z tym jako naród nie jesteśmy w stanie zapanować nad własnym budżetem? Warto w tym momencie wspomnieć, że taka umiejętność jest jak najbardziej możliwa do wyćwiczenia.

Oszczędzanie samo w sobie powinno być czymś naturalnym i nieuciążliwym, dzięki czemu będzie możliwe razem z opłacaniem rachunków i czynszu. W pierwszej kolejności, dobrze jest oszacować najważniejsze miesięczne wydatki, czyli wszystkie te kwoty, które obowiązkowo należy opłacać – czynsz, rachunki, raty kredytów i inne ważne należności. To pozwoli ustalić, jaka część środków będzie regularnie wypływała, a jaka pozostanie na koncie. W następnej kolejności należy oszacować wszelkie wydatki związane z żywnością, innymi koniecznymi opłatami (jak np. paliwo, bilety do komunikacji miejskiej, wizyty u lekarzy itd.) i dodatkowymi aktywnościami (subskrypcje, wejściówki na siłownię itd.). To wszystko pozwoli odgórnie rozplanować wydatki i sprawdzić, czy pozostaje w skali miesiąca jakakolwiek kwota, którą można bez większych trudności odłożyć.

Efektywne oszczędzanie wiąże się też przede wszystkim z systematycznym kontrolowaniem przychodów i rozchodów na koncie, w związku z czym warto minimum raz w tygodniu monitorować konto bankowe.

Sprawdzone metody na oszczędzanie pieniędzy

Wszystkie sprawdzone metody na oszczędzanie pieniędzy opierają się przede wszystkim na znanej nam z dzieciństwa metodzie skarbonki. Polega ona na tym, że umieszcza się w ustalonym wcześniej miejscu finanse, bez wcześniejszej możliwości skorzystania z nich. Niegdyś były to skarbonki, ale dziś można skorzystać np. z kont bankowych, funduszy czy korzystnych lokat, dzięki którym można nawet zarobić dodatkowe środki. Co jeszcze może pomóc w comiesięcznym oszczędzaniu?

Jak oszczędzać? Odkładaj wszystkie dodatkowe środki finansowe

Do rozplanowania wydatków wykorzystałeś comiesięczne wynagrodzenie, z tego też powodu wszystkie nadprogramowe środki – premie, nagrody, trzynastki, upominki jubileuszowe możesz odkładać. Dzięki tej finansowej nadwyżce znacznie zwiększą się Twoje oszczędności, a budżet w żaden sposób nie zostanie naruszony.

Zapanuj nad pasją kupowania

Zazwyczaj spora część miesięcznego budżetu umyka niepotrzebnie na wszelkie aktywności związane ze spędzaniem czasu wolnego oraz zakupami. Aby nad tym zapanować i jednocześnie ograniczyć zbędne wydatki należy:

Dokładnie przyjrzeć się wszystkim subskrypcjom, które nie zawsze są wszystkie potrzebne. Wydatki na nie w skali miesiąca mogą niestety oscylować na całkiem pokaźne sumy.

Przestać robić nieprzemyślane zakupy pod wpływem impulsu lub na poprawę nastroju.

Skończyć z poszukiwaniem nowości i wyprzedaży oraz pożegnać się z zakupami na kartę kredytową.

Znacznie częściej gotować i jeść posiłki w domu niż kupować dania w barach i restauracjach.

Częściej korzystać z komunikacji miejskiej, niż wydawać krocie na paliwo i poruszać się samochodem.

Jak zaoszczędzić pieniądze? Postaraj się spłacić wszystkie zadłużenia

Zwlekanie z szybką spłatą zadłużenia tak naprawdę generuje coraz większe koszty, ponieważ odsetki zaciągniętej kwoty narastają z każdym miesiącem. Aby zacząć prawdziwie oszczędzać, należy w pierwszej kolejności jak najszybciej spłacić wszelkie pożyczki i kredyty. Dzięki temu w następnych miesiącach będzie możliwość, by odkładać większe kwoty.

Czy można zaoszczędzić pieniądze z aplikacją mobilną?

Aby ułatwić sobie trudne obliczenia i ciągłe zastanawianie się nad wydatkami, można skorzystać z pomocy wielu dostępnych, budżetowych aplikacji mobilnych, które zostały zaprojektowane właśnie z myślą o oszczędzaniu. Do najpopularniejszych należą: Money Lover, Moje Finanse czy PanParagon. Dzięki nim można w łatwy sposób kontrolować wszystkie wydatki, planować budżet, wyznaczać nowe cele finansowe oraz stawiać pierwsze kroki w oszczędzaniu.

Dobrym sposobem na oszczędzanie są też odpowiednie ustawienia w aplikacji mobilnej konta bankowego, gdzie po przekroczeniu ustalonej wcześniej dziennej kwoty, pojawia się powiadomienie o zaistniałej sytuacji.

Jak oszczędzać w codziennym życiu i podczas zakupów?

Oszczędzanie samo w sobie nie wydaje się skomplikowanym zadaniem – wystarczy po prostu nie wydawać pieniędzy. Prawdziwy problem pojawia się jednak wtedy, kiedy trzeba pieniądze jednocześnie i wydać, i zaoszczędzić. Warto przed wyjściem na zakupy spożywcze spisać listę najpotrzebniejszych produktów, by dzięki temu w sklepie zakupić tylko te towary, które naprawdę są potrzebne. Takie rozwiązanie ułatwi opieranie się pokusie głodu lub kuszącym wyprzedażom. Innym dobrym rozwiązaniem jest kupowanie tańszych i równie smacznych zamienników lub produktów, które aktualnie są na promocji. Sprawdzi się także wychodzenie na zakupy bezpośrednio po spożyciu dużego posiłku, ponieważ uczucie sytości sprawnie zniechęca do kupowania zbędnych rzeczy.

Aby uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy, dobrze jest też przeanalizować swoje codzienne przyzwyczajenia. Mycie zębów przy odkręconym kranie? Zapalanie światła w każdym pomieszczeniu? A może długie kąpiele w wannie zamiast szybkiego prysznica? Zwrócenie uwagi i wyeliminowanie takich drobnych przyzwyczajeń może przynieść wiele dobrego nie tylko dla środowiska, ale też Twojego portfela. Warto też zastanowić się nad zakupem żarówek energooszczędnych czy programowalnego termostatu, co pomoże obniżyć Ci miesięczne koszty energii.

Kiedy już uda Ci się zgromadzić pokaźną sumę pamiętaj, aby nie przestawać i stale wykonywać wszystkie dotychczasowe czynności, dzięki którym zaoszczędziłeś. Na tym etapie najlepiej wystrzegaj się przeglądania kuszących ofert w sieci i bezsensownego spacerowania po centrach handlowych, by dzięki temu uniknąć nieprzemyślanego wydania gotówki. Jeśli zbierasz środki na konkretny cel, możesz umieścić o nim przypomnienie w widocznych dla Ciebie miejscach, co dodatkowo pomoże Cię motywować.

