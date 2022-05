Wzięcie tradycyjnego kredytu w banku nie zawsze jest możliwe. By taki otrzymać, należy posiadać nienaganną historię kredytową i cieszyć się odpowiednią zdolnością kredytową. Bank bierze pod uwagę zarówno obecną sytuację finansową klienta, jak i wszelkie przeszłe zobowiązania. W przypadku pożyczki bez BIK, czy pożyczki bez zdolność kredytowej, możliwe jest uzyskanie finansowania bez weryfikacji wysokości przychodów czy spłacanych należności. Jednym z rodzajów takiego produktu jest pożyczka pod zastaw samochodu. Jak działa i jakie warunki należy spełnić, by ją otrzymać?

Pożyczka pod zastaw auta – co to jest?

Pożyczka pod zastaw samochodu to rodzaj pożyczki gotówkowej, w przypadku której wymagane jest zabezpieczenie. Jak łatwo jest wywnioskować, zastawem będzie tutaj auto, które stanowi dla banku lub firmy pożyczkowej gwarancję odzyskania pożyczonych środków, w przypadku, gdy pożyczkodawca będzie zalegać ze spłatą. Pożyczki pod zastaw samochodu dostępne są głównie w firmach pozabankowych, które działają w sektorze finansowym.

Jak działa pożyczka pod zastaw samochodu?

Działanie pożyczki pod zastaw auta jest dosyć proste. Pojazd stanowi tutaj formę zabezpieczenia dla pożyczkodawcy. W przypadku terminowej i regularnej spłaty rat zobowiązania, samochód pozostanie w rękach jego właściciela. W przeciwnym razie to firma pożyczkowa lub bank przejmuje mienie, by móc je sprzedać i odzyskać pożyczone środki. Niespłacenie zobowiązania skutkuje więc utratą samochodu. Warto więc się zastanowić, czy będziesz w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę, by nie stracić posiadanego auta.

Dostępne są dwa rodzaje zastawu samochodu. Należy więc dokładnie zapoznać się z ofertą danego pożyczkodawcy i wybrać wariant odpowiedni dla siebie. Na rynku dostępne są pożyczki pod zastaw auta, które wyróżniają się tym, że:

a) auto pozostaje w posiadaniu pożyczkodawcy – przed wypłatą środków z pożyczki należy oddać zastawiane mienie firmie pożyczkowej lub bankowi, który będzie je miał pod swoją opieką przez cały okres spłaty pożyczki – jest to zastaw ogólny;

b) auto pozostaje w posiadaniu pożyczkobiorcy – może on swobodnie korzystać ze swojego pojazdu przez cały czas trwania spłaty zobowiązania – jest to zastaw rejestrowy.

Kiedy sprawdzi się pożyczka pod zastaw auta?

Taki rodzaj zobowiązania został przygotowany głównie z myślą o ludziach, którzy nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej. Co to oznacza? Przed udzieleniem finansowania przez bank lub firmę pożyczkową każdy klient jest dokładnie weryfikowany pod kątem tego, czy będzie on w stanie spłacać swoje zobowiązanie. Pod uwagę brane są jego zarobki, wysokość i liczba obecnych zobowiązań, liczba osób w gospodarstwie domowym, terminowość w spłacie historycznych pożyczek i kredytów czy wiek oraz obecna sytuacja finansowa. Jeśli klient jest dla pożyczkodawcy osobą mało wiarygodną, otrzyma on odmowę. Wówczas możliwe jest wnioskowanie o pożyczki z poręczycielem, pożyczki pod zastaw nieruchomości, czy właśnie pożyczki pod zastaw samochodu.

Jeśli pilnie potrzebujesz gotówki, możesz oczywiście sprzedać swój samochód, by zyskać środki. Jeśli jednak nie chcesz pozbywać się swojej własności, ale wiesz, że będzie Cię stać na spłatę rat, możesz pomyśleć o tym sposobie finansowania. Zastaw rejestrowy pozwala bowiem na korzystanie z pojazdu przez pożyczkobiorcę podczas spłaty zobowiązania. Można więc zarówno otrzymać gotówkę, jak i poruszać się autem przez cały okres spłaty pożyczki. W przypadku niewywiązania się ze spłaty będziesz jednak musiał oddać mienie pożyczkodawcy.

Pożyczka pod zastaw samochodu jest więc rozwiązaniem alternatywnym dla osób, które:



nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej,

potrzebują zyskać dodatkowe środki natychmiastowo,

mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej,

nie chcą korzystać z pożyczki pod zastaw mieszkania lub domu,

spłacają obecnie dużą liczbę innych zobowiązań pożyczkowych.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pożyczkę pod zastaw samochodu?

Otrzymanie finansowania wiąże się z szeregiem wymagań, jakie należy spełnić. Firmy pożyczkowe i banki ściśle określają warunki dotyczące zarówno właściciela pojazdu, czyli osoby wnioskującej o pożyczkę, jak i przedmiotu zastawu, czyli w tym przypadku pojazdu.

Najczęstsze warunki uzyskania pożyczki pod zastaw samochodu to przede wszystkim:

a) wiek pożyczkobiorcy – konieczne jest ukończenie min. 18 lat, choć niektóre firmy udzielają kredytu osobom nieco starszym,

b) dowód osobisty – ważny dokument tożsamości to podstawa podczas wnioskowania o jakiekolwiek finansowanie w banku lub firmie pożyczkowej,

c) parametry samochodu:

– kategoria pojazdu – w większości firm możliwy jest zastaw samochodu osobowego i dostawczego do 3,5 tony,

– wiek pojazdu – pożyczkodawcy określają maksymalny wiek pojazdu, który zwykle wynosi 10-15 lat w przypadku samochodów osobowych oraz 6 lat w przypadku samochodów dostawczych,

– wartość pojazdu – nierzadko określona jest minimalna wartość samochodu, który może być zastawem przy finansowaniu, np. jest to 30 000 zł; im wyższa wartość auta, tym można liczyć na pożyczkę w większej kwocie,

– miejsce rejestracji – w większości firm pożyczkowych konieczne jest, by auto było zarejestrowane w Polsce lub przygotowane do rejestracji w naszym kraju,

d) ważne ubezpieczenie OC/ AC – by auto mogło stanowić poręczenie pożyczki, musi posiadać aktualne polisy samochodowe,

e) właściciel pojazdu – pożyczkobiorca musi być jedynym właścicielem pojazdu.

Jak wnioskować o pożyczki pod zastaw auta?

Decyzja o wnioskowaniu o pożyczkę pod zastaw samochodu powinna być przede wszystkim dobrze przemyślana. W przypadku nieuregulowania rat można bowiem stracić auto. Należy zatem wybrać ofertę najbardziej korzystną finansowo, która będzie dopasowana zarówno do naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych. Wniosek można wypełnić zarówno przez internet, jak i stacjonarnie, udając się do wybranego pożyczkodawcy. Należy mieć przy sobie dokumenty tożsamości oraz dane dotyczące pojazdu.

Po otrzymaniu umowy pożyczkowej dokładnie ją przeczytaj, by mieć pewność, że zgadzasz się na wszystkie zapisy w niej zawarte. Następnie podpisz umowę, akceptując wszelkie warunki.

Po podpisaniu umowy o pożyczkę należy udać się do wydziału komunikacji w celu dopisania nowego współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. W tym przypadku, naturalnie, drugim właścicielem staje się pożyczkodawca. Po całkowitej spłacie pożyczki otrzymasz odpowiedni dokument od pożyczkodawcy, z którym należy ponownie udać się do wydziału komunikacji, by wyrejestrować współwłaściciela.

Zalety i wady pożyczki pod zastaw samochodu

Pożyczka pod zastaw pojazdu ma swoje mocne strony, jak i wady, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na ten rodzaj zobowiązania.



Zalety pożyczki pod zastaw auta:



możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy,

możliwość pożyczenia nawet kilkuset tysięcy złotych,

możliwość korzystania z pojazdu podczas trwania okresu spłaty pożyczki – w przypadku zastawu rejestrowego,

uzyskanie finansowania w przypadku niezdolności kredytowej,

pożyczka dla osób z kiepską historią kredytową,

po spłacie całości zadłużenia pojazd ponownie staje się własnością pożyczkobiorcy.

Wady pożyczki pod zastaw auta:



konieczność spełnienia wymagań dotyczących pojazdu,

w przypadku braku spłaty obowiązek oddania pojazdu pożyczkodawcy,

konieczność dwukrotnego udania się do wydziału komunikacji – niezbędne będzie zarejestrowanie pożyczkodawcy jako współwłaściciela pojazdu, a po spłacie zobowiązania – wyrejestrowanie go.

