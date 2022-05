Ubezpieczenie telefonu – czy warto? Kiedy może się przydać?

Smartfon zastąpił nam wiele innych urządzeń – telefon stacjonarny, budzik, odtwarzacz muzyki, przenośną konsolę do gier, kalkulator, tablet czy aparat. Korzystamy z niego codziennie, nie wyobrażając sobie wyjścia do pracy, na uczelnię, na zakupy czy spacer bez zabrania z domu tego przedmiotu. Z racji tego, że smartfon towarzyszy nam niemal przez całe dnie i narażony jest na upadki, utratę czy kradzież, warto pomyśleć o stosownej polisie, zwłaszcza, gdy na jego zakup wydaliśmy sporo pieniędzy. Czy ubezpieczenie telefonu to dobry pomysł? Kiedy może się okazać pomocne?

Ubezpieczenie telefonu – co to jest?

Ubezpieczenie telefonu ma za zadanie zapewnić pomoc w przypadku problemów związanych z użytkowaniem smartfona. Jest ono dobrowolne, zakupywane na koszt właściciela sprzętu. W zależności od rodzaju polisy przyda się w sytuacji upadku czy kradzieży, co może być przydatne, jeśli posiadamy sprzęt o dużej wartości. Popularne jest np. ubezpieczenie iPhone czy ubezpieczenie Samsung Galaxy, gdyż są to smartfony, za które należy zapłacić kilka tysięcy złotych. Dzięki zakupionej polisie można liczyć np. na bezpłatną naprawę w wyspecjalizowanym serwisie, wymianę sprzętu na nowy lub zwrot kosztów zakupu smartfona.

W jakich sytuacjach przyda się ubezpieczenie telefonu?

Z racji tego, że smartfon towarzyszy nam podczas niemal całego dnia – w pracy, na wycieczkach, imprezach czy w komunikacji miejskiej – jest on narażony na różnego rodzaju uszkodzenia czy kradzież. W przypadku drogich sprzętów ich naprawa może być naprawdę kosztowna – sama wymiana pękniętej czy porysowanej szybki może sięgać nawet tysiąca złotych, nie mówiąc już o poważniejszych awariach. Co obejmuje ubezpieczenie telefonu? Wszystko zależy oczywiście od zakupionej polisy. Na rynku dostępne są różne warianty, dodatki i rozszerzenia, na które może się zdecydować posiadacz smartfona. W zależności od ubezpieczenia, może ono być przydatne w sytuacji:

kradzieży,

częściowego zniszczenia telefonu, np. pękniętej szybki,

całkowitego zniszczenia telefonu,

uszkodzeń w wyniku aktów wandalizmu,

pożaru,

błędów popełnionych podczas użytkowania,

zalania,

zgubienia telefonu.

Jak ubezpieczyć telefon?

Telefon można ubezpieczyć na kilka sposobów. Już podczas zakupu sprzętu w sklepach z elektroniką zapewne zostaniesz zachęcony do nabycia dodatkowej polisy, dzięki której zyskasz zapewnienie naprawy w razie uszkodzenia, otrzymania sprzętu zastępczego w czasie naprawy czy zwrot środków za zakup. Możliwe jest więc nabycie ubezpieczenia telefonu od doradcy sieci komórkowej czy doradcy w sklepie z elektroniką, którzy podczas zakupu zaproponują odpowiednią ochronę. Polisę można nabyć także u producenta, decydując się na podstawową lub rozszerzoną wersję. Ponadto taki produkt widnieje w ofercie ubezpieczycieli i towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu możliwe jest zakupienie ubezpieczenia przez internet. Wówczas wystarczy wypełnić online stosowny formularz i opłacić składkę, by polisa zaczęła obowiązywać. Ważne jest to, że telefon można ubezpieczyć w dowolnym momencie, nie tylko podczas jego zakupu.

Gdzie ubezpieczyć telefon? Podsumowując, ubezpieczenie telefonu można nabyć:



u producenta,

w sklepie z elektroniką,

w salonie telefonicznym,

w towarzystwie ubezpieczeniowym,

na platformach internetowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie telefonu?

Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na konkretny okres. Co ważne, ubezpieczyciele bardzo często umożliwiają rezygnację z polisy przed zakończeniem terminu zawartego w umowie bez podania przyczyny. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdują się jednak w OWU oraz umowie z ubezpieczycielem, dlatego warto na nie zwrócić uwagę.

Ubezpieczenie telefonu może być opłacone jednorazowo za cały okres obowiązywania ochrony lub można się zdecydować na płatność ratalną, uiszczając składki w terminie umownym. Wysokość polisy uzależniona jest od wielu czynników, a przede wszystkim od:



rodzaju, modelu telefonu i wartości telefonu – naturalnie, im telefon będzie droższy, tym więcej zapłacisz za jego ubezpieczenie,

zakresu ubezpieczenia – polisy obejmujące swoją ochroną szerszy zakres zdarzeń kosztują więcej; decydując się na podstawowy wariant, należy się zaś liczyć z niższą składką ubezpieczeniową.

Wysokość miesięcznej składki polisy zaczyna się już od kilkunastu złotych miesięcznie, zaś w przypadku droższych telefonów o wartości kilku tysięcy złotych, należy się liczyć ze składką wynoszącą nawet 50 złotych lub więcej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie telefonu i na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem jakiejkolwiek polisy należy dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W tym dokumencie znajdują się wszelkie informacje dotyczące sytuacji i zdarzeń, które są objęte ubezpieczeniem, a także wszelkich wykluczeń. To ważne, by zwrócić uwagę na to, czego nie obejmuje ubezpieczenie smartfona, by dowiedzieć się, kiedy zakupiona polisa nie zadziała. Najczęściej ochroną nie zostaną objęte następujące zdarzenia i okoliczności:



starsze modele telefonu – np. takie, które są dostępne na polskim rynku dłużej niż 4 lata,

telefony uszkodzone mechaniczne w dniu zgłaszania do ubezpieczenia – nie jest możliwe ubezpieczenie telefonu, który posiada jakąkolwiek wadę,

zniszczenie smartfona spowodowane umyślnie – czyli np. jeśli do uszkodzenia dojdzie pod wpływem silnych emocji, alkoholu czy środków odurzających

samodzielna naprawa sprzętu lub naprawa przez osoby nieuprawnione – ingerowanie w naprawę telefonu bez odpowiednich uprawnień skutkuje brakiem możliwości zakupu polisy.

Zwróć uwagę również na to, na jakim terenie obowiązuje ubezpieczenie. Dostępne są bowiem oferty, w których polisa ważna jest jedynie w naszym kraju, ale może się również zdarzyć, że jest ona ważna również na całym świecie, co zdecydowanie przyda się podczas pobytów za granicą, wakacji czy podróży służbowych.

Czy warto ubezpieczyć telefon?

Wszystko zależy od tego, jaki tryb życia prowadzisz oraz jak często i w jakim stopniu korzystasz z telefonu. Jeśli ryzyko jego uszkodzenia jest niewielkie, bowiem smartfon nie towarzyszy Ci w dalekich wędrówkach, nie zabierasz go ze sobą do klubu, a na wakacjach przez większość czasu znajduje się w Twoim plecaku, polisa może się okazać zbędna. Jeśli jednak jest on Twoim ulubionym gadżetem, z którym praktycznie się nie rozstajesz, warto pomyśleć o dodatkowej ochronie, która umożliwi Ci szybką, sprawną – a co najważniejsze – darmową naprawę sprzętu lub możliwość uzyskania nowego telefonu w przypadku kradzieży czy zgubienia go.

Warto pamiętać, że do uszkodzenia telefonu może dojść nawet w domu. W każdej chwili może on się bowiem wyślizgnąć z ręki czy z kieszeni, rozbijając się o podłogę, czy wylądować w kubku z herbatą lub toalecie i ulec zalaniu. W takich przypadkach ubezpieczenie telefonu może się okazać najlepszym wyjściem, by bez zbędnych kosztów móc na nowo cieszyć się swoim sprzętem.

