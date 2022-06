Jak wygrać w Lotto? Czy wygrana jest możliwa?

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce, w której można zdobyć nagrody pieniężne. Ale nie byle jakie! Często kumulacje sięgają nawet kilku milionów złotych. Najwyższa wygrana to kwota aż 36 milionów złotych!Nic więc dziwnego, że gra cieszy się taką popularnością. W końcu bazuje na pragnieniu szczęścia, które ma każdy z nas. A nie oszukujmy się to, że pieniądze szczęścia nie dają to tylko półprawda, bo to właśnie ich brak często jest głównym problemem w wielu polskich domach. Jednak podobno wygrana w lotto jest mniej prawdopodobna niż to, że trafi Cię piorun w drodze do kiosku. Czy szanse na wygraną w Lotto są realne?

Jak działa Lotto?

Zacznijmy od tego czym w ogóle jest Lotto i jak działa. Otóż pierwsze losowanie Lotto odbyło się w 1957 roku. Właścicielem loterii jest Totalizator Sportowy, polska spółka, która zajmuje się szeroko rozumianym tematem legalnych gier hazardowych. Prowadzą także jedyne w Polsce legalne kasyno internetowe. Na ich stronie możemy przeczytać, że Totalizator Sportowy niezmiennie, od lat jest jednym z filarów finansowania krajowego sportu i kultury.

Lotto to loteria, która polega na skreśleniu 6 liczb od 1 do 49. Można to zrobić ręcznie lub skorzystać z opcji, która nazywa się “na chybił trafił”. W tym wypadku to komputer wybierze za nas skreślenia. Następnie dochodzi do głównego losowania. Wysokość nagrody uzależniona jest od ilości liczb, które zgadzają się z tymi ogłoszonymi w głównym losowaniu. Najwyższa wygrana to skreślenie poprawnie wszystkich 6 liczb. Jednak do tego dochodzi niezwykle rzadko. Znacznie częściej można spotkać się z mniejszymi wygranymi, czyli takimi, które zaczynają się od 3 trafnych skreśleń. Wysokość takiej “trójki” zazwyczaj starcza na puszczenie kolejnego kuponu.

Czy da się wygrać w lotto?

Chyba nie przesadzimy, jeśli stwierdzimy, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu zadał sobie to pytanie. Czy to w ogóle możliwe? Jak znaleźć sposób na wygranie tej bajońskiej sumy pieniędzy, która odmieni nasze życie? Może istnieje jakiś wzór, jakaś zależność? Może wystarczy złamać jakiś tajny szyfr lub skreślić liczby odpowiadające ważnym dla nas datom? Niestety,nie ma sposobu na wygranie w Lotto. Swojego czasu Totalizator Sportowy wypuścił świetną kampanię reklamową Lotto, w której wybrzmiewało trafne i prawdziwe hasło: “Żeby wygrać, trzeba grać!”. Jest w tym dużo prawdy, jednak warto sobie uświadomić, że nawet jeśli każdego dnia swojego życie wyślesz 50 losów, szansa na trafienie szóstki jest tak znikoma, że żegnając się z tym światem, zabierzesz ze sobą również marzenia o życiu w bogactwie.

Szansa na główną wygraną wynosi o 1 do 13 983 816. Dla jednych to zachęta, dla innych jasny znak, że raczej to nie dla nich. Mimo tego, że szanse są niewielkie, nie możemy przemilczeć faktu, że jednak komuś się udało. Są osoby, które wygrały naprawdę duże pieniądze. Najwyższa wygrana to aż 36 milionów złotych. Wydaje się więc, że jedyną receptą na sukces jest… szczęście! Aż tyle i tylko tyle. Ważne też, żeby umieć zachować zimną głowę. Warto mieć na uwadze, że jest to forma hazardu. Niektórzy grają całe życie i mogą poszczycić się dwiema trójkami, niektórzy idą zagrać raz i wygrywają miliony.

W Polsce od każdej wygranej należy odprowadzić podatek. Jak wygląda to w przypadku Lotto? Dla każdej wygranej powyżej 2280 zł jesteśmy zobligowani zapłacić do Skarbu Państwa 10 proc. sumy. W przypadku kwoty poniżej 2280 zł wygrana nie jest opodatkowana, a dodatkowego zastrzyku gotówki nie trzeba umieszczać w rozliczeniu rocznym. Mimo że kwota ta na pierwszy rzut oka wydaje się dość mała, to warto wziąć pod uwagę, że w przypadku loterii gdzie do wygrania są nagrody rzeczowe, nieopodatkowana wartość przedmiotu to 760 zł.

W przypadku Lotto oraz innych gier, gdzie do zdobycia są pieniądze, 10 proc. podatku niezależne jest od wielkości wygranej — musi być ona jednak wyższa niż 2280 zł. Tak więc jeśli wygrasz 2500 złotych, czeka na Ciebie 250 zł do zapłaty Urzędowi Skarbowemu. Gdy wygrasz 10 milionów, musisz zapłacić milion złotych podatku.

Czy wygrana w Lotto daje szczęście?

A teraz najważniejsza kwestia — czy wygrana w Lotto może dać szczęście? Na to pytanie chyba każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Istnieje przecież powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Jednak wiele osób stwierdza, że wolą płakać w nowym Porsche niż w maluchu. Nie da się ukryć, że coś w tym jest. Możemy zauważyć, że często bogaci narzekają na samotność. Są bowiem otoczeni przez ludzi interesownych i ciężko im zbudować trwałe relacje oparte na prawdziwej miłości, przyjaźni i zaufaniu. Oczywiście nie jest to regułą, jednak warto mieć na względzie, że posiadanie tak dużej sumy pieniędzy zwiększa ryzyko braku prawdziwości w sferze uczuć i emocji.

Jednak z drugiej strony mając pieniądze, można zatroszczyć się o rodzinę i o bliskie osoby. Można zagwarantować dzieciom najlepsze szkoły. Można podróżować. Można udzielać się charytatywnie. Jest tylko jedno ale — trzeba bardzo uważać, aby nie wynagradzać bliskim braku czasu, zrozumienia, zaangażowania pieniędzmi. Można być bogatym i szczęśliwym, tak samo jak można być biednym i szczęśliwym. Trzeba tylko we wszystkim zachować rozsądek i złoty środek. Gdy priorytetem jest rodzina, bliscy i przyjaciele to zarówno z pieniędzmi jak i bez nich można żyć swoim najlepszym życiem.

