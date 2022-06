Dom modułowy — co to jest i ile kosztuje?

Nowoczesne rozwiązania, energooszczędnośći ciekawy design to właśnie to, co przyciąga coraz więcej zainteresowanych w stronę domów modułowych. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć! Znaczną zaletą domu modułowego jest fakt, że powstaje on… w kilka dni! To rewolucyjne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba już poświęcać dwóch lat z życia na ciągłe pilnowanie i organizowanie tradycyjnej budowy. Dom modułowy — zamawiasz i czekasz. W wyznaczonym terminie elementy Twojego domu przyjeżdżają na wyznaczone miejsce i jedna ekipa w kilka dni oddaje Ci dom, często gotowy do zamieszkania. Czy naprawdę to takie proste?

Dom modułowy — co to jest?

Pewnie nie raz obił Ci się o uszy termin “dom modułowy”. Ta technologia przypłynęła do nas z USA i Skandynawii i zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Mimo że nadal wiele osób nie do końca dowierza w trwałość tego typu budownictwa, to jednak młodzi ludzie chętnie skłaniają się w stronę zintegrowanego procesu budowy domu pod postacią modułów. Co więcej, budowa domu modułowego jest często bardziej opłacalna niż zwyczajna budowa.

Dom modułowy to konstrukcja stworzona z prefabrykatów wyprodukowanych w fabryce. Gotowe elementy przewozi się na miejsce budowy i tam składa się je w jeden budynek. Współczesna technologia pozwala na zbudowanie nawet piętrowych konstrukcji, dzięki czemu znacznie wzrasta powierzchnia mieszkalna.

Jeszcze niedawno domy modułowe kojarzyły się z domkami bez pozwolenia, czyli wcześniej do 35m2, a teraz do 70m2. Teraz jednak powierzchnia domów uległa znacznemu powiększeniu. W technologii tej powstają nawet domy z kilkoma pokojami dla 5-osobowej rodziny.

Ile trwa budowa domu modułowego?

Czas trwania budowy domu modułowego jest znacznie krótszy niż budowa tradycyjnymi metodami. Samo złożenie gotowych prefabrykatów zajmuje zazwyczaj kilka dni, jednak warto mieć na uwadze, że to nie wszystkie czynności, jakie muszą zostać wykonane, aby móc wprowadzić się do nowego gniazdka.

Przygoda z domem modułowym zaczyna się w firmie zajmującej się projektowaniem, dystrybucją i budową domów modułowych. Zazwyczaj możemy wybierać z kilku gotowych projektów, choć istnieje też możliwość stworzenia własnego. Należy wtedy pamiętać, że łączy się to z wyższą ceną. Każde zmiany w projekcie wydłużają także czas oczekiwania.

Na postawienie domu modułowego należy mieć pozwolenie na budowę, dlatego musimy doliczyć czas na załatwienie formalności urzędowych oraz przygotowanie działki. Domy modułowe stawia się na fundamentach — dodaje nam to kilka dni.

Mimo to sama budowa domu modułowego zazwyczaj trwa od jednego do dwóch miesięcy. Po tym czasie należy tylko wykonać prace związane z podłączeniem energetyki i kanalizacji. Wszystkie prace wykończeniowe mogą trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Zależy od nakładów finansowych inwestora, a obecnie także od dostępności materiałów.

Ile kosztuje budowa domu modułowego?

Koszty związane z budową domu modułowego są z reguły mniejsze niż te związane z tradycyjną budową. Przyjmuje się, że ceny zaczynają się od 1500 zł za metr. Jest to jednak kwota minimalna, która rośnie wraz ze skomplikowaniem projektu, jego wielkością oraz wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań.

Średni koszt budowy dom modułowego to na ten czas około 300-400 tys. Zważywszy na rosnące ceny materiałów budowlanych, jest to jedna z bardziej opłacanych metod budowania domu. Powyższy koszt to dom w stanie surowym. Do tego doliczyć należy także koszty wykończenia, które z zależności od jakości materiałów zaczynają się od 150 tys.

Na zmniejszenie kosztów wykończenia wypływa także robocizna. Jeśli zdecydujesz się na ekipę fachowców, automatycznie musisz przygotować się na wyższe wydatki. Oszczędzisz jeśli roboty wykończeniowe zrobisz sam. Z pewnością będzie trwało to trochę dłużej i może będzie pozbawione finezyjnych zawijasów na ścianach, to jednak gwarantujemy — satysfakcja będzie ogromna.

Czy warto budować dom modułowy?

Dom modułowy cieszy się obecnie sporą popularnością. Wynika to z faktu, że technologia ta znacznie skraca czas życia w stresie związanym z budową. Większość osób, które budowały domy metodą tradycyjną, określa to doświadczenie jako niekończące się pasmo kłótni, stresu i niedomykających się terminów oraz budżetu. Oczywiście takie wspomnienia nie są regułą, jednak występują dość często — szczególnie teraz. Dom modułowy stawiany jest tylko przez jedną firmę, inaczej niż w przypadku zwykłej budowy, gdzie za każdy etap odpowiada inna ekipa. Zwiększa to ryzyko niedogrania terminów oraz wystąpienia niedociągnięć.

Co więcej, projekty domów modułowych zazwyczaj są bardzo nowoczesne. Budynki prezentują się naprawdę pięknie, a dodatkowo zawierają pełno ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, które skutkują bardzo niskimi kosztami utrzymania domu.

Warto też zwrócić uwagę na znaczną łatwość w rozbudowie takich domów. Łatwo dołączyć kolejne moduły i rozbudować dom według własnych potrzeb. Co ciekawe, na rynku istnieją firmy, które oferują w pełni mobilne domy modułowe. Jeśli znudzi Ci się życie w jednym miejscu, możesz zamówić ekipę, która w kilka dni “zwinie” Twój dom i postawi go w innym miejscu.

Domy modułowe to z pewnością ciekawa opcja, którą warto wziąć pod uwagę.

