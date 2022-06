Podzielniki ciepła — czym są?

Kupując mieszkanie w bloku, w umowie widnieje jeden z dwóch sposobów podziału kosztów. Z racji tego, że budynki takie zazwyczaj mają jedno, główne podłączenie do sieci ciepłowniczej miasta, spółdzielnie muszą przyjąć jakiś sposób rozdzielenia rachunków za ogrzewanie na poszczególne lokale. Może zdarzyć się, że mieszkańcy zgadzają się na procentowy udział każdego z lokali w ogólnym rozliczeniu spółdzielni lub, co bardziej popularne, każde mieszkanie zaopatruje się w podzielniki ciepła. Jest to najpowszechniejszy sposób rozdzielenia rachunku za ogrzewanie i takie podzielniki znajdziemy w praktycznie każdym bloku lub kamienicy. Jak dokładnie działają podzielniki ciepła? Wady i zalety takiego rozwiązania.

Podzielniki ciepła: co to?

Podzielniki ciepła to małe urządzenia, które montuje się na każdym kaloryferze w celu określenia kosztów zużytych przez konkretny lokal znajdujący się w budynku wielorodzinnym. Podzielniki te znajdziemy też pod nazwami takimi jak mierniki ciepła, rozdzielniki ciepła bądź podzielniki kosztów.

Metoda ta jest stosowana zarówno w nowych blokach jak i tych wybudowanych już jakiś czas temu. Dzięki tej uniwersalności jest to obecnie najpopularniejszy sposób pomiaru zużycia ciepła i rozdzielania rachunków na poszczególne mieszkania.

Urządzenia te są małe i poręczne. Można je z łatwością zamontować i zdjąć z grzejnika. Dodatkowo obecne na rynku podzielniki w żaden sposób nie zakłócają estetyki wnętrza. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o nowe mieszkania, które dopiero czekają na swoich pierwszych właścicieli.

Jak działają podzielniki ciepła?

Podzielniki ciepła zliczają temperaturę w osi czasu. Po prostu sprawdzają kiedy i przez ile czasu działały konkretne grzejniki w lokalu. Dzięki tym pomiarom można rozdzielić wspólnotowy rachunek za ogrzewanie na poszczególne mieszkania. Obecnie spotykamy się z dwoma najpowszechniejszymi rodzajami podzielników ciepła.

Najstarszym typem podzielnika jest podzielnik wyparkowy. Zawiera on dwie rurki, w których spotkać możemy jedną z dwóch nieszkodliwych dla człowieka substancji chemicznych. Każda z tych cieczy ma określony czas parowania w skutek podgrzewania. Dzięki tej właściwości możemy wyliczyć okres, przez jaki mieszkańcy danego lokalu korzystali z ogrzewania. Mimo że swojego czasu ten rodzaj podzielnika ciepła był bardzo popularny, to obecnie możemy go spotkać tylko w starych mieszkaniach. Najczęściej zamontowany jest na żeliwnych kaloryferach. Podzielnik wyparkowy (lub cieczowy) nie jest także zbyt dokładny, co spowodowało, że coraz więcej osób zgłaszało roszczenia za niesprawiedliwie rozdzielone rachunki.

Drugim typem podzielników ciepła są te elektryczne. Wykonane już przy użyciu nowszej technologii, posiadają jeden lub dwa czujniki temperatury. Dostarczają również danych odnośnie czasu, przez jaki był włączony grzejnik. Dzięki temu wyniki są bardziej miarodajne i lepiej odzwierciedlają rzeczywiste zużycie ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Taki rodzaj podzielników znajdziemy we wszystkich nowszych mieszkaniach. Warto jednak pamiętać, że producenci grzejników zaznaczają który rodzaj podzielnika należy zamontować, tak aby pomiar był jak najdokładniejszy. Źle zamontowany podajnik może zawyżać zużycie ogrzewania.

Podzielniki ciepła — wady i zalety

Mogłoby się wydawać, że podzielniki ciepła to rozwiązanie idealne. Jednak budzą one sporo kontrowersji. Nie dotyczą one samego sposobu działania podzielników, lecz interpretacji ich wyników. Mimo że elektryczne podzielniki są znacznie dokładniejsze niż te bazujące na cieczy, to jednak nadal nie udało się wyeliminować problemu związanego z innymi czynnikami wpływającymi na pobieranie ciepła w mieszkaniu. Zaliczamy do nich między innymi przepływanie ciepła między lokalami. Mieszkańcy z parteru będą musieli bardziej ogrzewać swoje mieszkanie niż osoby, które mieszkają nad nimi. Część ciepła z dolnych mieszkań będzie uciekać w górę, przez to rozkład rachunków nie będzie do końca sprawiedliwy. Przy niskich rachunkach różnica nie jest tak duża, jednak przy mroźniejszych zimach i większych kwotach znaczenie ma także jakość drzwi, ocieplenie budynku lub okna.

W tym wypadku zawsze wychodzi, że koszty ogrzewania są powiększone o część ciepła, które nam ucieka.

Zaletą jest niewątpliwie fakt, że na ten moment to najtańsza metoda umożliwiająca rozdzielenie rachunku na poszczególne lokale. Metoda podzielników jest bezinwazyjna, nie wymaga remontu, a samo urządzenie jest małe i nie rzuca się w oczy.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Zacznijmy od tego, że jeśli rozsądnie podchodzisz do kwestii ogrzewania, a rachunki stale rosną, może się okazać, że podzielniki ciepła są uszkodzone lub błędnie zamontowane. Dodatkowo warto przeanalizować dwa znaczniki pojawiające się na rachunkach. Jednym z nich jest UF — określa on moc grzejnika. Warto, aby wszystkie grzejniki w lokalu miały jednakowy UF. Jeśli nie jesteś pewny jak znaleźć taką informację, lub masz przypuszczenia, że znacznik ten może być inny na różnych kaloryferach, możesz wystosować prośbę do zarządcy o inspekcję grzejników. Podczas takiej inspekcji zostanie na nowo określona moc grzejników (jeśli będzie taka konieczność).

Ponadto ważny jest także znacznik LAF. Jest to oznaczenie, które określa straty ciepła związane z położeniem mieszkania. Tak samo jak w przypadku inspekcji grzejników, tutaj też możesz wystąpić do zarządcy o aktualizację LAF.

Czytaj też:

Dom modułowy — co to jest i ile kosztuje?