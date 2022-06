1 m3 – ile to litrów? Ile kosztuje woda?

Koszty rachunków za wodę potrafią przyprawić o ból głowy. Zawsze warto sprawdzić stan instalacji hydraulicznych oraz szczelność rur i sprzętów sanitarnych w swoim domu, a także wprowadzić w życie czynności pomagające zaoszczędzić koszty związane z wodą. Ile kosztuje woda i jak obliczyć zużycie wody w gospodarstwie domowym?

1 m3 – ile to litrów?

Warto zacząć od informacji, iż cena wody podawana jest jako stawka za metr sześcienny. Ciężko sobie jednak wyobrazić, jak wygląda taka ilość cieków w rzeczywistości. Zdecydowanie prostszy do zobrazowania jest jeden litr wody – z uwagi na to, że takie miary spotykane są na butelkach z płynami czy różnego rodzaju opakowaniach na półkach sklepowych. Ile litrów mieści się więc w jednym metrze sześciennym?



1 m3 = 1m x 1m x 1m = 100cm x 100cm x 100cm

1l = 1/1000 m3

1m3 = 1000 l

W jednym metrze sześciennym mieści się 1000 litrów wody. By przeliczyć litry na metry sześcienne, należy podzielić wartość przez 1000, zaś przeliczając metry sześcienne na litry, trzeba pomnożyć je przez 1000. 1 m3 wody to inaczej kubik wody – z tym nazewnictwem również możesz się spotkać.

Cena wody – ile kosztuje woda w Polsce?

Cena wody w Polsce nie jest jednolita dla każdej miejscowości. Jej koszt ustalany jest przez samorządy na podstawie m.in. gęstości zaludnienia, dostępnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnych, wprowadzanych modernizacji czy kosztów związanych z ochroną środowiska. Ostateczna cena musi zostać jednak zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które trzyma nad tym pieczę. Najczęstsze przyczyny odmowy podwyżek taryf wiążą się ze zbyt wysoką marżą zysku pobieraną przez samorządy, źle skalkulowanymi inwestycjami czy zawyżaniem kosztów eksploatacyjnych. Taryfy są zatwierdzane co trzy lata i przeważnie wiążą się z podwyżkami.

Ceny za metr sześcienny wody w poszczególnych miastach są naprawdę różne. Zaczynają się od ok. 2,50 zł, a kończą nawet na ok. 9 zł! Najniższymi stawkami mogą się cieszyć mieszkańcy miast znajdujących się we wschodnich i północnych województwach, zaś najdrożej jest na zachodzie oraz zwłaszcza na południu naszego kraju.

Cena ścieków – kolejny koszt rachunku za wodę

Niestety, cena metra sześciennego wody, to nie jedyny koszt, który składa się na rachunek za zużycie wody. Kolejnym składnikiem jest cena za odprowadzenie ścieków. Ta również podawana jest w złotówkach za metr sześcienny i najczęściej jest wyższa niż sama cena wody – w niektórych miastach nawet ponad dwukrotnie. Koszt ten uzależniony jest najczęściej od odległości dojazdu do miejsca wywozu nieczystości, ich objętości oraz oczywiście danego regionu. Obecnie wynosi on od ok. 3,50 zł do nawet ponad 10 zł za m3 ścieków!

Ile m3 wody zużywa się w gospodarstwie domowym?

Ile wody zużywa przeciętny mieszkaniec naszego kraju? Dane Głównego Urzędu Statystycznego jasno informują, że w 2020 roku było to 33,9 m3. Przyjmuje się, że średnie zużycie wody do własnych celów związanych z zaspokajaniem swoich potrzeb, wynosi 150 litrów na osobę na dobę. Do potrzeb tych zalicza się używanie wody do celów związanych z higieną osobistą, kąpielą, toaletą, myciem rąk, praniem czy zmywaniem. Można więc oszacować, iż każdego dnia wydaje się kilka złotych za zużycie wody przez jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Jak oszczędzać wodę?

Warto zatem zadbać o dobre nawyki, które pomogą zmniejszyć zużycie wody, a co za tym idzie – obniżyć rachunki za wodę i ścieki. Jakie proste zmiany można wprowadzić na co dzień?

Szybki prysznic zamiast długiej kąpieli Zakręcanie wody podczas mycia zębów czy golenia Zmywarka zamiast ręcznego mycia naczyń Zakup perlatora i słuchawek prysznicowych z ogranicznikiem przepływu wody Korzystanie z ekologicznych programów zmywania i prania Wypełnianie zmywarki i pralki do końca Niewyrzucanie resztek do toalety tylko do kosza na śmieci Zbieranie deszczówki Ponowne wykorzystywanie wody Naprawa cieknących kranów

