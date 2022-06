AC i assistance na godziny – co warto wiedzieć?

Jako pierwsza usługę wykupu ubezpieczenia AC (autocasco) i ASS (assistance) na godziny wprowadziło na polski rynek towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva w dniu 18 czerwca 2019 roku. Jednak oferta pod nazwą „TERAZ by Aviva” nie przyjęła się wśród właścicieli samochodów – w okresie wakacyjnym firma nie uzyskała nawet prognozowanej liczby 100 tys. klientów. Z tego powodu ubezpieczyciel zdecydował się na wycofanie tej oferty polisy już 4 miesiące później, czyli dokładnie 18 października. Od tamtej pory żadne inne towarzystwo ubezpieczeniowe nie zdecydowało się na wprowadzenie oferty autocasco czy assistance na godziny w swoich polisach, jednak istnieją nieliczni ubezpieczyciele oferujący krótkoterminowe AC oraz ASS na określoną ilość dni.

AC i assistance na godziny – jak to działało?

Wprowadzona przez firmę Aviva nowatorska oferta polisy autocasco i assistance zakładała możliwość wykupienia przez właściciela pojazdu ubezpieczenia na czas od 3 godzin do 30 dni. Znacznym udogodnieniem była także możliwość natychmiastowego wykupu takiej ochrony poprzez bezpłatną aplikację na smartfon. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oferty „TERAZ by Aviva” ubezpieczenie AC na godziny obejmowało swoją ochroną:



samochód osobowy, terenowy lub van na czas od 3 godzin do 30 dni,

samochód, którego wiek nie przekraczał 15 lat i miał wartość do 100 tys. zł,

zamontowane na stałe w pojeździe wyposażenie dodatkowe,

maks. 2 foteliki dla dzieci.

Ubezpieczenie działało nie tylko w Polsce, ale także na obszarze całej Europy (z wyłączeniem Rosji). Odszkodowanie było wypłacane klientowi w razie uszkodzenia lub utraty rzeczy objętych ochroną ubezpieczeniową w wyniku wypadku. W przypadku kradzieży pojazdu na terenie Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva była wyłączona.

Ubezpieczyciel proponował również ubezpieczenie assistance, w ramach którego oferował pomoc w przypadku kolizji, uszkodzenia szyby czołowej pojazdu (np. uderzenie kamieniem), wypadku czy awarii (w tym awarii wycieraczek, pasów bezpieczeństwa i oświetlenia zewnętrznego pojazdu). Kierowcy w ramach ochrony assistance mogli liczyć na:



holowanie pojazdu po wypadku lub awarii (do 200 km),

parkowanie pojazdu (do 300 zł),

złomowanie pojazdu (do 500 zł),

transport osób ubezpieczonych z miejsca zdarzenia do miejsca holowania pojazdu,

usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia (po awarii lub wypadku, jeśli naprawa była możliwa),

pojazd zastępczy (po wypadku lub kradzieży na maks. 7 dni),

pomoc medyczną,

pomoc tłumacza (nieograniczoną),

nocleg dla podróżujących pojazdem (po wypadku, awarii lub kradzieży auta, w hotelu na maks. 3 doby).

AC na godziny – koszt a wartość odszkodowania

Uśredniona składka w Aviva za 6 godzin ubezpieczenia AC dla 10 najpopularniejszych aut wynosiła 27-38 zł w kraju, a 42-67 zł za granicą. Oczywiście klient, który miał bezszkodową historię jazdy płacił mniej, a szkodowy więcej. Suma ubezpieczenia pojazdu zmieniała się w okresie ubezpieczenia, co wynikało z wartości rynkowej danego auta. W przypadku sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzegało, że nie może ona przekraczać kwoty 3000 zł, zaś suma ubezpieczenia fotelików nie mogła być wyższa niż 300 zł za każdy fotelik. Odnośnie szkód spowodowanych przez kierowców poniżej 26. Roku życia Aviva stosowała również udział własny wynoszący 2000 zł, natomiast za szkody nieprzekraczające wartości 500 zł ubezpieczyciel nie wypłacał odszkodowania.

AC i assistance na godziny – gdzie można było kupić?

Firma Aviva, chcąc zachęcić łatwą i szybką dostępnością oferty „TERAZ by Aviva” w okresie wakacyjnym jak największą liczbę kierowców, zdecydowała się na sprzedaż ubezpieczeń AC i assistance na godziny wyłącznie poprzez bezpłatną aplikację mobilną, działającą na urządzeniach z oprogramowaniem Android i iOS. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy już po godzinie od chwili opłacenia składki mogli korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Co więcej, aplikacja pozwalała kierowcom także na zgłaszanie szkód. Dodatkową innowacją była możliwość szybkiego obliczenia składki. Aby kupić AC i assistance na godziny należało:





pobrać aplikację na urządzenie (smartfon) i utworzyć indywidualne konto, zeskanować kod Aztec (z dowodu rejestracyjnego) i wykonać zdjęcia samochodu, złożyć oświadczenie potwierdzające, że kierowca posiada ważne prawo jazdy, a auto ma aktualne badania techniczne, wybrać okres i zakres ochrony (do ubezpieczenia AC można było dokupić też ubezpieczenie assistance), opłacić składkę i czekać na potwierdzenie, po którego otrzymaniu mógł korzystać z wykupionego ubezpieczenia.

Krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu – czy się opłaca?

Kwestia opłacalności krótkoterminowego ubezpieczenia samochodu jest zależna od zamierzeń kierowcy. Oczywiście wykupienie dostępnej dzisiaj u kilku ubezpieczycieli polisy AC krótkoterminowej (na min. 30 dni) lub ASS (na np. 7, 15, 30 dni) będzie proporcjonalnie droższe w stosunku do polisy rocznej.

Ubezpieczenie AC na godziny było dobrym rozwiązaniem dla osób, które np. sporadycznie wybierają się w dłuższą trasę lub na wakacje, jak również dla właścicieli starszych pojazdów, którym nie opłacało się kupować polisy AC na cały rok. Wówczas właściciele auta będąc w obcym miejscu nie musieli martwić się parkowaniem na niestrzeżonym parkingu lub skutkami uszkodzeń pojazdu ze strony osób trzecich. Było to dobre rozwiązanie również dla osób, które na krótki czas pożyczały od kogoś samochód. Zgodnie z tą koncepcją ubezpieczenia AC i assistance na godziny nie miały być alternatywą dla polis całorocznych, lecz jedynie uzupełnieniem dotychczasowej oferty.

Co zamiast AC i assistance na godziny?

Na polskim rynku ubezpieczeniowym aktualnie nie ma odpowiednika oferty „TERAZ by Aviva”. Istnieją jednak inne sposoby, aby nie być zmuszonym do ponoszenia kosztów całorocznego AC. Jedną z takich możliwości jest wykupienie mini autocasco. Jest to opcja zdecydowanie tańsza od pełnego AC. Należy pamiętać, że zakres mini autocasco może się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Z reguły jednak chroni przed finansowymi konsekwencjami kradzieży pojazdu, szkodami spowodowanymi przez siły przyrody czy zderzeniem ze zwierzęciem.

Warto również porównać oferty AC w internetowej porównywarce, dzięki której można sprawdzić ceny nie tylko OC, ale także AC. Składki mogą różnić się nawet o kilkaset złotych. W takiej porównywarce można porównać także zakres ubezpieczenia. W przypadku assistance również można znaleźć na rynku oferty krótkoterminowe. Z tego rodzaju ubezpieczenia najczęściej korzystają kierowcy, którzy posiadają starsze pojazdy. Na polskim rynku istnieje kilka firm, które sprzedają tego rodzaju polisy.

