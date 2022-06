Kredyt hipoteczny w Niemczech – jak wnioskować? Co warto wiedzieć?

Niemcy, tuż po Wielkiej Brytanii, to kraj, do którego Polacy emigrują najliczniej. To interesująca destynacja z uwagi na możliwość szybkiego otrzymania pracy, sporych zarobków i nauki języka obcego. Choć w Niemczech bardzo popularny jest wynajem mieszkań, Polacy mieszkający w tym kraju, bardzo często chcą posiąść nieruchomość na własność. Co wówczas muszą zrobić? Czy powinni wnioskować o kredyt hipoteczny w Niemczech czy w Polsce? Jak wyglądają formalności i jakie warunki należy spełnić, by móc cieszyć się środkami z kredytu? Sprawdź!

Kredyt hipoteczny w Niemczech – jak go wziąć?

Kredyt hipoteczny w Niemczech występuje pod nazwą baufinanzierung. Ten produkt jest niemal identyczny, jak kredyt mieszkaniowy przyznawany w bankach w naszym kraju. Największą różnicą jest to, że jest on udzielany w innej walucie – w Niemczech obowiązuje bowiem euro. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów oparte jest o stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny. Co ważne, obecny poziom stóp wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie, co sprawia, że kredyty w Niemczech są niezwykle atrakcyjne.



Kredyt hipoteczny w Niemczech – jak działa?

Działanie kredytu hipotecznego w Niemczech jest takie same jak w Polsce. Klient otrzymuje finansowanie w wysokości dopasowanej do jego możliwości finansowych – minimalna kwota wynosi zazwyczaj ok. 50 000 euro. Jest on zobowiązany co miesiąc spłacać ratę kredytu – zarówno część kapitałową jak i odsetkową, a spłata rozłożona jest na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. Wcześniejsza spłata kredytu bardzo często wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat dodatkowych lub możliwa jest tylko, gdy istnieje na ten temat zapis w umowie kredytowej.

Kredyt hipoteczny – w Polsce czy w Niemczech?

Czy Polak mieszkający w Niemczech powinien wnioskować o kredyt hipoteczny w Polsce czy w Niemczech? Banki w Polsce umożliwiają pożyczenie środków na zakup nieruchomości znajdującej się jedynie na terytorium naszego kraju. Chcąc więc zakupić dom lub mieszkanie znajdujące się za naszą zachodnią granicą, nie można liczyć na finansowanie z banku działającego w Polsce. Inaczej sprawa wygląda, jeśli klient zarabia w Niemczech, ale chce zakupić nieruchomość w naszym kraju – wówczas jest to możliwe. W przypadku chęci zakupu lokum w Niemczech, należy wnioskować o kredyt hipoteczny w tymże kraju. Czy jest to możliwe dla każdego? Jakie warunki należy spełnić, by móc liczyć na finansowanie?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny w Niemczech?

Kredyt hipoteczny w Niemczech przede wszystkim udzielany jest osobom posiadającym niemieckie obywatelstwo lub zameldowanie na pobyt stały. Jeśli więc nie posiadasz meldunku, postaraj się załatwić wszelkie formalności z nim związane przed złożeniem wniosku o kredyt, by przyspieszyć cały proces. Warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać finansowanie na zakup wymarzonej nieruchomości, to przede wszystkim:

wiek – klient musi mieć ukończone min. 18 lat, choć, jak wiadomo – nie będzie on posiadał odpowiedniej zdolności kredytowej, dlatego szanse na uzyskanie środków mają klienci trochę starsi,

– klient musi mieć ukończone min. 18 lat, choć, jak wiadomo – nie będzie on posiadał odpowiedniej zdolności kredytowej, dlatego szanse na uzyskanie środków mają klienci trochę starsi, zatrudnienie – umowa o pracę lub inna umowa potwierdzająca zatrudnienie,

– umowa o pracę lub inna umowa potwierdzająca zatrudnienie, meldunek – obowiązkowe jest zameldowanie w Niemczech na pobyt stały,

– obowiązkowe jest zameldowanie w Niemczech na pobyt stały, SCHUFA – należy posiadać pozytywną historię kredytową; większe szanse na otrzymanie kredytu na atrakcyjnych warunkach mają osoby zatrudnione na umowę o pracę i osiągające wysokie dochody,

– należy posiadać pozytywną historię kredytową; większe szanse na otrzymanie kredytu na atrakcyjnych warunkach mają osoby zatrudnione na umowę o pracę i osiągające wysokie dochody, dochód – musi być równy lub wyższy 601 euro miesięcznie,

– musi być równy lub wyższy 601 euro miesięcznie, konto bankowe – konieczne jest posiadanie rachunku w jednym z niemieckich banków,

– konieczne jest posiadanie rachunku w jednym z niemieckich banków, wkład własny – im więcej własnego kapitału, tym można uzyskać wyższy kredyt i lepsze warunki kredytowania.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego w Niemczech

Podczas wnioskowania o kredyt mieszkaniowy w DE niezbędny będzie oczywiście dokument tożsamości. Miej przy sobie dowód osobisty oraz paszport, jeśli takowy posiadasz. Konieczne będzie także zaświadczenie o zarobkach, o które należy poprosić pracodawcę. Bank wymaga również wyciągu z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy – np. 3 lub 6 miesięcy, wszystko zależy od instytucji, w której wnioskujesz. Co ważne, niemieckie banki mogą również chcieć od klienta informacji dotyczących nieruchomości, która ma zostać sfinansowana kredytem hipotecznym. Warunki, co do tego rodzaju dokumentacji są różne w poszczególnych bankach, ale możesz zostać poproszony o dostarczenie np. opisu i planu budowy, kopii umowy kupna-sprzedaży czy prospektu sprzedażowego.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w Niemczech?

Procedura dotycząca wnioskowania o kredyt hipoteczny za naszą zachodnią granicą wygląda podobnie jak w Polsce. W pierwszej kolejności należy wybrać nieruchomość, którą chce się sfinansować za pomocą środków z kredytu. Następny krok to wybór odpowiedniej oferty kredytu – niezbędne jest porównanie dostępnych ofert pod względem parametrów kredytu, kosztów związanych z finansowaniem (wysokość odsetek i opłaty dodatkowe) i ich dostępnością. Można oczywiście skorzystać z pomocy doświadczonych doradców kredytowych, którzy pomogą wybrać najlepszą ofertę finansowania lub poszukać pomocnych narzędzi w internecie – np. aktualnych rankingów kredytów hipotecznych w Niemczech czy porównywarek ofert. Jeśli oferta została już wybrana, konieczna będzie wizyta w banku i przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Niemczech?

Z uwagi na to, że kredyt hipoteczny w Niemczech udzielany jest w euro, stopy procentowe uzależnione są od decyzji Europejskiego Banku Centralnego. W strefie euro stopy wciąż nie zostały podwyższone i cały czas są na rekordowo niskim poziomie – stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wynosi 0%, stopa kredytu jest na poziomie 0,25%, zaś stopa depozytów bankowych wynosi 0,50%. Można więc zauważyć ogromne różnice w kosztach odsetek kredytu hipotecznego w Niemczech i w Polsce. W naszym kraju, już od kilku miesięcy stopy procentowe są regularnie podnoszone, co negatywnie wpływa na wysokość rat kredytów bankowych. Różnica w odsetkach niemieckich i polskich kredytów jest więc olbrzymia. Warto jednak dodać, iż ceny nieruchomości w Niemczech są wyższe niż w Polsce, biorąc pod uwagę przeliczenie ich na złotówki. W stolicy kraju, czyli Berlinie, za metr kwadratowy trzeba zapłacić średnio 13 000 euro. Nieco taniej jest na prowincji oraz we wschodnich miastach.

Czytaj też:

Umowa kredytowa – czym jest?