Aukcje poleasingowe – jak działają? Czy to dobra okazja na zakup samochodu?

W przypadku braku posiadania własnych środków na zakup auta, można posiłkować siękredytem gotówkowym, kredytem samochodowym, pożyczką pozabankową lub leasingiem. Posiadając oszczędności, można zdecydować się na zakup nowego pojazdu prosto z salonu lub samochodu używanego, który można znaleźć w komisie, na aukcjach i w serwisach internetowych, ale także na aukcjach poleasingowych. Czym one są i jak działają?

Leasing – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Na wstępie warto przypomnieć, czym jest leasing auta. Jest to możliwość użytkowania pojazdu w zamian za ponoszenie należnych opłat. Możliwy jest wybór pojazdu i okresu użytkowania (np. 2 lata), a następnie wpłata wkładu własnego i podpisanie umowy leasingowej. Klient otrzymuje pojazd na własny użytek i jest zobowiązany płacić firmie leasingowej comiesięczną ratę. Nie musi on więc kupować samochodu na własność, ale dzięki leasingowi otrzymuje auto na określony czas, płacąc przy tym należną ratę. Właścicielem pojazdu cały czas jest firma leasingowa, jednak po upływie okresu leasingu klient może wykupić auto na własność. Jeśli jednak nie jest on zainteresowany zakupem, takie auto najczęściej trafia właśnie na aukcje poleasingowe. Czy warto z nich skorzystać?

Co to jest auto poleasingowe?

Auto poleasingowe to nic innego, jak samochód, który przez ostatnie lata był w użytkowaniu leasingobiorcy. Z uwagi na to, że okres leasingu jest krótki i zwykle wynosi do pięciu lat, takie samochody są dość nowe i w dobrym stanie technicznym, poprzez regularne serwisowanie w ASO. Samochód poleasingowy jest więc kilkuletni, co w zestawieniu z jego niską ceną stanowi niezwykle atrakcyjną ofertę zakupu. Jedynym minusem może być przebieg – niektóre pojazdy wykorzystywane są na co dzień do celów służbowych, co może wiązać się z tym, że pokonały one tysiące kilometrów. Jednak z pewnością każdy może znaleźć coś dla siebie, bowiem oferta jest naprawdę szeroka.

Czym są aukcje poleasingowe? Jak działają?

Aukcje samochodów poleasingowych to dobra okazja na nabycie pojazdu w atrakcyjnej cenie. Sprzedawane są na nich samochody poleasingowe, które były używane przez kilka ostatnich lat. Aukcje dostępne są dla wszystkich – zarówno klientów indywidualnych, którzy chcą nabyć pojazd, jak i dla klientów firmowych, którzy szukają nowego nabytku do firmowej floty. Niektóre firmy organizują aukcje jedynie dla przedsiębiorców, co oznacza, że nie mogą wziąć w nich udziału osoby fizyczne. Aukcje poleasingowe organizowane są przez firmy leasingowe oraz banki i instytucje finansowe, które mają w swojej ofercie leasing.

Kto może skorzystać z aukcji poleasingowych? W aukcji może wziąć udział każdy, kto:



ma ukończone osiemnaście lat – udział w aukcjach możliwy jest tylko dla osób pełnoletnich, co jest oczywistą kwestią,

– udział w aukcjach możliwy jest tylko dla osób pełnoletnich, co jest oczywistą kwestią, zarejestruje się na platformie aukcyjnej – większość aukcji odbywa się przez internet; możesz je znaleźć na różnych stronach, np. firm leasingowych czy banków i zapoznać się z dostępnymi ofertami. Jeśli znajdziesz interesujący Cię pojazd, zarejestruj się na danej platformie i przejdź do wybranej aukcji,

– większość aukcji odbywa się przez internet; możesz je znaleźć na różnych stronach, np. firm leasingowych czy banków i zapoznać się z dostępnymi ofertami. Jeśli znajdziesz interesujący Cię pojazd, zarejestruj się na danej platformie i przejdź do wybranej aukcji, dysponuje odpowiednią gotówką – ostatnia kwestia dotyczy wymogu posiadania odpowiednich środków; co ważne, niektóre portale aukcyjne oferują pomoc w wyborze i uzyskaniu kredytu gotówkowego na zakup pojazdu.

Aukcje samochodów poleasingowych – jak się przygotować? Jak przebiegają?

Aukcja poleasingowa nie jest tym samym, czym jest licytacja – uczestniczy nie „prześcigają się” między sobą, podając coraz wyższe kwoty, za jakie chcą nabyć samochód. Większość aukcji przeprowadzanych jest przez internet, jednak istnieje możliwość, by obejrzeć auto na żywo przed wzięciem udziału w aukcji. Wówczas należy umówić się z organizatorem i ustalić termin i miejsce oględzin.

By wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na platformie aukcyjnej i wybrać pojazd, który chce się nabyć. Następnym krokiem jest złożenie oferty, czyli zadeklarowanie kwoty, jaką chcesz przeznaczyć na zakup. Właściciel aukcji może podać cenę minimalną. Jest to minimalna wartość, za jaką można nabyć samochód. Jeśli żaden z potencjalnych nabywców nie zadeklaruje wyższej kwoty, aukcja nie dojdzie do skutku. Wówczas auto zostanie ponownie wystawione na aukcje, a jego cena minimalna ulegnie obniżeniu, często nawet aż do połowy jego wartości.

Wzięcie udziału w aukcji samochodów poleasingowych możliwe jest przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie.

Jaki samochód można kupić na aukcji poleasingowej?

Na aukcjach dostępnych jest wiele marek i modeli samochodów. Można na nich nabyć zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, ciężarowe, a nawet naczepy. Do wyboru są samochody z nowszych roczników, co stanowi świetną okazję do ich zakupu w obniżonych cenach. Oczywiście największym powodzeniem cieszą się auta osobowe, które są chętnie kupowane przez klientów prywatnych, jak i firmowych. Przeglądając aktualne aukcje, znajdziesz na nich praktycznie wszystkie marki samochodów – m.in. Fordy, Ople, BMW, Audi, Volkswageny, Skody czy Toyoty. Warto na bieżąco przeglądać dostępne modele, gdyż są one aktualizowane i dodawane są coraz to nowe aukcje z nowymi pojazdami. Kluczową rolę gra tutaj czas, dlatego warto od razu skorzystać z okazji, gdy tylko pojawi się wymarzony model.



Czy warto kupić auto na aukcji poleasingowej?

Aukcje samochodów poleasingowych to zdecydowanie dobra okazja, by nabyć wymarzone auto w dobrej cenie. Kluczem do sukcesu jest dobre rozeznanie i bieżące przeglądanie dostępnych ofert. Są one regularnie dodawane i aktualizowane, co pozwala na znalezienie poszukiwanego samochodu, który chcesz nabyć.

Co przemawia za tym, żeby kupić samochód na aukcji poleasingowej? Oto zalety takiego rozwiązania:



cena pojazdu – dostępne auta są o ok. 30% tańsze niż nowe pojazdy, które mógłbyś nabyć bezpośrednio w salonie. To pozwoli na znaczne oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele.

– dostępne auta są o ok. 30% tańsze niż nowe pojazdy, które mógłbyś nabyć bezpośrednio w salonie. To pozwoli na znaczne oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele. auta bezwypadkowe – zwykle są to pojazdy bezwypadkowe, pochodzące od pierwszego i jedynego właściciela. Jeśli podczas użytkowania samochodu przez poprzedniego właściciela doszło do awarii i usterek, w dołączonej dokumentacji znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Co więcej, naprawy aut leasingowanych są zwykle wykonywane w renomowanych serwisach dla danych modeli samochodów.

– zwykle są to pojazdy bezwypadkowe, pochodzące od pierwszego i jedynego właściciela. Jeśli podczas użytkowania samochodu przez poprzedniego właściciela doszło do awarii i usterek, w dołączonej dokumentacji znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Co więcej, naprawy aut leasingowanych są zwykle wykonywane w renomowanych serwisach dla danych modeli samochodów. auta używane kilka lat – z uwagi na to, że leasing jest brany na kilka lat, wszelkie pojazdy dostępne na aukcji są młode i zwykle mają mały przebieg. Krótki czas eksploatacji wpływa pozytywnie na stan pojazdu.

– z uwagi na to, że leasing jest brany na kilka lat, wszelkie pojazdy dostępne na aukcji są młode i zwykle mają mały przebieg. Krótki czas eksploatacji wpływa pozytywnie na stan pojazdu. dobry stan techniczny pojazdu – niedługi czas używania auta przez poprzedniego właściciela i niski przebieg wpływają na dobry stan techniczny pojazdu. Wpływa na to również wiek samochodu i regularne serwisowanie.

– niedługi czas używania auta przez poprzedniego właściciela i niski przebieg wpływają na dobry stan techniczny pojazdu. Wpływa na to również wiek samochodu i regularne serwisowanie. możliwość sprawdzenia historii pojazdu – każdy pojazd, który był leasingowany, ma szczegółową i kompletną dokumentację, która zawiera całą historię pojazdu, spis wykonywanych napraw, przeglądy techniczne oraz pochodzenie auta.

– każdy pojazd, który był leasingowany, ma szczegółową i kompletną dokumentację, która zawiera całą historię pojazdu, spis wykonywanych napraw, przeglądy techniczne oraz pochodzenie auta. możliwość otrzymania faktury VAT – nabywając pojazd na aukcji poleasingowej, możesz otrzymać fakturę VAT, by udokumentować transakcję kupna.

– nabywając pojazd na aukcji poleasingowej, możesz otrzymać fakturę VAT, by udokumentować transakcję kupna. minimum formalności – tego rodzaju transakcja nie wymaga spisywania i podpisywania umowy kupna-sprzedaży, a wszelkie formalności można załatwić w maksymalnie krótkim czasie.

