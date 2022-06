Konto oszczędnościowe w euro – czy warto?

Wzrost stóp procentowych sprawia, że oprocentowanie na kontach oszczędnościowych wciąż jest podnoszone przez banki. Jednak zarobek, jaki można uzyskać na produktach inwestycyjnych nadal jest niewielki, zwłaszcza biorąc pod uwagę szalejącą inflację. Czy otwarcie rachunku oszczędnościowego w walucie obcej to dobry pomysł? Czy warto ulokować na nim euro?

Co to jest konto oszczędnościowe w walucie obcej i jak działa?

Czym jest konto oszczędnościowe walutowe? To rodzaj rachunku bankowego służącego do pomnażania swojego kapitału. Działa tak samo jak tradycyjne konto oszczędnościowe – klient otwiera je w wybranym banku, wpłaca środki na start, a następnie w dowolnym momencie może wpłacać dodatkową gotówkę, a także ją wypłacać. To duża przewaga tego produktu nad np. lokatą, gdyż przy wypłacie środków nie zachodzi utrata odsetek. Środki znajdujące się na rachunku są oprocentowane według stawki i oferty danego banku. Nawet przy niskich stopach procentowych taki sposób oszczędzania jest o wiele bardziej skuteczny niż trzymanie oszczędności w domu – w skarbonce, słoiku czy przysłowiowej skarpecie. Przede wszystkim środki znajdujące się na koncie są bezpieczne.

Na co zwrócić uwagę, otwierając konto w euro lub innej walucie obcej?

Przed wyborem odpowiedniego rachunku należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Oprócz tego, ile zarobisz, lokując środki na danym koncie, ważne jest również to, jakie opłaty wiążą się z jego posiadaniem i wykonywaniem podstawowych czynności. Na jakie parametry konta oszczędnościowego walutowego należy zatem zwrócić uwagę?

Konto osobiste w walucie obcej



– niektóre banki wymagają otwarcia konta walutowego, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Musi ono być prowadzone w takiej samej walucie, jak konto oszczędnościowe, więc w przypadku chęci ulokowania euro, należy najpierw otworzyć konto walutowe w euro. To jednak nie wszystko, bowiem przed założeniem tradycyjnego konta walutowego banki często wymagają również posiadania konta osobistego. Być może będziesz więc zobowiązany otworzyć aż dwa inne rachunki, by móc skorzystać z konta oszczędnościowego w euro. Opłaty związane z prowadzeniem konta – jeśli bank wymaga otwarcia innych kont, dokładnie sprawdź opłaty za prowadzenie konta osobistego oraz walutowego, a także to, czy wymagane jest posiadanie karty debetowej do konta i jakie opłaty wiążą się z jej posiadaniem i użytkowaniem.



Oprocentowanie



Koszt przelewów



– korzystając z konta oszczędnościowego w euro, należy również zweryfikować, ile kosztują przelewy wykonywane na to konto (by wpłacać środki) oraz z tego konta (by móc je w dowolnej chwili wypłacać). Najczęściej bowiem tylko pierwsze przelewy w miesiącu są darmowe, a za każdy kolejny należy zapłacić – od kilku do nawet kilkunastu złotych, co jest niemałym wydatkiem. Jeśli masz zamiar przelewać środki z konta w innym banku, należy poznać koszt przelewu przychodzącego SWIFT oraz SEPA, dzięki czemu poznasz opłaty i prowizje związane z transakcją walutową. Spread walutowy – jest to koszt wymiany walut w danym banku. W przypadku przelewów środków z konta prowadzonego w PLN na konto w EUR złotówki zostaną przeliczone po kursie banku. Spready mogą wynosić od kilku do nawet kilkunastu procent.

Czy warto otworzyć konto oszczędnościowe w euro? Zalety i wady

Coraz większe grono Polaków decyduje się na posiadanie i pomnażanie waluty obcej. Najczęściej wybierają euro, dolary lub funty brytyjskie. Argumentem jest zwykle chęć posiadania stabilnej światowej waluty, która jest bardziej odporna na różnego rodzaje zmiany i kłopoty występujące w gospodarce. Jakie są plusy oszczędzania światowych walut? Dlaczego warto otworzyć konto oszczędnościowe w euro lub innej walucie?

Pomnażanie oszczędności – zysk, który można wypracować, odkładając środki na koncie oszczędnościowym, to największa zachęta do tego, by zacząć oszczędzać. Nawet, gdy stopy procentowe są na niskim poziomie, warto zdecydować się na ten krok, gdyż jest on bardziej opłacalny niż trzymanie środków w domu.



– zysk, który można wypracować, odkładając środki na koncie oszczędnościowym, to największa zachęta do tego, by zacząć oszczędzać. Nawet, gdy stopy procentowe są na niskim poziomie, warto zdecydować się na ten krok, gdyż jest on bardziej opłacalny niż trzymanie środków w domu. Środki są bezpieczne – pieniądze gromadzone na rachunku są bezpieczne i objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.



– pieniądze gromadzone na rachunku są bezpieczne i objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Możliwość odłożenia pieniędzy – lokując swoje oszczędności w banku, nie kusi Cię ich wydawanie na co dzień, gdyż nie masz ich „pod ręką”.



– lokując swoje oszczędności w banku, nie kusi Cię ich wydawanie na co dzień, gdyż nie masz ich „pod ręką”. Swoboda wypłat i wpłat – konto oszczędnościowe w walucie obcej to również, w przeciwieństwie do lokat terminowych, możliwość elastycznego zarządzania ulokowanymi środkami. Pieniądze, które znajdują się na koncie, możesz bowiem wypłacać w dowolnym momencie, nie tracąc przy tym odsetek. W każdej chwili możliwe jest także wpłacenie dodatkowych środków na rachunek.

Gdzie założyć konto oszczędnościowe w euro?

Rachunek oszczędnościowy w euro jest najczęściej dostępny w banku, który oferuje produkty walutowe. Obecnie możesz je otworzyć w następujących instytucjach:

Getin Bank,

Bank Millennium,

Santander Bank Polska,

BOŚ Bank,

ING Bank Śląski,

Aion Bank.

Oprocentowanie jest zmienne, i w zależności od banku wynosi od 0,01% (sic!) do 1% w skali roku. Jak widać, nie są to zawrotne procenty, jednak wraz z biegiem czasu mogą one wzrosnąć. Otwarcie takiego konta zwykle będzie darmowe – tak samo jak i otwarcie konta walutowego. Nie jest to jednak standardem, dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z daną ofertą i przeczytać tabelę opłat i prowizji dla danego produktu. Często możliwe jest wnioskowanie o otwarcie takiego rachunku całkowicie online – wystarczy wypełnić wniosek i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą rozmowy wideo, przelewu weryfikacyjnego ze swojego konta osobistego lub umówić się na wizytę kuriera, który dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty.

Konto oszczędnościowe w euro – dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Konto oszczędnościowe w walucie obcej to dobry wybór dla osób, które są posiadaczami lub chcą otworzyć konto walutowe. Wówczas można bez dodatkowych opłat i zbędnych formalności przelewać środki pomiędzy tymi rachunkami w tej samej walucie, unikając kosztów przelewów walutowych i spreadu. Takie rozwiązanie dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów firmowych. Jeśli więc często wykonujesz lub otrzymujesz przelewy w euro lub innych walutach, każdą nadwyżkę i zaoszczędzone środki możesz w prosty i szybki sposób wpłacać na konto oszczędnościowe w euro.

Taki rachunek to również dobra opcja dla osób, które regularnie podróżują lub udają się na wyjazdy zagraniczne. Każda nadwyżka środków pozostała po danej podróży może zostać ulokowana na koncie oszczędnościowym.

Przed otwarciem rachunku należy jednak dokładnie zapoznać się z daną ofertą i wybrać taki produkt, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości. Pod lupę trzeba wziąć przede wszystkim wszelkie koszty związane z przelewami, przewalutowaniem oraz wykonywaniem przelewów. Istotną kwestią jest również konieczność otwarcia produktów dodatkowych, np. konta osobistego, karty debetowej do konta czy konta walutowego, które również mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami.

