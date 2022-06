Kredyt na budowę domu – jak wziąć? Co jest wymagane?

Własny dom z przepięknym tarasem lub ogrodem położony w malowniczej okolicy. Czy jest ktoś, kto o tym nie marzy? Jednak bez względu na to, czy marzy Ci się niewielki dom w mieście, czy duże lokum na przedmieściach, do jego wybudowania niezbędne będą odpowiednie środki. Nie każdy posiada jednak aż tyle oszczędności, by wszystko pokryć z własnej kieszeni. Często jedynym wybawieniem jest kredyt na budowę domu. Jak go dostać i ile środków pożyczyć, by bez problemu ukończyć inwestycję?

Kredyt na budowę domu – od czego zacząć?

By móc liczyć na otrzymanie środków z kredytu na budowę domu, należy wypracować swoją zdolność kredytową. Banki udzielają finansowania osobom, które nie mają zaległości w spłatach zobowiązań, otrzymują zarobki na odpowiednim poziomie i mają stałe zatrudnienie. Dlatego warto zawczasu zadbać o to, by mieć uregulowane wszelkie płatności i mieć stałe zatrudnienie. Wówczas można rozpocząć wnioskowanie o kredyt na budowę. Warto wiedzieć, że wiążę się to z koniecznością spełnienia szeregu formalności oraz dostarczeniem do banku odpowiedniej dokumentacji. Bardzo ważne jest sporządzenie szczegółowego kosztorysu budowy, by móc oszacować wszelkie koszty związane z postawieniem nieruchomości. Co to takiego i w jaki sposób go przygotować?

Kosztorys – co to jest i jak go przygotować?

Kosztorys to szczegółowy plan budowy domu zawierający wszystkie koszty związane z inwestycją. Jest to ważny dokument dla obu stron – zarówno dla inwestora, jak i banku. Dlaczego? Otóż kosztorys pomoże oszacować, ile kredytu na budowę domu trzeba wziąć, aby starczyło środków na realizację wszystkich celów. Bankowi zaś kosztorys służy do wypłacania poszczególnych transz kredytu. Dlatego oszacowanie wszelkich kosztów budowy jest tak ważne – w tym celu należy przygotować kosztorys związany z poszczególnymi etapami budowy. Na jakie etapy należy podzielić kosztorys?

Etap I – stan zerowy – zawiera koszty związane z fundamentami, robotami ziemnymi.

zawiera koszty związane z fundamentami, robotami ziemnymi. Etap II – stan surowy otwarty – koszty postawienia ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, schodów i stropów.

– koszty postawienia ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, schodów i stropów. Etap III – stan surowy zamknięty – etap, w którym powstaje dach, stolarka drzwiowa i stolarka okienna,

– etap, w którym powstaje dach, stolarka drzwiowa i stolarka okienna, Etap IV – instalacje – koszty instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

– koszty instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Etap V – wykończenie – posadzki, tynki wewnętrzne, elewacje, podłogi, malowanie ścian i sufitów, biały montaż.

– posadzki, tynki wewnętrzne, elewacje, podłogi, malowanie ścian i sufitów, biały montaż. Etap VI – pozostałe prace wykończeniowe – przyłącza, ogród i tereny zielone, ogrodzenie i bramy itp.

Budowa domu – wycena

Przygotowanie wyceny poszczególnych etapów budowy domu to zdecydowanie jedno z najtrudniejszych i najbardziej wymagających przedsięwzięć poprzedzających wnioskowanie o kredyt. Na tym etapie trzeba już wiedzieć, z jakich elementów zostanie wybudowana nieruchomość – czy będzie to tradycyjny dom murowany, czy może dom z bali? Pod uwagę zawsze trzeba wziąć możliwość zmiany cen materiałów wykończeniowych – te z miesiąca na miesiąc drożeją, co zdecydowanie nie jest korzystne dla wszystkich osób stawiających obecnie swój wymarzony dom. By zapobiec kłopotom finansowym związanych z podwyżkami materiałów budowlanych i wykończeniowych, należy przyjąć rezerwę wynoszącą ok. 10-15% i o tyle zawyżyć koszty związane z poszczególnymi etapami budowy domu. Szalejąca inflacja przyczynia się również do wzrostu cen usług – należy się więc przygotować na to, że koszty robocizny i usług wykonywanych przez ekipy budowlane i wykończeniowe także mogą wzrosnąć. Jak zatem najlepiej wycenić koszt budowy nieruchomości? Wszelkie ceny uwzględnione w kosztorysie należy powiększyć o ok. 15-20%, by mieć rezerwowe środki na pokrycie niezbędnych kosztów.

Cena za 1m2 – jak oszacować budowę nieruchomości?

Banki wymagają, by w kosztorysie podana była minimalna cena za metr kwadratowy postawienia domu. Szacowana przez banki kwota zawiera się w przedziale od 2 200 do 3 500 złotych za 1 m2. Kwotę tę należy zatem pomnożyć przez powierzchnię domu, by otrzymać szacunkową kwotę kosztorysu. Przedział będzie dość spory, ale należy pamiętać, że nie można decydować się na kredyt bliski dolnemu progowi tego szacunku, właśnie z uwagi na możliwość podwyżek cen. Podanie odpowiedniej ceny za metr kwadratowy budowy domu ma na celu uniknięcie niedoszacowania inwestycji.

Kredyt na budowę domu – wymagane dokumenty

Do wzięcia kredytu budowlanego niezbędne będzie przedstawienie szeregu dokumentów. Mogą one delikatnie różnić się w zależności od banku, ale zawsze należy być przygotowanym na to, że wymagane będą:

dowód osobisty i inny dokument tożsamości,

zaświadczenie o dochodach,

wyciąg z konta bankowego,

pozwolenie na budowę,

akt notarialny/ wpis do księgi wieczystej,

wypis i wyrys z rejestru gruntów,

operat szacunkowy,

kosztorys,

harmonogram prac budowlanych i dziennik budowy.

Kredyt na budowę domu – wnioskowanie krok po kroku

O kredyt na budowę domu można wnioskować samodzielnie lub z pomocą doradcy kredytowego. Jego pomoc może się okazać niezwykle cenna, bowiem tego rodzaju kredyt wiąże się z długą listą warunków, jakie należy spełnić oraz skomplikowaną procedurą wnioskowania. Co należy zrobić, by otrzymać kredyt na budowę domu?

Wybierz działkę budowlaną Wybierz projekt domu, jaki chcesz wybudować oraz materiały, z jakich ma powstać nieruchomość Wybierz kredyt na budowę domu – skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego lub poszukaj ofert w internecie, np. w rankingu kredytów czy porównywarce kredytów Uzyskaj pozwolenie na budowę Wypełnij wniosek o kredyt – znajdziesz go w internecie lub w oddziale danego banku Skompletuj dokumenty wymagane przez bank, czyli zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego, dokumenty potwierdzające własność działki (akt notarialny lub wpis z księgi wieczystej), pozwolenie na budowę, projekt budowy domu oraz szczegółowy kosztorys, wycena rzeczoznawcy itp. Zaczekaj na decyzję kredytową banku – może to potrwać kilka tygodni Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję kredytową – zapoznaj się z umową i podpisz ją Wpłać wymagany wkład własny Poczekaj na wypłatę pierwszej transzy kredytu, dzięki której sfinansujesz pierwszy etap budowy domu



Kredyt na budowę domu a kredyt hipoteczny

Kredyt na budowę domu a kredyt hipoteczny to dwa różne produkty, które można znaleźć w ofercie banków. W obydwu przypadkach niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów osobowych, finansowych oraz wniosku kredytowego. W przypadku kredytu hipotecznego nie trzeba posiadać działki budowlanej a środki z kredytu mogą zostać wypłacone natychmiastowo. Kredyt na budowę domu wypłacany jest w transzach zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Wnioskując o ten produkt, należy być już posiadaczem działki budowlanej, bowiem środki mogą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na budowę nieruchomości.

