Czy opłaca się zainwestować w mały samochód?

Wybór modeli samochodów jest obecnie olbrzymi – od małych, budżetowych pojazdów po wielkie maszyny elektryczne.Tak samo duży jest przedział cenowy. Niewielkie auta używane można nabyć już za kilka tysięcy, zaś górna granica jest właściwie nieograniczona. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Małe samochody są chętnie wybierane przez początkujących kierowców, studentów, kobiety oraz osoby starsze. Czy warto zainwestować w auto mniejszych rozmiarów? Jakie są zalety jego posiadania?

Mały samochód – czym się charakteryzuje?

Czy mniejszy samochód to mniejszy problem z jego utrzymaniem i użytkowaniem? Na pewno coś w tym jest. Tego rodzaju pojazd jest chętnie wybierany przede wszystkim z uwagi na wygodę poruszania się po węższych drogach i ciaśniejszych przestrzeniach. Małe auto jest również bardziej ekonomiczne – zarówno z segmentu A, jak i B, w których można znaleźć miejskie pojazdy. Samochody z autosegmentu A mają moc równą ok. 70 KM, co wpływa na opłacalność jego posiadania.



Zalety posiadania małego samochodu

Przyjrzyjmy się, jakie plusy płyną z posiadania auta o niewielkich rozmiarach. Z pewnością zaliczają się do nich:

wygoda poruszania się w ciasnych przestrzeniach – małym samochodem można łatwiej manewrować nawet na wąskich drogach;

– małym samochodem można łatwiej manewrować nawet na wąskich drogach; łatwe znalezienie miejsca parkingowego – małym samochodem można się „wcisnąć” w niewielkie przestrzenie pomiędzy dwoma zaparkowanymi autami, dzięki czemu jego posiadacz nie powinien mieć problemu z zaparkowaniem na parkingu w galerii handlowej, biurowcu czy wzdłuż jezdni w miejscu dozwolonym;

– małym samochodem można się „wcisnąć” w niewielkie przestrzenie pomiędzy dwoma zaparkowanymi autami, dzięki czemu jego posiadacz nie powinien mieć problemu z zaparkowaniem na parkingu w galerii handlowej, biurowcu czy wzdłuż jezdni w miejscu dozwolonym; niezawodność i trwałość – co wiąże się z rzadkimi wizytami u mechanika;

co wiąże się z rzadkimi wizytami u mechanika; interesujący design – wybór małych lub miejskich samochodów jest duży, a wśród nich można znaleźć te o ciekawym i nowoczesnym wyglądzie;

– wybór małych lub miejskich samochodów jest duży, a wśród nich można znaleźć te o ciekawym i nowoczesnym wyglądzie; dynamika jazdy – mają mały promień skrętu i doskonale sprawdzają się podczas krótkich i długich podróży;

– mają mały promień skrętu i doskonale sprawdzają się podczas krótkich i długich podróży; świetna widoczność podczas jazdy ;

; niższy koszt zakupu – auta używane kosztują nawet kilka tysięcy złotych, a nowe samochody segmentu A można nabyć w salonie już od ok. 30 000 zł,

– auta używane kosztują nawet kilka tysięcy złotych, a nowe samochody segmentu A można nabyć w salonie już od ok. 30 000 zł, niskie koszty naprawy – dostępne są tanie części zamienne a wizyty u mechanika są tańsze niż przy posiadaniu dużego, nowoczesnego auta;

– dostępne są tanie części zamienne a wizyty u mechanika są tańsze niż przy posiadaniu dużego, nowoczesnego auta; niskie spalanie – z uwagi na silnik o małej mocy spalanie małych samochodów jest niskie – dzięki temu można także zaoszczędzić na benzynie;

– z uwagi na silnik o małej mocy spalanie małych samochodów jest niskie – dzięki temu można także zaoszczędzić na benzynie; tańsze ubezpieczenie – nieduży silnik i mała moc auta wpływają na obniżkę ceny ubezpieczenia OC.

Na jakie funkcje dodatkowe warto zwrócić uwagę?

Jeśli mały samochód ma służyć nie tylko do poruszania się po mieście, do pracy, na uczelnię czy do supermarketu, warto wybrać pojazd, który ma pojemny bagażnik. Chcąc pojechać nim na wakacje czy weekend poza miastem, przyda się dodatkowe miejsce do zabrania niezbędnych bagaży. W sytuacji, gdy zabierasz ze sobą pasażerów, wygodną opcją będzie zakup małego samochodu posiadającego pięcioro drzwi. Podczas wyboru małego auta dobrze jest zwrócić uwagę również na zabezpieczenia antykradzieżowe oraz różnego rodzaju udogodnienia, np. radio, uchwyty na kubki, regulowane fotele czy czujniki parkowania. Wybierz takie funkcjonalności, które będą dla Ciebie niezbędne oraz umilą i ułatwią poruszanie się pojazdem.

Czy małe auto jest bezpieczne?

Małe samochody mają wiele zalet – ale czy są bezpieczne? Wszystko zależy oczywiście od modelu, na jaki się zdecydujesz. Jednak z uwagi na niską masę małych pojazdów są one na pewno mniej bezpieczne niż cięższe auta. Zapewniają mniejszą ochronę w razie stłuczki czy wypadku, a w razie zderzenia z drzewem, samochodem ciężarowym czy SUV-em, finał może być tragiczny dla kierowcy małego samochodu. Dlatego tak ważne jest, by przed zakupem pojazdu dokładnie zapoznać się z systemami bezpieczeństwa i jego trwałością, by móc nim bezpiecznie poruszać się po drogach.

Ile kosztuje mały samochód i dla kogo się sprawdzi?

Koszt małego samochodu jest uzależniony od danej marki, modelu, funkcjonalności czy wieku pojazdu. Dobra wiadomość jest taka, że używane mniejsze auta można nabyć już za kilka tysięcy złotych. Warto jednak udać się z takim pojazdem na porządny przegląd, by mieć pewność, że wszystko jest z nim w porządku. Nowe małe pojazdy prosto z salonu będą kosztować trochę więcej, ale wciąż można znaleźć takie, których ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istnieją również inne opcje nabycia samochodu. Do takich należy leasing (możliwy jest leasing dla firm i osób prywatnych) czy wynajem długoterminowy.

Małe samochody będą dobrą opcją, jeśli chcesz zakupić swój pierwszy pojazd. Takie auto pozwoli Ci lepiej opanować technikę jazdy, a zaparkowanie w centrum miasta nie będzie dla Ciebie czymś stresującym i problematycznym. Niewielkie pojazdy to także dobra opcja dla studentów, którzy kursują między stancją a uczelnią, dla osób, które potrzebują auta na dojazdy do pracy, jak i dla emerytów, którym nie jest potrzebny większy pojazd. Mały samochód to również częsty wybór kobiet – z uwagi na komfort jazdy oraz interesujący design.

Jaki mały samochód wybrać?

Jeśli zależy Ci na niewielkim samochodzie, wybierz taki, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb oraz nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Dobrze jest postawić na auto ekonomiczne. Samochód, który mało pali, sprawi, że zapłacisz dużo mniej za paliwo, ponieważ potrzeba tankowania pojazdu będzie rzadsza. Sprawdź również, czy dany model będzie tani w utrzymaniu i naprawie – czy dostępne są do niego części zamienne? Czy w Twojej okolicy znajduje się serwis naprawiający pojazdy tej marki? Odpowiedzi na te pytania, na pewno ułatwią Ci wybór.

Nie należy też zapominać o bezpieczeństwie. Samochód musi być przede wszystkich sprawny i posiadać wszystkie niezbędne elementy i zabezpieczenia. Kupując auto używane od osoby prywatnej, udaj się do mechanika, który sprawdzi, czy samochód nadaje się do jazdy.

Wybór konkretnego modelu małego samochodu zależy przede wszystkim od Ciebie i od Twojego budżetu. Wszelkie oferty i opisy samochodów znajdziesz w internecie – z pomocą przychodzą fora, grupy w social mediach, serwisy ogłoszeniowe, komisy online, strony konkretnych marek oraz wyszukiwarki online, które ułatwią podjęcie decyzji.

