Spirala zadłużenia – co to jest? Jak wyjść z długów?

Niespłacone długi ciążą nie tylko na domowym budżecie, ale również na zdrowiu psychicznym każdego, kto ma z nimi do czynienia. Zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych na spłatę tych bieżących nie jest dobrym rozwiązaniem – prowadzi do powstania spirali zadłużenia. Czym ona jest i na czym dokładnie polega?

Czym jest spirala zadłużenia?

Pierwsze sygnały o tym, że pojawiła się spirala zadłużenia, następują wtedy, gdy Twoje aktualne długi wymykają się spod kontroli. Twoja pierwsza myśl po tym, gdy nie masz środków na spłatę zbliżającej się raty, jest taka, by zaciągnąć kolejną pożyczkę na spłatę tej poprzedniej. Zwracasz się więc do firmy pożyczkowej, która pożycza Ci środki w określonej wysokości i spłacasz zaległe raty. W tym momencie powstaje jednak nowy problem, bowiem teraz nie masz, jak spłacić najnowszego zobowiązania. Zadłużenie rośnie, a Ty zapożyczasz się jeszcze bardziej – na koncie masz pożyczki, kredyty gotówkowe, niespłaconą kartę kredytową, a do tego długi wśród znajomych i rodziny.

Tak właśnie wygląda spirala zadłużenia, inaczej pętla kredytowa. Warto jednak pamiętać, że z każdej sytuacji jest wyjście – również z takich, które wydają się dość skomplikowane. Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Najprościej rzec, że najskuteczniejszym sposobem na to, by nie wpaść w spiralę zadłużenia, jest niezaciąganie żadnych zobowiązań pożyczkowych. W życiu istnieją jednak różne sytuacje, które mogą wymagać nakładu środków finansowych, których w danym momencie może brakować. W dzisiejszych czasach trudno jest zgromadzić oszczędności i zbudować odpowiednią poduszkę finansową – ceny produktów i usług wciąż idą w górę, a raty zobowiązań również drożeją z uwagi na rosnące stopy procentowe… Dlatego bardzo ważne jest to, by każda pożyczka była odpowiednio przemyślana i pożyczanie środków było odpowiedzialne.

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Każde zobowiązanie pożyczkowe – czy to pożyczka krótkoterminowa na niską kwotę, czy też kredyt bankowy na większą kwotę i długi okres spłaty – musi być dokładnie przemyślane. Nie warto pochopnie decydować się na pierwszy lepszy produkt, by na szybko załatać dziurę w budżecie domowym. O czym pamiętać, pożyczając gotówkę?





Sprawdź, czy rata pożyczki nie zrujnuje Twojego budżetu domowego – zbyt wysoka rata może sprawić, że nie starczy Ci środków na pozostałe zobowiązania, rachunki, wydatki i zakupy codzienne. Dobrze przekalkuluj, czy dana pożyczka nie będzie dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem.

Dokładnie sprawdź daną firmę pożyczkową – na rynku pojawia się coraz więcej nowych firm pożyczkowych w sektorze pozabankowym. Kluczową kwestią jest weryfikacja danej firmy – opinie klientów, dane kontaktowe, wpisy w KRS – to wszystko będzie ważne przy sprawdzeniu rzetelności pożyczkodawcy.

Porównaj oferty pożyczek dostępne na rynku – nie warto decydować się na pierwszą z brzegu ofertę pożyczki czy kredytu. Należy porównać min. kilka ofert pod względem wysokości oprocentowania, prowizji i kosztów dodatkowych, a także warunków udzielenia. W tym celu mogą Ci się przydać np. internetowe porównywarki pożyczek czy rankingi kredytów.

Nie zaciągaj pożyczek na zbędne zakupy – zakupy robione pod wpływem impulsu nie wróżą nic dobrego. Dokładnie tak samo jest z pożyczkami. Zanim zaciągniesz zobowiązanie, zastanów się, czy koniecznie potrzebujesz dodatkowych środków i czy cel, na jaki chcesz je przeznaczyć, jest słuszny.

Pożycz tyle, ile naprawdę potrzebujesz – potrzebujesz 2 000 zł na naprawę auta, ale firma pożyczkowa lub bank proponuje Ci 5 000 zł, bo Twoja zdolność kredytowa na to pozwala? Pamiętaj, że każdą pożyczoną złotówkę będziesz musiał oddać, i to wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi, dlatego, jeśli podjąłeś decyzję o pożyczce, pożycz dokładnie tyle, ile jest Ci potrzebne.

Spirala zadłużenia – jak z niej wyjść?

Jeśli zaciągnąłeś kilka pożyczek i nie radzisz sobie ze spłatą bieżących i zaległych zobowiązań, a Twoje długi wciąż rosną, czas na działanie. Przede wszystkim musisz się przyznać do tego, że wystąpiły problemy z Twoją płynnością finansową i chcesz wyjść ze spirali zadłużenia. Opanuj swoje emocje i podejdź do tego tematu poważnie i rozsądnie. Po pierwsze musisz ustalić, ile wynosi Twoje aktualne zadłużenie. W tym celu spisz na kartce lub w Excelu wszystkie swoje zaciągnięte pożyczki pozabankowe, kredyty gotówkowe, karty kredytowe czy zakupy ratalne. Znajdź umowy, które podpisałeś z bankiem, wypisz wysokość zadłużeń i zweryfikuj, jaką część udało Ci się już spłacić, a z jaką kwotą zalegasz. Wszelkie informacje na temat aktualnych zobowiązań znajdziesz na swoich kontach klientów na stronach firm pożyczkowych czy w bankowości online. Możesz również skorzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

Kolejne kroki, jakie należy podjąć, by móc wyjść z długów, wyglądają następująco:

kontakt z wszystkimi wierzycielami – banki i firmy pożyczkowe cenią sobie kontakt z klientem, dlatego jak najszybciej skontaktuj się ze swoimi pożyczkodawcami, by powiadomić ich o trudnościach ze spłatą i poprosić o przedstawienie możliwości na wyjście z długów,

– banki i firmy pożyczkowe cenią sobie kontakt z klientem, dlatego jak najszybciej skontaktuj się ze swoimi pożyczkodawcami, by powiadomić ich o trudnościach ze spłatą i poprosić o przedstawienie możliwości na wyjście z długów, znalezienie optymalnego rozwiązania na spłatę zobowiązań – wierzyciele zaproponują Ci kilka możliwości na to, by dopasować spłatę zobowiązań do Twoich możliwości finansowych; najczęstszymi rozwiązaniami są wydłużenie okresu spłaty zadłużenia lub kredyt konsolidacyjny;

– wierzyciele zaproponują Ci kilka możliwości na to, by dopasować spłatę zobowiązań do Twoich możliwości finansowych; najczęstszymi rozwiązaniami są wydłużenie okresu spłaty zadłużenia lub kredyt konsolidacyjny; kredyt konsolidacyjny – jest to kredyt, dzięki któremu połączysz wszystkie swoje zobowiązania w jedno, dzięki czemu zyskasz jedną, niższą ratę; okres spłaty zobowiązania będzie oczywiście dłuższy, co finalnie sprawi, że zapłacisz więcej, ale jedna, niższa rata dopasowana do Twoich możliwości finansowych sprawi, że będziesz w stanie spłacać swoje pożyczki,

– jest to kredyt, dzięki któremu połączysz wszystkie swoje zobowiązania w jedno, dzięki czemu zyskasz jedną, niższą ratę; okres spłaty zobowiązania będzie oczywiście dłuższy, co finalnie sprawi, że zapłacisz więcej, ale jedna, niższa rata dopasowana do Twoich możliwości finansowych sprawi, że będziesz w stanie spłacać swoje pożyczki, niezaciąganie kolejnych zobowiązań – konieczne jest również to, byś zrozumiał, że wnioskowanie o nowe kredyty i pożyczki to bardzo zły pomysł, który może doprowadzić do zwiększenia Twoich długów i jeszcze większych problemów finansowych; nie zaciągaj więc kolejnych zobowiązań, by spłacić część tych obecnych,

– konieczne jest również to, byś zrozumiał, że wnioskowanie o nowe kredyty i pożyczki to bardzo zły pomysł, który może doprowadzić do zwiększenia Twoich długów i jeszcze większych problemów finansowych; nie zaciągaj więc kolejnych zobowiązań, by spłacić część tych obecnych, zwiększenie swoich dochodów – jeśli Twoje dochody nie są wystarczające, pomyśl o tym, w jaki sposób możesz je powiększyć. Dostępnych jest wiele ofert prac dodatkowych – wieczornych lub weekendowych, które mógłbyś pogodzić ze swoją bieżącą pracą. Możliwe jest zarabianie przez internet – poprzez pisanie tekstów, wypełnianie ankiet, udzielanie korepetycji. Możliwy jest zarobek sezonowy lub praca dorywcza, np. przy zbiorach, inwentaryzacjach czy w magazynach. Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie generalnych porządków w domu i sprzedaż zbędnych rzeczy – ubrań, dodatków, książek czy innych przedmiotów, które nie są Ci już potrzebne.

– jeśli Twoje dochody nie są wystarczające, pomyśl o tym, w jaki sposób możesz je powiększyć. Dostępnych jest wiele ofert prac dodatkowych – wieczornych lub weekendowych, które mógłbyś pogodzić ze swoją bieżącą pracą. Możliwe jest zarabianie przez internet – poprzez pisanie tekstów, wypełnianie ankiet, udzielanie korepetycji. Możliwy jest zarobek sezonowy lub praca dorywcza, np. przy zbiorach, inwentaryzacjach czy w magazynach. Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie generalnych porządków w domu i sprzedaż zbędnych rzeczy – ubrań, dodatków, książek czy innych przedmiotów, które nie są Ci już potrzebne. Ograniczenie zbędnych wydatków – przysłowiowe zaciśnięcie pasa to kolejny sposób na to, by zyskać dodatkowe środki na spłatę. Dlatego ogranicz zbędne wydatki do minimum – zamiast kawy czy śniadania na mieście, przyrządź je w domu, a zamiast kolejnej wizyty w kinie, obejrzyj film w telewizji. Pohamuj się z zakupami przedmiotów, których tak naprawdę nie potrzebujesz.

Spirala zadłużenia to sytuacja, która może się odbić nie tylko na domowym budżecie, ale również na zdrowiu psychicznym. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, dlatego dobrze jest zareagować od razu i postawić sprawę jasno.

