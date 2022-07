Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych i jak działa?

Każda osoba, która planuje zainwestować swoje środki finansowe, powinna jak najlepiej poznać sposób działania wybranego instrumentu finansowego, aby móc wygenerować jak największy zysk i zminimalizować ryzyko poniesienia strat. Chodzi o świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dlatego niezbędna jest przynajmniej podstawowa wiedza na ten temat. Jeśli chodzi o inwestowanie w fundusze, to warto także poznać ich rodzaje, strukturę oraz notowania. Czym jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych i jak wybrać najlepszy fundusz?

Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które stanowią formę zbiorowego inwestowania przez ich uczestników. TFI ma także za zadanie reprezentowanie funduszy w relacjach zewnętrznych z innymi podmiotami, jak również samo tworzenie funduszy inwestycyjnych oraz obsługę ich uczestników – zazwyczaj kwestię obsługi uczestników funduszu TFI przekazuje tzw. agentom transferowym. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie tylko definiuje TFI, ale stawia także przed tymi podmiotami liczne wymagania formalne. To wszystko przekłada się na to, że instytucje te są stabilne finansowo, odpowiednio zabezpieczone oraz zarządzane przez osoby wykwalifikowane i kompetentne.



Jak działa towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Zgodnie z przepisami prawa TFI musi posiadać status spółki akcyjnej, zaś warunkiem koniecznym do zarejestrowania TFI jest posiadanie przez nie siedziby na terytorium naszego kraju, jak również uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dodatkowo ważny jest kapitał założycielski TFI. Musi on wynosić minimum 4 miliony złotych, a oprócz tego musi zostać zdeponowany w gotówce. Dodatkowym warunkiem stawianym przed TFI jest obowiązek zatrudnienia co najmniej dwóch licencjonowanych doradców finansowych przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o kwestię funkcjonowania takiego funduszu, to działa on w następujący sposób.Inwestorzy powierzają swoje środki finansowe towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które następnie je inwestuje, zgodnie z polityką inwestycyjną i statutem zarządzanych przez nie funduszy. Warto wiedzieć, że TFI są podmiotami niezależnymi od funduszy inwestycyjnych, co pozostaje nie bez znaczenia dla inwestora, ponieważ stanowi zapewnienie, że nawet w razie wystąpienia problemów finansowych TFI, środki finansowe inwestora są bezpieczne, ponieważ są one inwestowane w ramach funduszy. TFI uzyskuje dochód poprzez pobieranie opłat za zarządzanie danym funduszem. Należy także pamiętać, że TFI nie zawsze wypracowują zysk, jednak zawsze pobierają opłaty za inwestowanie (nawet do 4%).

Ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych

W internecie można znaleźć rankingi towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz samych funduszy inwestycyjnych. Jest to dobry sposób dla potencjalnych inwestorów, aby zrobić rekonesans i porównać różne instytucje w celu znalezienia najlepszej opcji do zainwestowania. Największe TFI działające w Polsce to m.in.:



AgioFunds TFI S.A.,

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

MetLife TFI S.A.,

NN Investment Partners TFI S.A.,

Pekao TFI S.A.,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Istotnym elementem przy wyborze TFI jest to, jakimi funduszami ono zarządza, ponieważ ma to duże przełożenie na osiągane zyski. Ważne jest także, aby TFI posiadało profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów (doradców inwestycyjnych, analityków). Na rynku funkcjonuje wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych, dlatego z pewnością każdy zainteresowany inwestowaniem właśnie w fundusze znajdzie coś dla siebie. Zazwyczaj przedmiot ich inwestycji zawarty jest już w samej nazwie funduszu, więc dość łatwo można się zorientować.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych – rodzaje funduszy

Fundusze inwestycyjne dzieli się według dwóch kryteriów: obszaru zainteresowania inwestycyjnego oraz formy uczestnictwa. W przypadku podziału funduszy ze względu na przedmiot inwestycji wyróżniamy:



fundusze akcji,

fundusze stabilnego wzrostu (obligacje i bony skarbowe),

fundusze agresywnego wzrostu (rodzaj funduszy akcyjnych o dużych wahaniach),

fundusze zrównoważone,

fundusze dłużne,

fundusze rynku pieniężnego,

fundusze surowcowe,

fundusze nieruchomości,

fundusze rynków zagranicznych.

Natomiast, jeśli chodzi o podział funduszy inwestycyjnych ze względu na formę uczestnictwa, mamy takie formy jak:



fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – posiadają dowolną liczbę uczestników (osoby fizyczne i prawne) i zapewniają możliwość odkupienia aktywów na każde żądanie uczestnika;

fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) – posiadają ograniczoną liczbę uczestników, zaś aktywa można spieniężyć wyłącznie w wyznaczonym terminie (np. raz na kwartał);

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) – inwestują w jednostki innych FIO lub SFIO, mogą też lokować pieniądze w tytułach uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Jak wybrać fundusz?

Inwestor stojący przed wyborem odpowiedniego funduszu dla siebie powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim musi zdecydować, czy chce podjąć większe ryzyko, aby osiągnąć ewentualne większe zyski (np. fundusz akcji), czy woli raczej stabilną inwestycję (np. fundusz obligacji). Dodatkowo ważną rolę pełni również wiek inwestora, ponieważ osoby stosunkowo młode mogą pozwolić sobie na bardziej ryzykowne inwestycje – w perspektywie wielu lat szansa na uzyskanie zysku z inwestycji się zwiększa. Natomiast osoby starsze powinny inwestować w bezpieczniejsze instrumenty, aby zminimalizować ryzyko utraty własnych pieniędzy. Warto także zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i podzielić środki finansowe na kilka różnych funduszy.

Notowania funduszy inwestycyjnych

Każdy inwestor, który decyduje się na zainwestowanie kapitału w fundusze, powinien pamiętać o tym, żeby działać odpowiedzialnie i w sposób przemyślany. Przed przekazaniem swoich środków finansowych do wybranego funduszu, warto zapoznać się z jego historią oraz poziomem ryzyka, jakim się wyróżnia. Kwestia notowań funduszy inwestycyjnych jest tutaj bardzo istotna – należy je stale śledzić i na ich podstawie podejmować kolejne decyzje. Warto mieć także świadomość tego, że może się przydarzyć chwilowy spadek notowań danego funduszu, jednak nie powinno to wywoływać u inwestora paniki skutkującej np. natychmiastową sprzedażą akcji po niskiej cenie. Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych można znaleźć na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

