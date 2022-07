W co inwestować swoje oszczędności? Sposoby na pomnażanie kapitału

Posiadając oszczędności, warto szukać możliwości na ich pomnażanie. Pandemia sprawiła, że lokowanie środków na produktach oszczędnościowych banków stało się mało opłacalne. Obecnie, może być jednak inaczej, bowiem wzrost stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wpłynął również na zwiększenie oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Czy można jednak zarobić więcej? Jak i w co inwestować wolne środki?

Jak inwestować pieniądze?

Choć szalejąca inflacja sprawia, że w naszych portfelach zostaje coraz mniej wolnych środków, a co za tym idzie – nie każdy może pozwolić sobie na oszczędzanie, wciąż istnieją sposoby na pomnażanie kapitału. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji, warto przede wszystkim dobrze zapoznać się z tematem inwestowania. To, gdzie ulokujesz swoje pieniądze, zależy przede wszystkim od tego, ile wolnych środków posiadasz i jaki rodzaj inwestycji będzie dla Ciebie odpowiedni. Należy zapoznać się z fachowymi artykułami i raportami dostępnymi w sieci oraz być „na czasie”, gdyż sposoby na skuteczne oszczędzanie zmieniają się wraz z obecną sytuacją gospodarczą państwa. Konieczne jest również przeanalizowanie, czy dana inwestycja jest odporna na spadek wartości pieniądza oraz istniejące ryzyko. Czy warto więc wybrać inwestycje przynoszące mniej zysku, ale wiążące się z małym lub zerowym ryzykiem, czy postawić na większy zysk, ale idące z nim w parze ryzyko? Tutaj niezbędna będzie wiedza dotycząca dostępnych możliwości i instrumentów inwestycyjnych.

W co inwestować pieniądze i ile można zarobić? Jakie ryzyko wiąże się z daną inwestycją? Sprawdź sposoby na pomnażanie kapitału

Obligacje Skarbu Państwa

Obecnie jednym z najbardziej popularnych tematów związanych z inwestycją oszczędności są obligacje skarbowe. W ubiegłych miesiącach ich sprzedaż gwałtownie poszła w górę za sprawą wzrostu ich rentowności. Ich zakup wiąże się niemal z zerowym ryzykiem – są to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów, który reprezentuje Skarb Państwa. Jest to rodzaj pożyczki dla państwa, która zwracana jest inwestorowi z należnymi odsetkami. Dostępne są obligacje 3-miesięczne, roczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie oraz 10-letnie, a ich oprocentowanie wynosi nawet 6,25%. Oprocentowanie jest uzależnione od rodzaju obligacji i może być stałe, zmienne lub oparte na inflacji.

Akcje – inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych

Kolejnym sposobem na pomnożenie oszczędności jest nabycie akcji. By tego dokonać, należy zakupić wybrane akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych, co wiąże się z wyborem firmy, w którą chcesz zainwestować. Wybór powinien być poparty dokładnym rozeznaniem w historię finansową danej spółki oraz znajomością jej przyszłych inwestycji i dokonań. Jeśli firma planuje wydać nowy produkt lub wejść na nowy rynek zagraniczny, może to być dobry moment na zakup jej akcji. Tego rodzaju inwestycja wiąże się z posiadaniem rachunku maklerskiego i wyborem brokera, który w imieniu inwestora dokonuje transakcji. Zakup akcji jest ryzykowną inwestycją, która może doprowadzić do zerowego zarobku, a nawet utraty większości lub całości zainwestowanego kapitału, ale można również sporo zarobić.

Inwestycja w nieruchomości

Posiadanie mieszkania na własność to coś, o czym niejeden z nas może pomarzyć. Na rynku nieruchomości wciąż brakuje wolnych mieszkań na wynajem, zwłaszcza w dużych miastach, co jest dobrą informacją dla tych, którzy wciąż zastanawiają się, czy inwestycja w mieszkanie na wynajem to dobry wybór. Takie rozwiązanie to doskonały sposób na długoterminowy dochód pasywny – co miesiąc można otrzymywać pokaźne przychody z wynajmu od lokatorów, którzy zdecydują się wynająć nieruchomość. Obecnie ceny mieszkań na wynajem są na wysokim poziomie, co pozwala otrzymywać spore zyski. Warto jednak dokładnie poznać rynek nieruchomości na wynajem, by móc oszacować miesięczną kwotę wynajmu, która powinna zawierać nie tylko czynsz i ewentualną ratę kredytu lub jej część, ale również wszelkie wydatki, które mogą pojawić się w trakcie wynajmu, np. naprawy, drobne remonty czy opłaty za okres, gdy mieszkanie nie będzie wynajmowane przez lokatorów.

Kryptowaluty

Temat inwestycji w kryptowaluty wciąż jest na czasie. Jest to jednak ryzykowny sposób na pomnażanie kapitału, gdyż kursy popularnych kryptowalut wciąż się wahają. Daje on jednak jednocześnie możliwość jednych z największych zysków, bowiem na przestrzeni lat wartość najpopularniejszej kryptowaluty, czyli bitcoina, wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy dolarów. By rozpocząć tego rodzaju inwestycje, należy dokładnie poznać działanie cyfrowych walut oraz przeanalizować ich kursy z ostatnich lat. Niezbędne będzie zapoznanie się z wpisami na popularnych forach czy skorzystanie z fachowych poradników oraz opinii ekspertów.

Lokaty i konta oszczędnościowe

W ofercie większości banków znajdują się bezpieczne produkty inwestycyjne. Należą do nich lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe. W celu skorzystania z lokaty należy wybrać okres jej trwania (dostępne są np. lokaty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne czy dwuletnie) i ulokować kapitał, który można wypłacić po zakończeniu trwania lokaty. Zerwanie lokaty przed czasem zwykle wiąże się z utratą wypracowanych odsetek. Zysk z lokaty uzależniony jest od jej oprocentowania – obecnie oferowane są takie z oprocentowaniem wynoszącym nawet 7% – oraz czasu kapitalizacji odsetek. Konto oszczędnościowe to kolejny produkt umożliwiający pomnożenie kapitału. Na tego rodzaju rachunek można wpłacać i wypłacać środki w dowolnym momencie. Jego oprocentowanie różni się w zależności od banku.

Inwestycje w dzieła sztuki

Zakup dzieł sztuki oraz antyków to inwestycja, którą można zrealizować z niewielkim kapitałem, wynoszącym nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Polega na wyszukiwaniu prac artystów na aukcjach internetowych, w galeriach i domach sztuki czy portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Trudno jest jednak przewidzieć, które obrazy, rzeźby czy inne dzieła sztuki zyskają na wartości lub zostaną sprzedane za wyższą kwotę niż kwota zakupu. Jest to więc opcja dla osób, które interesują się malarstwem i rzeźbą i potrafią wskazać, którzy artyści cieszą się zainteresowaniem, a ich dzieła są chętnie kupowane przez koneserów sztuki. Inwestycja w sztukę to tzw. inwestowanie emocjonalne, ponieważ w tym przypadku należy dysponować nie tylko środkami na zakup, ale zaangażowaniem i czasem.

Inwestycja w złoto

Inwestowanie w złoto to kolejny popularny temat, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Możliwe jest nabycie fizycznych monet lub sztabek wykonanych z czystego kruszcu lub złota w formie np. funduszu ETF zabezpieczonego kruszcem. Zakup złota może pomóc zabezpieczyć środki przed rosnącą inflacją, jednak jest to inwestycja długoterminowa, dla której być może potrzeba będzie nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Warto też mieć na uwadze fakt, że koszty jego wydobycia rosną z uwagi na coraz uboższe złoża złota, co przekłada się na cenę tego kruszcu.

Inwestowanie na giełdzie

Do rozpoczęcia inwestycji na giełdzie wymagana jest choć minimalna wiedza na temat jej działania. Niezbędne jest również zaangażowanie i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu. Należy bowiem na bieżąco śledzić kursy akcji, sytuację ekonomiczną na świecie oraz kroki podejmowane przez daną firmą, bowiem inwestowanie na giełdzie może się równać z całkowitą stratą kapitału. Choć inwestycje giełdowe dla większości wydają się czarną magią i narzędziem dostępnym tylko dla wtajemniczonych, do postawienia pierwszego kroku na giełdowym parkiecie nie trzeba być ekspertem. Warto jednak zaczynać od małych kwot i poświęcać dużo czasu na naukę i zdobywanie niezbędnej wiedzy. Zysk z inwestycji może być bowiem naprawdę imponujący.

Fundusze inwestycyjne

Możliwy jest również wybór inwestycji w fundusze inwestycyjne. Jest to rodzaj zbiorowego inwestowania w fundusze tworzone przez TFI, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Składają się z całego asortymentu różnorodnych aktywów pozostających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Możliwe jest inwestowanie m.in. w papiery wartościowe Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub papiery będące przedmiotem oferty publicznej, instrumenty rynku pieniężnego czy depozyty bankowe. Tego rodzaju inwestycja niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości ulokowanych środków, a także pobranie opłat z tytułu zarządzania zasobami przez TFI.

Oszczędzanie środków i pomnażanie kapitału to najlepsza inwestycja w przyszłość. Choć wartość pieniądza maleje, a inflacja jest na rekordowo wysokim poziomie, dobrze jest mieć zabezpieczenie finansowe i czerpać zyski ze swoich oszczędności. To, jaki rodzaj inwestycji wybierzesz, zależy od Ciebie – warto jednak dokładnie zapoznać się z działaniem i procesem danej inwestycji i mieć świadomość ryzyka, jakie niesie każda z nich.

Czytaj też:

Stopa zwrotu – co to jest? Jak obliczyć zysk z inwestycji?