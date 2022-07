Zakupy na raty przez internet na dowód osobisty – jak to działa?

Kilka kliknięć i wymarzony towar znajduje się w Twoim wirtualnym koszyku. Kolejne kliknięcia to dokonanie płatności – nie trzeba podawać numeru karty ani uzupełniać zawiłych formularzy. Wystarczy kod BLIK lub szybka płatność z konta bankowego. Zakupy w sieci, to nie tylko prostota, ale również wygoda i oszczędność czasu. Możliwe są także zakupy na raty przez internet. Ile kosztują? Jak działają? Jak można z nich skorzystać?

Czym są zakupy na raty przez internet?

Zakupy ratalne online to nic innego jak kredyt ratalny, którego celem jest sfinansowanie zakupu dowolnych towarów lub usług dostępnych w sklepach internetowych. Jest to więc rodzaj kredytu konsumpcyjnego, który udzielany jest klientom indywidualnym oraz firmowym. Jego otrzymanie wiąże się z minimum formalności – wystarczy uzupełnić prosty wniosek kredytowy oraz dołączyć wymagane dokumenty, które w większości przypadków ograniczają się jedynie do okazania ważnego dowodu osobistego. Minimalny okres spłaty kredytów ratalnych online wynosi kilka miesięcy (można rozłożyć spłatę nawet na 3 lub 6 rat), a maksymalny – nawet kilka lat. Wszystko zależy przede wszystkim od ceny danego przedmiotu oraz banku lub firmy pożyczkowej, która udziela środków na pokrycie kosztów zakupu. Na raty można zakupić przedmioty, których wartość wynosi nawet kilkadziesiąt złotych, zaś kwota maksymalna to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak działają zakupy na raty przez internet?

Zakupy ratalne przez internet są niezwykle proste i szybkie. Jeśli wybrałeś już produkt lub usługę, którą chcesz zakupić, sprawdź, czy jest ona dostępna z możliwością zakupu ratalnego. Taka opcja jest możliwa w coraz większej liczbie sklepów internetowych, jak i stacjonarnych. Wystarczy dodać dany towar do koszyka i zaznaczyć chęć skorzystania z płatności ratalnej. W kolejnym kroku należy wypełnić wniosek o kredyt ratalny – można to zrobić samodzielnie lub z pomocą doradcy kredytowego, który przejdzie z Tobą przez każdy krok formularza oraz udzieli informacji. Wniosek zawiera niewielką liczbą pól, dlatego możliwe jest zrobienie tego kroku samodzielnie. Następnie należy zaczekać na decyzję kredytową instytucji finansującej zakupy – jeśli będzie pozytywna, bank lub firma pożyczkowa zapłaci za zakupy i podpisze z Tobą umowę o kredyt ratalny. W przeciwnym razie, gdy decyzja będzie negatywna, nie będziesz mógł skorzystać z opcji zakupów na raty.

Zakupy na raty przez internet – wymagane dokumenty

Wnioskowanie o zakupy ratalne w sieci wiąże się z minimum formalności. Cały proces odbywa się zwykle w 100% przez internet, co sprawia, że takie rozwiązanie jest wygodne i wymaga jedynie kilku minut. W większości przypadków jedynym wymaganym dokumentem jest ważny dowód osobisty oraz poprawnie wypełniony wniosek o kredyt ratalny. Pod uwagę brana jest zdolność kredytowa klienta składającego wniosek, a na tę wpływają m.in. wysokość miesięcznych zarobków, liczba spłacanych obecnie zobowiązań i zadłużeń finansowych czy liczba osób w gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy instytucja finansowa nie jest pewna, co do wypłacalności klienta i jego aktualnej sytuacji finansowej, może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o dochodach od pracodawcy lub wyciągu z konta z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy w celu wykazania wpływu wynagrodzenia. Bywa tak również w przypadku chęci zakupu produktów na wysoką kwotę – im towar będzie droższy, tym więcej dodatkowych formalności może wymagać kredytodawca.

Jakie opłaty wiążą się z zakupami ratalnymi przez internet?

Kredyt ratalny ma określoną wysokość oprocentowania, której maksymalna wysokość jest uzależniona od aktualnej wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Wiele sklepów oferuje jednak ciekawe promocje związane z zakupami ratalnymi online. Sklepy często oferują klientom dodatkowe ubezpieczenie zakupu ratalnego, co w rzeczywistości okazuje się zbędnym dodatkiem, za który trzeba dodatkowo płacić – warto więc przemyśleć, czy skorzystanie z polisy będzie dobrą opcją. Bardzo często można spotkać oferty, w których mamy do czynienia z odroczeniem płatności pierwszej raty (nawet o pół roku) lub ratami z promocyjnym oprocentowaniem wynoszącym zero procent.

Raty 0% to ciekawa opcja na skorzystanie z zakupów na raty bez ponoszenia żadnych kosztów dodatkowych. Oznacza to, że klient zapłaci za zakup dokładnie tyle, ile on kosztuje, bez żadnych odsetek czy prowizji. Przykładowo, kupując laptopa za 4 000 zł na raty i decydując się na ofertę rat 0% na 10 miesięcy, miesięczna rata wyniesie 400 zł. Tego rodzaju promocja dostępna jest w wielu sklepach z elektroniką, na portalach typu Allegro.pl czy w sklepach z wyposażeniem wnętrz.

Zakupy ratalne z odroczoną płatnością – które również często są łączone z promocją raty 0% – dają możliwość rozpoczęcia spłaty kredytu w wyznaczonym terminie. Najczęściej spłata pierwszej raty odbywa się dopiero po upływie 3 lub 6 miesięcy, dzięki czemu można nabyć towar szybciej, nie płacąc za niego ani złotówki.

Kto może skorzystać z zakupów ratalnych?

Zakupy ratalne są przeznaczone dla osób, które chcą nabyć towar, rozkładając płatność za niego na wygodne raty miesięczne. Nie każdy jednak może z nich skorzystać, choć wymagania instytucji finansowych są niewielkie. Wystarczy, że klient:



dysponuje ważnym dowodem osobistym,

nie figuruje w bazach dłużników, np. BIK, BIG Infomonitor czy KRD,

posiada stałe źródło dochodu pochodzące z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowy-zlecenie, umowy o dzieło, renty, emerytury czy stypendium.

Opcja skorzystania z zakupów na raty jest możliwa zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Jak widać, kryteria udzielenia kredytu ratalnego nie są wygórowane.

Co można kupić na raty?

Lista przedmiotów i usług, za które można zapłacić w wygodnych miesięcznych ratach, jest naprawdę długa. Ofertę zakupów ratalnych wprowadza coraz więcej sklepów internetowych i stacjonarnych, które współpracują z bankami i pozabankowymi instytucjami pożyczkowymi udzielającymi kredytów ratalnych. Zakupić można różnego rodzaju przedmioty, np. sprzęty RTV i AGD, rowery i inne sprzęty sportowe, meble i elementy wyposażenia wnętrz, a także materiały wykończeniowe, galanterię skórzaną oraz ubrania i dodatki. Zapłata za skorzystanie z usług również może się odbywać w systemie ratalnym. Możliwe są płatności ratalne np. za zakup zabiegów w gabinecie medycyny estetycznej, u dentysty, kosmetyczki czy u innych usługodawców. Konieczne jest, by dany sklep współpracował z instytucją finansową udzielającą finansowania – wówczas oferuje swoim klientom wygodne raty.

Jak kupić coś na raty online?

Zakupy ratalne przez internet wymagają poświęcenia kilku minut, które należy przeznaczyć na wypełnienie wniosku kredytowego. Jak kupić towary na raty?



Wybierz produkt, który chcesz zakupić. Znajdź sklep, który oferuje jego sprzedaż z możliwością płatności ratalnych Znajdź najlepszą opcję kredytowania, np. raty 0%, które są obecnie dostępnie w wielu sklepach Dodaj wybrany produkt do swojego wirtualnego koszyka Zaznacz opcję chęci skorzystania z zakupów ratalnych Wybierz preferowaną liczbę rat – wówczas otrzymasz kwotę, jaką będziesz musiał co miesiąc spłacać Uzupełnij formularz kredytowy – wpisz swoje dane osobowe, dane kontaktowe, numer i serię dowodu osobistego oraz dane dotyczące Twojego pracodawcy (jeśli są wymagane) Poczekaj na decyzję banku lub firmy pożyczkowej Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję kredytową, podpisz umowę

W umowie znajdziesz dokładny harmonogram spłaty zobowiązania – koniecznie dotrzymuj terminów płatności, by nie musieć zapłacić odsetek karnych za opóźnienie w spłacie. W dokumencie tym znajduje się także numer konta i dane do przelewu raty.

Czytaj też:

Karta kredytowa - czym jest i jak działa?