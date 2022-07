Konto maklerskie — co to jest i jak je założyć? 

Rok 2020 był przełomowy. Z powodu pandemii światowa gospodarka została rzucona na głęboką wodę całkowitej lub częściowej cyfryzacji i musiała nauczyć się w niej pływać. Obecnie widzimy, że ten wymuszony przeskok przyniósł nam wiele dobrego, a poczynione zmiany nie tylko doskonale się przyjęły, ale zaczęły także dynamicznie się rozwijać, przez to, co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania między innymi w bankowości. Podczas pandemii i zaraz po niej, wiele osób szukało alternatywnych źródeł zarabiania oraz oszczędzania pieniędzy. W tym okresie znacznie wzrosło zainteresowanie kontami maklerskimi i inwestowaniem na giełdzie. Rok 2020 to aż ponad 85 tysięcy nowych rachunków maklerskich, co oznacza 6,5% skok względem roku poprzedniego. Czym dokładnie jest takie konto maklerskie? Jak je założyć i czy jest w ogóle bezpieczne?

Konto maklerskie: co to?

Konto maklerskie to inaczej rachunek maklerski przeznaczony do aktywności giełdowych. Inwestowanie, czyli sprzedaż i kupno akcji i obligacji staje się obecnie coraz popularniejszą metodą zarządzania pieniędzmi. Żeby z niej skorzystać, konieczne jest posiadanie konta maklerskiego. Rachunek ten umożliwia inwestowanie na rynkach kapitałowych oraz samodzielne wystawianie dyspozycji dotyczących kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Służy także do wykonywania szeregu innych operacji finansowych. które umożliwia dany dom maklerski.

Takie konto zakładasz w domach maklerskich lub biurach maklerskich. Zazwyczaj istnieje także możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w zwykłym banku, w którym posiadasz już konto osobiste lub firmowe. Posiadanie takiego konta jest koniecznością jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z giełdą. Wiele firm oprócz dostępu do polskich instrumentów finansowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych pozwala na inwestowanie również na rynkach zagranicznych. Warto też zaznaczyć, że konto maklerskie to także swoisty portfel elektroniczny, w którym możesz przetrzymywać posiadane papiery wartościowe.

Jak założyć konto maklerskie?

Aby założyć konto maklerskie, musisz na początek wybrać instytucję, która najbardziej odpowiada twoim planom inwestycyjnym. Następnie sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić, aby móc takie konto założyć. Najczęściej osoba, która chce otworzyć taki rachunek, musi:

mieć ukończone 18 lat,

posiadać numer NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej,

mieć dokument potwierdzający tożsamość, taki jak dowód osobisty lub paszport,

wpłacić minimalną wymaganą kwotę na start (warto wiedzieć, że nie jest to respektowane we wszystkich firmach),

pozytywnie wypełnić test MiFID, czyli krótki test pozwalający domom maklerskim ocenić ryzyko inwestycyjne osoby, która chce otworzyć konto. Pytania najczęściej dotyczą twojej sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych i ogólnej, podstawowej wiedzy z inwestowania. Tak samo jak w przypadku minimalnej kwoty na start — nie jest to regułą.

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, możesz śmiało zabrać się za założenie konta. Jak to zrobić? Najszybciej i najprościej otworzysz takie konto przez Internet. Jeśli korzystasz z oferty banku, możesz po prostu zalogować się do twojej bankowości elektronicznej i wyszukać tam zakładkę “inwestycje”.

Aby zacząć korzystać z konta maklerskiego, wystarczy przelać środki, które chcesz przeznaczyć na inwestycje. Po ich zaksięgowaniu pojawią się one na twoim rachunku maklerskim, co oznacza, że możesz już dokonać swojej pierwszej transakcji.

Konto maklerskie: jakie wybrać?

Początkowym punktem, który jest odpowiedzią na pytanie “jak założyć konto maklerskie?”, jest wybranie odpowiedniej instytucji. Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt firm oferujących usługi inwestycyjne. Co więcej, także banki oferują możliwość założenia kont inwestycyjnych. Jak spośród nich, wybrać najlepszą opcję?

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest to, czy dana instytucja jest na liście podmiotów zarejestrowanych na polskim rynku jako domy lub biura maklerskie. Taką listę znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Ten krok jest obowiązkowy jeśli nie chcesz zostać oszukany.

Kolejnym punktem na liście “jak wybrać konto maklerskie?” jest określenie swoich celów inwestycyjnych. Wiąże się to z doborem rachunku ze względu na system opłat. Jeśli interesuje Cię długofalowe inwestowanie, w spokojnym tempie, to z pewnością bardziej zainteresuje Cię oferta, w której nie ponosisz kosztów za prowadzenie konta, ale za to jesteś w stanie zgodzić się na pewne koszty związane z przeprowadzaniem transakcji. Z kolei jeśli twoim planem są szybkie akcje, związane z przeprowadzeniem dużej ilości transakcji, to bardziej opłacalne będzie konto pobierające opłatę za jego prowadzenie, natomiast niepobierające opłat od transakcji.

Jako początkujący inwestor zwróć także uwagę, czy w ofercie konkretnego domu maklerskiego mieści się także dostęp do blogów tematycznych lub konsultacji z ekspertem. Dzięki temu zagwarantujesz sobie wsparcie na początku drogi inwestycyjnej. Obecnie obowiązkowym elementem powinien być także darmowy dostęp do aplikacji mobilnej pozwalającej w łatwy i szybki sposób skorzystanie z rachunku maklerskiego. Mimo że dla wielu firm jest to już norma, to przed otwarciem konta warto się upewnić, czy akurat ten dom maklerski również posiada taką opcję.

