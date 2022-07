Jak być bogatym i stać się niezależnym finansowo?

Fortuna kołem się toczy, a pieniądze raz są, a raz ich nie ma. Niestety dla znacznej większości społeczeństwa koło to utknęło, a pieniędzy raczej nie ma, niż są. Pragnienie bogactwa jest z nami praktycznie od początku istnienia gatunku. Teoretycznie ten, kto ma najwięcej, przeżyje dłużej i będzie w stanie przedłużyć gatunek. Mimo że obecnie nie kierujemy się instynktami w takim stopniu co nasi przodkowie, to jednak posiadanie pieniędzy nadal łączymy z zaradnością życiową i wyższym statusem w stadzie, czyli w społeczeństwie. Każdy z nas dąży w mniejszym i większym stopniu do tego, aby być bogatym. Dzięki temu moglibyśmy zadbać o bezpieczny dach nad głową dla bliskich, zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci lub otoczyć najlepszą opieką chorego członka rodziny. Pieniądze są ważne. Brzmi to okrutnie, ale taka jest prawda. Świat oparty jest na pieniądzach i choć wzbranialibyśmy się rękami i nogami, to ciężko uciec od chęci posiadania. Jak więc zostać bogaczem? Jak być niezależnym finansowo? Czy za pieniądze kupimy wszystko, łącznie ze szczęściem?

Czy można się wzbogacić w pracy na etacie?

Wielu z nas to osoby zatrudnione na etacie. Co miesiąc otrzymujemy ustaloną wcześniej pensję, za którą musimy wykonywać ustalone wcześniej obowiązki. Jesteśmy w pracy o ustalonych godzinach. Brzmi nudnie, prawda? W rzeczywistości nie jest tak źle, natomiast większość z nas marzy o pracy, w której trzeba tylko leżeć na hamaku na Hawajach i popijać drinki z parasolką. Czy jest to możliwe w pracy na etacie? Tak, to jest możliwe. No może z wyjątkiem tego, że można całe dnie leżeć na hamaku i nic nie robić. Ale wakacje na Hawajach są jak najbardziej możliwe. Etat ma to do siebie, że trzeba pracować. Niektórzy pracują ciężej i więcej, inni lżej i mniej, jednak wspólnym mianownikiem jest fakt, że trzeba wypełniać swoje obowiązki.

Czy pracując na etacie, można się wzbogacić? Można, jednak wiele zależy od zajmowanego stanowiska. Lekarze, prawnicy, programiści, managerowie czy prezesi to osoby, które poświęcają wiele lat na naukę, a następnie drugie tyle czasu na zdobycie doświadczenia. Jednak ten rodzaj inwestycji z czasem zaczyna procentować, a zarobki w tych zawodach są jedne z najwyższych w Polsce i na świecie. Często osoby te pracują na etatach lub kontraktach i są zatrudnione “u kogoś”, a mimo to osiągają takie zarobki, które z powodzeniem możemy zaliczyć do tych zdecydowanie powyżej średniej krajowej.

Najlepiej płatne zawody, które zagwarantują Ci niezależność finansową

Jakie są najlepiej płatne zawody, dzięki którym staniesz się bogaty i zyskasz niezależność finansową? Skupmy się na trzech branżach, w których notujemy najwyższe zarobki.

Pierwszą z nich jest oczywiście branża IT. To tutaj generują się najwyższe pensje na rynku. Wpływ na to ma postępująca cyfryzacja i komputeryzacja większości procesów firmowych, przez co coraz więcej przedsiębiorstw musi inwestować w nowe stanowiska pracy oraz nowe rozwiązania technologiczne — inaczej firma zostanie daleko w tyle. Obecnie szacuje się, że na polskim rynku brakuje około 50 tys. programistów. Zarobki w tym zawodzie to średnio 8 tys. zł brutto na stanowisku specjalisty. Jednak co się stanie jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki kadry kierowniczej oraz starszych specjalistów z firm informatycznych? Tutaj już średnie zarobki zaczynają się od 15 tys. brutto w górę. W branży znajdziesz także stanowiska takie jak specjalista ds. bezpieczeństwa IT, który może pochwalić się średnią wypłatą w wysokości około 12 tys. zł brutto. Warto wiedzieć, że obecnie informatyczne działy gospodarki stawiają na dynamiczny rozwój, przez co płace w tych zawodach wzrastają.

Drugą branżą generującą najwyższe zarobki jest prawo i podatki. Prawnicy od zawsze byli uznawani za przedstawicieli prestiżowego zawodu, który wiąże się z dużymi pieniędzmi. Tak jest i obecnie, szczególnie że pojawienie się nw rynku polskim gigantów korporacyjnych stworzyło nowy model współpracy między prawnikiem a przedsiębiorstwem. Najwięcej zarabiają właśnie prawnicy korporacyjni lub tacy, których kancelaria nawiązała współpracę z inną firmą. Radca prawny to stanowisko, na którym możesz liczyć na wynagrodzenie w okolicach 12 tys. brutto. Natomiast jako dyrektor od spraw prawnych w globalnej korporacji zainkasujesz pensję oscylującą w okolicach 30 tys. brutto.

Trzecią branżą jest obecnie farmacja i medycyna. To jeden z niewielu działów gospodarki, który nie tylko świetnie sobie poradził w pandemii, ale jeszcze na niej zarobił. W tym sektorze poszukiwani są farmaceuci do koncernów medycznych oraz specjaliści od produkcji i sprzedaży sprzętu medycznego. Medycyna generuje ogromne zyski, szczególnie jeśli spojrzymy właśnie na ceny sprzętów medycznych. Oprócz tego potrzebni są specjaliści z zakresu marketingu i e-commerce, którzy posiadają wiedzę z zakresu farmacji lub szeroko pojętej medycyny. Firmy coraz częściej skłaniają się w kierunku wyjścia ze swoimi produktami do ludzi, dlatego tak istotna jest dobra reklama. Przedsiębiorstwa stawiają tutaj szczególnie na produkcję sprzętu oraz prowadzenie badań klinicznych z zakresu operacji plastycznych i kosmetologii. Dyrektorskie stanowiska są oczywiście najwyżej płatne — Medical Director w dużym koncernie farmaceutycznym może liczyć na wypłatę rzędu nawet 45 tys. brutto! Natomiast Junior z działu e-commerce to zarobki w okolicach od 6 do 10 tys. brutto.

Jak stać się bogatym?

Przyszła pora odpowiedzieć na najważniejsze pytanie ludzkości — jak stać się bogatym? Z teoretycznego punktu widzenia, odpowiedź jest prosta — założyć własny biznes lub inwestować. A najlepiej połączyć te dwie aktywności. Wielu bogaczy dzielących się swoim doświadczeniem mówi wprost, że oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne, jednak nie po to, aby leżały na koncie, ale po to, aby można je reinwestować. Zazwyczaj polecają kryptowaluty, złoto, waluty oraz nieruchomości. Oczywiście wszystko zależy od ilości zaoszczędzonych pieniędzy, jednak uznaje się, że na obecnym rynku to właśnie nieruchomości są najbardziej opłacalnym inwestowaniem kapitału.

Drugą opcją jest założenie własnej firmy. W tym wypadku dobrze poprowadzony biznes może zapewnić nam spokojne życie ze sporą ilością pieniędzy na koncie. Liczy się jednak pomysł i zaangażowanie. Nie każda firma wypali i nie każda inwestycja skończy się sukcesem. W obu przypadkach jesteśmy narażeni na klęskę i każdy inwestor powinien mieć tego świadomość.

Czytaj też:

Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych i jak działa?