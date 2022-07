Kredyt na wesele – jak go dostać i czy warto się o niego ubiegać?

Czy kredyt na wesele jest dobrym pomysłem?

Niektóre młode pary nie wyobrażają sobie wzięcia kredytu na tak błahe wydarzenie jak wesele. Wolą poczekać, aż uzbierają odpowiednią kwotę lub uczcić wydarzenie w inny, mniej kosztowny sposób. Wynika to z tego, że nie chcą rozpoczynać nowego, wspólnego życia od długów. Są też tacy narzeczeni, dla których ślub i wystawne przyjęcie są niezwykle ważne, dlatego decydują się na kredyt na wesele. Często liczą również, że takie wesele „zwróci się”, dzięki czemu nie będą musieli sami spłacać całej sumy. Czasami rzeczywiście tak się dzieje, jednak znane są też takie sytuacje, kiedy młodym nie udaje się dostać nawet 10% wysokości długu.

Wzięcie kredytu na wesele nie zawsze jest też tak proste, jak mogłoby się to wydawać. Banki biorą pod uwagę wysokość zarobków, okres zatrudnienia czy rodzaj umowy.

Jak otrzymać kredyt na wesele?

Banki w swojej ofercie nie mają „kredytu na wesele”, w związku z czym para młoda musi zaciągnąć zwykły kredyt gotówkowy. Podczas rozpatrywania ofert od banków najlepiej jest wziąć pod uwagę wysokość RRSO. Jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, na podstawie której można wywnioskować, jakie będą realne koszty do spłacenia.

Procedury uzyskania kredytu są w większości takie same w każdym banku i wiążą się z wieloma formalnościami. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek do wybranego banku. W tym celu trzeba najpierw dokładnie obliczyć wszystkie wydatki związane z organizacją ślubu i wesela, aby tym samym ustalić, jaka ilość gotówki będzie Wam potrzebna.

Następnie rozpocznie się procedura sprawdzania zdolności kredytowej kredytobiorców. Z tego też powodu do wniosku należy zawsze dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy. Niezbędny będzie również dowód i inny dokument ze zdjęciem, które potwierdzą tożsamość. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank sprawia, że przyszli małżonkowie mogą uzyskać nawet 250 tysięcy złotych na wesele. Taka suma z pewnością pozwoli wyprawić huczne przyjęcie.

Należy też wspomnieć, że wszelkie osoby, które mają niejasną przeszłość w BIK nie mogą liczyć na kredyt. Bank przed rozpatrzeniem wniosku z pewnością prześwietli wszystkie niezbędne informacje związane z finansami.

Pożyczka na wesele lub kredyt – najlepsze rozwiązanie

Choć kredyt zaciągnięty w banku wydaje się najlepszym rozwiązaniem, to często w przypadku przyszłych nowożeńców jest to dopiero pierwsze, a na pewno pierwsze wspólne przedsięwzięcie finansowe. Może to być zatem powód, dla którego banki niechętnie będą chciały udzielić pomocy. Do innych należą chociażby zbyt niskie dochody otrzymywane w młodym wieku na początku kariery zawodowej lub nieodpowiednie zatrudnienie (najbardziej preferowana przez banki jest umowa o pracę, a niestety większość młodych pracuje w oparciu o umowę zlecenia). To sprawia, że zdeterminowani narzeczeni postanawiają udać się po pożyczkę do pozabankowych instytucji finansowych.

Pożyczka na wesele – co warto wiedzieć?

Takie firmy udzielają pożyczek zazwyczaj wszystkim, również tym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej. Sama procedura również jest znacznie mniej czasochłonna – w przypadku niektórych firm wystarczy złożyć wniosek przez internet, by już po kilku godzinach otrzymać pieniądze na koncie. Choć wszystko brzmi bardzo zachęcająco, to niestety ma to też swoje wady. RRSO jest zawsze zdecydowanie wyższe niż w przypadku banków, co sprawia, że pożyczkobiorcy mają znacznie większą sumę do spłacenia.

Innym minusem jest też chociażby fakt, że takie placówki nie udzielają aż tak wysokich pożyczek, jak instytucje bankowe. Maksymalna kwota raczej nie przekracza 25 tysięcy złotych, przez co sfinansowanie hucznego wesela na 100 osób nie będzie możliwe z samej pożyczki. Dużą zaletą jest z kolei fakt, że okres spłaty długu może wynosić nawet 60 miesięcy, a sama rata jest dostosowana do możliwości finansowych pary.

Na co zatem warto zwrócić uwagę, podczas zaciągania pożyczki na ślub w firmach pozabankowych?



całkowita wysokość pożyczki,

okres kredytowania,

czas spłaty pożyczki i ewentualna możliwość jej wydłużenia,

wcześniejsza możliwość spłaty pożyczki na wesele.

Jeśli podczas przygotowań do wesela okazało się, że wydatki związane z przyjęciem są znacznie wyższe i potrzebujecie nagłej gotówki, to zamiast zaciągać nowe, duże zobowiązania, lepiej skorzystać z kart kredytowych oferowanych przez banki lub z chwilówek (pożyczek krótkoterminowych). W przypadku tych ostatnich trzeba jednak liczyć się z tym, że oprocentowanie może być naprawdę wysokie.

