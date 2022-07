W co inwestować swoje pieniądze, aby dużo zarabiać?

W co można zainwestować pieniądze?

Mądre i skuteczne inwestowanie pozwala nie tylko na bezpieczne ulokowanie swoich oszczędności, ale przede wszystkim na zwiększenie budżetu domowego czy firmowego. Dochodowe inwestycje sprawiają, że tak naprawdę pieniądze same się mnożą, co zapewnia spokojny sen i pewną przyszłość. To, w co najlepiej zainwestować pieniądze jest w głównej mierze zależne od potrzeb aktualnego rynku, w związku z czym możliwości mogą być zmienne z każdym rokiem. Warto zatem stale obserwować zmiany pojawiające się w gospodarce, by tym samym przeznaczać oszczędzone sumy na pewne inwestycje.

W co można zainwestować oszczędności, aby na pewno nie stracić? Mogą to być np.:



akcje giełdowe dobrze prosperujących firm,

liczne obligacje skarbowe,

metale lokacyjne i kamienie szlachetne,

nieruchomości wszelkiego rodzaju.

Są też bardziej ryzykowne drogi, choć zysk też może być znacznie wyższy niż w powyższych przypadkach:



inwestycja w startup IT,

zakup kryptowalut.

Inwestowanie oszczędności w akcje firm

To w jaką firmę powinniśmy zainwestować na giełdzie, zależy od naszych oczekiwań finansowych. Możemy wybrać bezpieczną drogę, by kupić akcje dużych firm i korporacji. W takich przedsiębiorstwach wahania ceny za akcje są bardzo małe, co przyczynia się do tego, że ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy również jest znikome. Jeśli jednak lubimy ryzyko, a przy tym mamy dużą wiedzą na temat rynku, lukratywnym może być zainwestowanie w małe, ale szybko rozwijające się firmy. W momencie, kiedy odniosą one sukces, cena ich akcji znacząco wzrośnie wraz z pieniędzmi w nie zainwestowanymi.

W przypadku tego rodzaju inwestycji należy jednak pamiętać, że do efektywnego wykorzystania potencjału takich działań niezbędne są wiedza, doświadczenie i całkiem pokaźne oszczędności.

Zakup obligacji skarbowych za oszczędzone środki

Ze wszystkich wylistowanych sposobów inwestycji, obligacje skarbowe wydają się najbezpieczniejsze. Z tego sposobu korzystają nie tylko doświadczeni przedsiębiorcy, ale też zwykli ludzie pracujący na etacie, którym zależy na solidnym zainwestowaniu środków. Wykupując papiery dłużne wystawiane i uwierzytelniane przez Skarb Państwa, mamy pewność zwrotu zaoszczędzonych pieniędzy wraz z wysokością odsetek zawartych w dokumencie. Dzieje się tak, ponieważ zawsze każdy urząd ma potrzebę, aby w określonym z góry terminie dokumenty wróciły do placówki. Co ważne, zakup obligacji w ostatnim czasie przybiera na popularności, jednak jest to bardziej metoda oszczędności niż inwestycji, gdyż zysk nie zawsze jest wysoki.

Metale lokacyjne i kamienie szlachetne a inwestowanie

Zakup drogocennych kruszców od niepamiętnych czasów był formą lokowania żywej gotówki w coś bardziej trwałego. Wahania ceny złota czy diamentów są małe, a ich stawka jest dostosowana do globalnej waluty, czyli dolara amerykańskiego. Co ważne, nie trzeba od razu kupować kilogramowej sztabki złota za blisko ćwierć miliona złotych. Popularnością cieszą się monety, numizmaty czy małe, kilkugramowe sztabki. Ceny zaczynają się już od kilkuset złotych. W naszym kraju diamenty czy złoto możemy kupić na przykład w Mennicy Polskiej, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że pochodzą ze sprawdzonego źródła.

Inwestowanie oszczędności w nieruchomości

Ta droga inwestycji wymaga największych nakładów finansowych i w ostatnich latach jest niezwykle popularna. Zakup nieruchomości jest dosyć pewną drogą do ulokowania i zarobienia dodatkowych pieniędzy, przykładowo z najmu zakupionego mieszkania. Lecz należy pamiętać o dzisiejszych stopach procentowych czy napompowanych cenach na rynku nieruchomości. Wzięcie kredytu na zakup nieruchomości na wynajem stracił przy obecnych ratach sens, a ludzie obserwując dzisiejszy kryzys mieszkaniowy specjalnie zawyżają ceny mieszkań, by dodatkowo się wzbogacić. Jak widzimy rynek stał się dość niestabilny, więc trzeba intensywnie analizować każde działanie, by mądrze zadbać o swój budżet.

Lokowanie zaoszczędzonych pieniędzy w nowych technologiach

Nasz świat stale się rozwija, a programy komputerowe i wszelkie nowinki technologiczne nabierają na znaczeniu. I choć inwestowanie pieniędzy w startupy i nowe technologie jest dość ryzykowną formą inwestowania, to w niektórych przypadkach może też być bardzo dochodową (przykładowo firma Apple kosztuje obecnie 3 biliony dolarów). Wiedza na temat rynku IT i technologii, w które chcemy zainwestować jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Musimy ponadto umieć odseparować ziarno od plewu i kierować się w tym przypadku nie tylko wiedzą, ale też intuicją. Warto zauważyć, że nawet 90% startupów upada w pierwszym roku swojej działalności, a wraz z nimi przepadają zainwestowane środki.

Kryptowaluty a oszczędności

W ciągu ostatnich lat mogliśmy też usłyszeć o inwestowaniu i zarabianiu na walucie cyfrowej. Inwestycja w kryptowaluty, bo nich właśnie mowa, przypomina raczej hazard niż pragmatyczną drogę do zysków z inwestycji. Ze względu na bardzo duże wahania cen i coraz to nowsze regulacje dotyczące wydobycia kryptowalut w Chinach, metoda ta jest bardzo ryzykowna, ale wciąż może przynosić pokaźne dochody.

