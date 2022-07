Dywersyfikacja portfela - na czym polega i jak ją przeprowadzić?

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela to umiejętność podzielenia swoich oszczędności na różne grupy, które przeznacza się na odmienne produkty finansowe. Mogą być na przykład przeznaczone na giełdę, metale szlachetne, nieruchomości czy obligacje skarbowe. Dzięki temu zabiegowi inwestor może eksperymentować na różne sposoby inwestowania pieniędzy i uczyć się, jaka metoda mu najbardziej odpowiada i gwarantuje największy zysk.

Co jakiś czas, może to być przykładowo kwartał, warto jest przyjrzeć się jak pracują dla niego te pieniądze i w miarę potrzeb skorygować działania, byod nowa przydzielić pieniądze na różne grupy.

Dywersyfikacja portfela ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę, jaką jest minimalizacja straty swojego kapitału. Nawet jeśli przykładowo poniesiesz stratę na giełdzie, to obligacje skarbowe czy lokaty wyrównają tą stratę. Jest to więc bezpieczne rozwiązanie dla pragmatycznego inwestora.

Na jakie aktywa mogę zdywersyfikować swój portfel?

Sposobów inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy jest bardzo dużo. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć:



obligacje skarbowe,

akcje giełdowe,

fundusze ETF,

metale lokacyjne i kamienie szlachetne,

kryptowaluty,

dzieła sztuki,

przedmioty kolekcjonerskie,

nieruchomości,

waluty,

startupy technologiczne,

projekty crowdfundingowe.

Dywersyfikacja portfela – zanim rozpoczniesz

Ważne jest, by ustalić sobie pewne założenia początkowe zanim na poważnie zaczniesz inwestować swoje pieniądze. Po pierwsze – inwestuj pieniądze, które jesteś gotowy stracić. Jeśli tego nie robisz, całość bardziej przypomina hazard niż inwestowanie.

Ponadto powinieneś spłacić wszystkie swoje finansowe zaległości z wyłączeniem kredytu hipotecznego. Może się okazać, że odsetki od niezapłaconych rat przewyższają jakiekolwiek zyski z Twoich działań.

Drugą rzeczą, o który należy pamiętać, jest stworzenie tak zwanej poduszki finansowej. Jest to pewna pula pieniędzy przeznaczona na nieprzewidziane i ważne momenty w życiu, takie jak:



choroba,

wypadek,

uszkodzenie auta,

utrata pracy.

Taka poduszka finansowa zapewni poczucie bezpieczeństwa i pozwoli na odważniejsze inwestowanie. Pamiętaj jednak, aby zachować odłożone środki tylko na wymienione wyżej okoliczności.

Dywersyfikacja portfela – inwestowanie długoterminowe

Inwestowanie długoterminowe to takie, gdzie na zyski i zwrot z wydanych pieniędzy będzie należało trochę poczekać. Nie będą one od razu dostępne. Ogromnym walorem jest jednak ich stabilność. Pieniądze te będą wolno, lecz konsekwentnie dla Ciebie pracować.

Na co najlepiej przeznaczyć fundusze i w jakich proporcjach, jeśli mowa o inwestowaniu długoterminowym? Możesz to oczywiście zrobić po swojemu albo skorzystać z pewnych “szkół” i metod stworzonych przez doświadczonych ekonomistów.

Przykładowo, polski finansista Marcin Iwuć zaprezentował następujący model podziału pieniędzy:



40% na obligacje skarbowe indeksowane inflacją,

30% w akcje spółek zagranicznych,

20% w obligacje skarbowe notowane na rynkach,

10% w złoto inwestycyjne.

Inne rozwiązanie przedstawił ekonomista M. Faber:



25% w akcje na giełdzie,

25% na obligacje skarbowe,

25% w złoto inwestycyjne,

25% w nieruchomości (np. najem).

Inwestor H. Brown proponuje następujący przydział pieniędzy:



25% w akcje na giełdzie,

25% na długoterminowe obligacje skarbowe,

25% na krótkoterminowe obligacje skarbowe,

25% w złoto inwestycyjne.

Są to oczywiście propozycje doświadczonych finansistów i inwestorów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byś zbudował własny model rozporządzania pieniędzmi czy udoskonalił już istniejący dla swoich potrzeb.

Agresywna dywersyfikacja portfela

Model agresywny przy koncepcji dywersyfikacji portfela to ryzykowne posunięcia polegające najczęściej na inwestowanie dużych pieniędzy w “złoty strzał”. Jest to pojedynczy podmiot finansowy, gdzie możesz mieć szansę na szybki i duży zarobek. To przysłowiowe “pakowanie wszystkich jajek do jednego koszyka”. Implementując u siebie ten model należy pamiętać o maksymie słynnego inwestora Warrena Buffeta – “Rynek akcji umożliwia transfer majątku od niecierpliwych do cierpliwych”.

Inwestycje w tej kategorii to:



fundusze ETF,

akcje pojedynczych spółek,

szybki zakup mieszkania, by jest równie szybko odsprzedać,

kontrakty na surowce,

obligacje korporacyjne.

Twoim celem w takim modelu są przede wszystkim ponadprzeciętne zyski. Należy jednak zaopatrzyć się w cierpliwość, wiedzę i stalowe nerwy.

Noblista z ekonomii Paul Samuelson twierdził, że inwestowanie powinno być nudne jak oglądanie rosnącej trawy. Miał na myśli cierpliwość i ciągłe zwracanie uwagi na dalekosiężne perspektywy czy horyzont długoterminowy. Dywersyfikacja portfela, jak już zostało wspomniane na początku artykułu, to podzielenie swoich pieniędzy w różne aktywa, by strata z jednego źródła rekompensowała pozostałe. W ten sposób minimalizujemy ryzyko do poziomu akceptowalnego przez inwestora.

