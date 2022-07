Lokata długoterminowa – co to jest?

Lokata długoterminowa nie jest tak ryzykowna, jak inne rodzaje inwestycji. Klient powierza swoje środki bankowi przynajmniej na 12 miesięcy. To pozwala na wypracowanie wyższego zysku niż w przypadku lokat krótkoterminowych. Tak się dzieje ze względu na zwykle wyższe oprocentowanie lokat długoterminowych. Klienci często decydują się na lokaty o długości 2, czy nawet 3 lat. Niektóre banki oferują także takie o długości 5 lat. Klient wówczas zamraża swoje pieniądze na długo. Dłuższe lokaty nie są w powszechnych ofertach, nie każdy bank może je zaoferować.

Jak działa lokata długoterminowa?

Lokata to umowa między klientem a bankiem. Klient powierza swoje środki bankowi na wskazany czas. W zamian za to otrzymuje odsetki na podstawie uzgodnionego oprocentowania. W ten sposób zarabia. Jest to w pewnym sensie pożyczka na rzecz banku, który zwraca pieniądze z odsetkami. W zależności od uzgodnień odsetki mogą być wypłacone kilkukrotnie lub jednorazowo. Depozyt zostaje zwrócony po zakończeniu trwania lokaty. Cechą lokat długoterminowych jest kapitalizacja odsetek, które zwiększają środki klienta banku. Kapitalizacja może następować miesięcznie, co pół roku, lub co rok.

Zwykle im dłuższy jest termin zapadalności, tym na wyższe oprocentowanie klient może liczyć. Za długie związane z bankiem klient może uzyskać korzystną ofertę. Ma do wyboru albo oprocentowanie stałe, albo zmienne. Oprocentowanie stałe jest bezpieczne ze względu na zmienną sytuację rynkową. Odsetki zostaną wypłacone zgodnie z planem. W przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem mogą one być korzystne w momencie podpisywania umowy, lecz jeśli sytuacja gospodarcza ulegnie niekorzystnym zmianom, wówczas klient może stracić, lub może również zyskać. Wszystko zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych Banku Centralnego. Więcej na ten temat poniżej.

Wybór lokaty długoterminowej – czym się kierować?

Kwestie finansów wydają się skomplikowane. Wybierając lokatę, należy dokładnie czytać regulamin i umowę, by w konsekwencji swojej decyzji szybko jej nie pożałować. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak:



Wysokość oprocentowania – im wyższe oprocentowanie, tym wyższy zysk z lokaty. Wpływ na to ma oczywiście także kwota wpłaty. Przede wszystkim jednak należy rozróżniać rodzaje oprocentowania. Wyróżniamy:

oprocentowanie stałe – utrzymuje taką samą wysokość przez cały okres trwania lokaty. Stawka jest dokładnie opisana w umowie i umożliwia oszacowanie zysku, jaki przyniesie lokata;

oprocentowanie zmienne – może się zmieniać w okresie trwania lokaty ze względu na wahania czynników rynkowych. Wpływ na zysk ma wysokość stóp procentowych. Gdy stopy są wyższe, większe są zyski, jeśli spadną, maleje również zysk z oprocentowania. Ciężko jest przewidzieć ostateczny rezultat;

oprocentowanie progresywne – takie oprocentowanie wzrasta wraz z czasem trwania lokaty.

Czas trwania lokaty – im dłuższa lokata, tym banki udzielają korzystniejszych warunków umowy. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na długoterminowe zawieszenie środków. Warto zwrócić uwagę na swoją sytuację finansową i przeanalizować możliwości inwestycji nieco krótszej lub dłuższej.

Promocje – często klienci mają możliwość skorzystania z wartościowych promocji. Oczywiście mogą one przynieść zysk, lecz trzeba dokładnie zapoznać się z regulaminem promocji, by wiedzieć, jak zmieni się lokata po jej zakończeniu.

Wysokość depozytu – banki tworzą oferty z myślą o konkretnych klientach. Warto zwrócić uwagę na to, jakiej wysokości wpłaty oczekują, by zapewnić korzystne rozwiązania dla klienta. Niektóre banki wymagają kilkuset złotych, inne kilku tysięcy.

Kapitalizacja odsetek – na rynku dostępne są różne okresy kapitalizacji lokaty. Gdy mają one miejsce częściej, zysk może być wyższy niż w przypadku kapitalizacji na koniec roku.

Lokata długoterminowa, czy fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy. Środki wszystkich inwestorów są ze sobą łączone. Z tytułu uczestnictwa inwestor otrzymuje proporcjonalny zysk, który powstaje poprzez inwestycje środków w różne instrumenty finansowe, na przykład akcje. Udział w funduszu inwestycyjnym może się wiązać z dodatkowymi opłatami. Ciężko określić, czy to fundusz, czy lokata długoterminowa jest lepszym rozwiązaniem. Wszystko zależy od tego, na jakie ryzyko może sobie pozwolić inwestor. W przypadku funduszu inwestycyjnego wydaje się ono większe.

Lokata długoterminowa a konto oszczędnościowe

W przeciwieństwie do lokaty długoterminowej w przypadku konta oszczędnościowego klient banku, może wypłacać środki. W zależności od banku może się to wiązać na przykład z prowizją. W przypadku wpłat do banku zwiększa się kwota zysku. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie są gotowi na zamrożenie swoich środków na dłuższy czas.

Jak założyć lokatę długoterminową?

Aby założyć lokatę długoterminową, należy wybrać bank z najkorzystniejszą ofertą. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. Można to uczynić elektronicznie. Oczywiście najlepsza lokata, to ta, która przyniesie klientowi banku najwyższy zysk. Aby to ustalić, warto nakreślić własne cele oszczędnościowe i oszacować swoje możliwości finansowe. Korzystnie wybierać takie lokaty, które oferują przynajmniej 3% zysku w skali roku. Jednak przed założeniem lokaty, dobrze jest zapoznać się z prognozami gospodarczymi, ponieważ mogą one mieć wpływ na przebieg inwestycji. Zakładając lokatę, trzeba także zwrócić uwagę na zasady jej odnowienia. Może się zdarzyć tak, że bank odnowi współpracę automatycznie, na mniej korzystnych warunkach. Kluczowe są także zasady zerwania depozytu. Jeśli klient chce dokonać wypłaty, musi wiedzieć, z czym to się wiąże. Często oznacza to utratę odsetek.

Lokata długoterminowa – czy to opłacalne?

Oprocentowanie lokat długoterminowych jest wyższe niż w przypadku krótkoterminowych. Może sięgać nawet 6%. Korzyścią lokat długoterminowych jest fakt, że często oferują stałe oprocentowanie. Dają więc poczucie pewnej stabilizacji. Do wad lokaty długoterminowej należy fakt, że środki pozostają zamrożone. Inną niedogodność inwestycji stanowi wysoki podatek od Belki. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%. Jest to koszt zysku, jaki musi ponieść klient banku. W przypadku klientów indywidualnych rozliczeniem podatku zajmują się banki.

