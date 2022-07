Finanse w związku - jak je podzielić w sposób sprawiedliwy

Finanse w związku – jak się porozumieć?

Pieniądze nigdy nie są łatwym tematem, niezależnie od kontekstu. O ile możemy sobie pozwolić na targowanie z kontrahentem, tak dzieląc wspólne życie z partnerem, nie ma miejsca na kłótnie i niedomówienia. Gdy decydujemy się z kimś mieszkać, z automatu dzielimy wspólnie wydatki, czasem obarczając w dużej mierze jedną osobę w związku, częściej jednak te wydatki równoważąc. Wybór właściwej metody jest uzależniony od możliwości finansowych obu partnerów, jak i po prostu ich poglądów.

Podstawą w wyznaczaniu finansów w związku jest rozmowa. Jeśli partnerzy nie uzgodnią wspólnego systemu, tylko będą przypadkowo dzielić się płatnościami w różnych sytuacjach, to w końcu zaczną się wzajemnie oskarżać, rościć wobec siebie pretensje i pogorszą swoją relację. Warto porozmawiać o swoich poglądach i oczekiwaniach. Pewne wzorce, także finansowe wynosimy z domu, to nie znaczy, że mamy postępować tak, jak nasi rodzice. Przede wszystkim trzeba ustalić takie kwestie, jak:

wspólne lub oddzielne konta bankowe;

podział płatności za towary i usługi;

podział płatności za media i mieszkanie;

podział wydatków związanych z wychowaniem dziecka;

wybór klasycznej wspólności majątkowej lub decyzja o intercyzie w razie ślubu.

Wspólne pieniądze w związku – porady

Niezależnie od wybranego sposobu prowadzenia finansów w związku, warto mieć na uwadze kilka istotnych kwestii.

Dobrze jest dzielić pieniądze na wydatki określonego rodzaju. Przykładowo uzgodnić, że 40% środków pokrywa rachunki, 20% artykuły spożywcze i środki czystości, 10% koszty rozrywki. Podział można dostosować indywidualnie do potrzeb. Jest uzależniony od zarobków obu stron.

Ważne by każda strona w związku miała do swojej dyspozycji część wydatków na własne przyjemności. Brak możliwości wykorzystania pieniędzy na rozrywkę, czy hobby może rodzić frustrację.

Wydatków drugiej strony nie należy usilnie kontrolować. Rozliczanie każdej najdrobniejszej sumy może powodować konflikty. Przykładowo partner ma prawo wyjąć pieniądze z konta, by wydać je na prezent dla żony. Oczekiwanie wyjaśnień może zepsuć niespodziankę.

Część budżetu w związku warto przeznaczać na wspólne wyjścia, co pozwala pielęgnować związek i daje poczucie dobrze wykorzystanych pieniędzy.

Nawet jeśli jedna strona w związku nie pracuje, powinna mieć do dyspozycji jakąś część budżetu na własne wydatki.

Ustalając jakiś sposób wydatkowania w związku, należy się go trzymać. Brak konsekwencji w działaniu sprawia, że system nie spełnia swojej funkcji.

Nawet w młodym wieku warto pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Tyczy się to szczególnie par żyjących w związkach nieformalnych. W razie przykrej sytuacji testament rozwiązuje kwestie finansowe nieuregulowane prawnie.

Wszystko oczywiście zależy od sytuacji. Ta potrafi się w życiu wielokrotnie zmieniać. Czasem w pracy można dostać podwyżkę, innym razem obcięcie pensji. W życiu pojawiają się także nieplanowane wydatki i choroby. Związek powinien być na tyle elastyczny, by w razie zmiany sytuacji, również kwestie finansowe nie stanowiły problemu.

Finanse w związku nieformalnym. Jak dzielić wydatki w związku?

Często, aby wypracować najodpowiedniejszy model dzielenia finansów w związku, który zadowoli obie strony, należy wypróbować kilku metod. Jakie wyróżniamy?

Konta indywidualne – ten sposób zakłada, że każdy z partnerów zachowuje swoje własne konto bankowe i z niego opłaca własne wydatki, jak i wspólne. Może być tak, że partnerzy zdecydują się całkowicie osobno płacić w sklepach za swoje zakupy, lub dzielą się wydatkami, pokrywając je z własnych kont. Problematyczne jest ustalenie kto, za co dokładnie powinien płacić, kto powinien być odpowiedzialny za rachunki, a kto za jedzenie, czy wspólne przyjemności. W tej sytuacji ciężko też oszacować ile pieniędzy w sumie pozostało w związku na wspólne życie.

Jedno wspólne konto bankowe – w tym sposobie partnerzy dysponują jednym wspólnym kontem bankowym, z którego pokrywają wszystkie wydatki, niezależnie od tego, czy są wspólne, czy osobne. Łatwiej jest więc rozdysponować partnerski budżet. Ciężej jednak z wydatkami własnymi, np. na hobby, szczególnie jeśli jeden partner ma drogą pasję, a drugi nie potrzebuje pieniędzy na hobby. Z kolei awaria banku oznacza odcięcie od pieniędzy. Problematyczna jest także kwestia kupowania prezentów. Aby partner nie poznał ich ceny, warto wyciągać z bankomatu sumy odbiegające od wartości prezentu.

Wspólne konto bankowe i dwa osobne – ta opcja stanowi połączenie dwóch powyższych. Partnerzy mają własne konta, na które otrzymują pensje z pracy, a następnie część pensji przelewają na wspólne konto związane z podstawowymi wydatkami. Mogą się zdecydować na proporcjonalny podział wpłat lub uzależniony od wysokości pensji. Ta opcja wydaje się korzystna, lecz również nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim ciężko jest ustalić, jakie dokładnie wydatki należy pokrywać z kont osobnych, a jakie z własnych, np. ubrania, kosmetyki, bilety komunikacji miejskiej, czy doładowania do telefonu, które w pewnym sensie także są elementem wspólnego życia pary.

Finanse w związku a przemoc ekonomiczna

Niestety zdarza się, że partnerzy dopuszczają się tzw. przemocy ekonomicznej. Jest to zjawisko przemocy psychicznej, w którym to jedna ze stron przy wykorzystaniu pieniędzy stara się uzależnić od siebie drugą. Zjawisko może mieć miejsce, gdy np. kobieta wychowująca dziecko nie pracuje, przez co nie uzyskuje środków do życia, a partner jej ich odmawia lub racjonuje w sposób wymagający posłuszeństwa. Jest to szkodliwe zjawisko, które dotkliwie krzywdzi jednego z partnerów.

Finanse w związku małżeńskim

W momencie zawarcia związku małżeńskiego partnerów obowiązuje wspólnota majątkowa. To oznacza, że przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności są traktowane jako majątek wspólny. Zatem wynagrodzenie za pracę, czy dochody z innej działalności małżonków w pewnym sensie należą do obojga. Intercyza jest umową małżeńską, która ustanawia podział majątku małżonków. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć w pewnym stopniu swój majątek obu małżonkom.

