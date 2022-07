Co to jest day trading i jak działa?

Wiele osób zastanawia się, czy warto zainwestować swoje środki finansowe na giełdzie. Teoretycznie każdy może spróbować swoich sił na rynku inwestycyjnym, zwłaszcza jeżeli zamierza wspomagać się działalnością podmiotów zewnętrznych. Oczywiście można powierzyć środki instytucjom zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne) lub wyspecjalizowanym instytucjom finansowym zarządzającym cudzym portfelem na zlecenie (tzw. asset management), które doradzą, w co najlepiej zainwestować. Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że inwestowanie indywidualne, czyli podejmowanie wszelkich decyzji samodzielnie, nie jest opcją dla każdego. Przede wszystkim takie inwestowanie wymaga posiadania określonego doświadczenia, wiedzy, a także pewnych cech charakteru, jak np. umiejętność analitycznego myślenia, czy odporność na stres.

Day trading – co to jest?

Day trading to strategia krótkoterminowego inwestowania, polegająca na otwieraniu i zamykaniu wszystkich transakcji w obrębie jednego dnia. Oznacza to, że czas trwania otwartej pozycji nie może być dłuższy niż jeden dzień. Jednak niektórzy day traderzy zamykają swoje pozycje już kilka czy kilkanaście minut po ich otwarciu. Takie działanie ma na celu osiąganie zysków wynikających ze zmian kursów notowań danego instrumentu (np. akcji, walut, surowców) w trakcie dnia. Warto pamiętać, że inwestowanie krótkoterminowe charakteryzuje się dużą dynamiką działań, a tym samym silnymi emocjami z tym związanymi. Day trader nie musi działać codziennie – działa wtedy, kiedy zaobserwuje możliwość zysku.

Warto wiedzieć, że istnieje również bardziej dynamiczna forma day tradingu, zwana scalpingiem. Traderzy, którzy ją wykorzystują, zwani są scalperami i trzymają otwarte pozycje zazwyczaj tylko przez kilka lub kilkadziesiąt sekund. Należy także pamiętać, że strategie typu day traiding wymagają od inwestora większej wiedzy, doświadczenia, dyscypliny, oraz twardych zasad związanych z zarządzaniem własnym kapitałem. Jedynie w ten sposób może on osiągnąć znaczny zysk.

Day trading – jak działa?

Day trading jest strategią, która niesie za sobą spore ryzyko, lecz tym samym daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a wszystko to poprzez działanie mechanizmu dźwigni finansowej. Oznacza to, że jeżeli cena danego aktywu wzrośnie nawet o bardzo małą wartość, inwestor może osiągnąć duży zysk, z drugiej zaś strony dźwignia naraża day tradera na większe ryzyko. Dlatego tak istotnym elementem w drodze do osiągnięcia sukcesu poprzez day trading jest umiejętne zarządzanie ryzykiem. Należy także pamiętać, że w strategii day trading wydarzenia następują bardzo dynamicznie, dlatego inwestor bardzo szybko musi decydować o tym, czy otworzenie lub zamknięcie danej pozycji będzie opłacalne.

Podstawowym założeniem day tradingu jest działanie ukierunkowane na ograniczenie ryzyka strat związanego z pozostawieniem pozycji otwartych na noc, ponieważ w nocy na kurs danego instrumentu mogą wpływać czynniki makroekonomiczne lub zmiany występujące na innych giełdach, a wówczas inwestor może nie mieć możliwości szybkiego zareagowania na niekorzystną sytuację.

Jakie są plusy i minusy day tradingu?

Jak każda strategia inwestowania na rynkach finansowych day trading ma swoje zalety oraz wady, jednak z pewnością nie jest to strategia dla każdego. Aby osiągać pozytywne efekty, day trader (poza wspomnianymi wcześniej umiejętnościami) musi być osobą silną psychicznie, skoncentrowaną i potrafiącą podejmować natychmiastowe decyzje pod presją.

Zdecydowanie jedną z najważniejszych zalet day tradingu jest możliwość uzyskania przez inwestora dużych zysków w stosunkowo krótkim przedziale czasowym. Dodatkową zaletą jest duże bezpieczeństwo, zapewnione brakiem ryzyka strat w nocy oraz w weekendy. Warto wspomnieć, że zaletą day tradingu są także niższe prowizje, które są oferowane przez większość biur maklerskich. Co więcej, transakcje jednodniowe uniezależniają inwestora od nieoczekiwanych zmian indeksów zagranicznych.

Przechodząc do wad day tradingu nie sposób nie wspomnieć o tym, że jest to strategia przeznaczona wyłącznie dla doświadczonych inwestorów i wymaga od gracza ogromnej skrupulatności, śledzenia dynamiki notowań i stałego trzymania ręki na pulsie, co na dłuższą metę może być bardzo męczące i stresujące. Ponadto należy mierzyć się z dużą presją i koniecznością podejmowania wielu decyzji błyskawicznie. Niemożność odnalezienia się w takich warunkach inwestowania potęguje ryzyko, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi.

Day trading Forex – formy strategii

Inwestowanie w strategii day trading jest bardzo popularne na rynku Forex. Jest to największy na świecie pozagiełdowy rynek walutowy, umożliwiający przeprowadzanie transakcji całą dobę przez 6 dni w tygodniu, co z punktu widzenia day traderów jest bardzo korzystne.

Istnieją 3 główne formy strategii day trading. Pierwszą z nich jest wspomniana wcześniej, czyli scalping, polegającą na wykorzystywaniu bardzo krótkich interwałów czasowych, a przez to mająca na celu osiągnięcie zysku poprzez minimalne ruchy ceny. Scalperzy otwierają zazwyczaj dużą ilość pozycji w ciągu sesji (nawet kilkadziesiąt), co pomaga równoważyć niekorzystny stosunek zysków do strat.

Inną strategią jest reverse (reversal) trading, która polega na grze przeciwko trendom giełdowym. Wymaga ona od inwestora dużej wiedzy i doświadczenia rynkowego, a zyski osiągane są przy graniu przeciwko trendom, co jest bardzo trudne. Aby osiągnąć zysk, trader powinien potrafić określić z wysokim prawdopodobieństwem punkty zwrotne na rynku, ale także przewidzieć ich siłę.

Ważną formą strategii day trading jest momentum, która jest dość prosta w założeniu, lecz wymaga od gracza ogromnej cierpliwości i dyscypliny. Polega ona na poszukiwaniu silnych ruchów cen – spadków oraz wzrostów – po to, aby inwestor mógł w odpowiedniej chwili zająć pozycję zgodną z kierunkiem trendu. Jest to czasochłonne, ponieważ day trader przez długi czas musi być czujny i czekać na właściwy moment do wejścia na rynek, a następnie kontrolować pozycję i wyjść w najlepszym momencie. Niewątpliwie wymaga to od inwestora dobrego wyczucia.

Warto dodać, że również na Giełdzie Papierów Wartościowych jest możliwość stosowania strategii day trading. Jednak – inaczej niż na Forex – inwestorzy mogą działać tylko w czasie funkcjonowania Giełdy, czyli godzinach 9.00-16.30 i wyłącznie w dni robocze.

