Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej pod budowę domu – co warto wiedzieć?

Nie każdy matyle szczęścia, by otrzymać kawałek ziemi w spadku, w darowiźnie czy jako zakup odsąsiada w atrakcyjnej cenie. Obecnie koszty działek budowlanych mocno poszły w górę i niewielu z nas może sobie pozwolić na ich zakup z własnych oszczędności. Czy istnieją jakieś sposoby na sfinansowanie tego zakupu? Jednym z nich jest kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej pod budowę domu. Co warto o nim wiedzieć? W jakim banku można liczyć na tego rodzaju kredyt i kto może skorzystać z takiej oferty?

Kredyt na zakup działki budowlanej – co to jest?

Jeśli marzysz o budowie własnego domu, pierwszym etapem przybliżającym do realizacji tego marzenia jest nabycie działki budowlanej. Ceny gruntu są różne w poszczególnych częściach Polski, a im bardziej dogodna lokalizacja i większa powierzchnia, tym będą one wyższe. Średnio wynoszą one od 100 do nawet kilku tysięcy złotych za metr kwadratowy. Pomocny może się więc okazać kredyt na zakup działki.

Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej jest produktem zbliżonym do kredytu na zakup domu, mieszkania lub innej nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu jest w tym przypadku również nieruchomość, która na owej działce powstanie lub inna nieruchomość, która jest w posiadaniu kredytobiorcy. Z uwagi na to, że jest to kredyt długoterminowy, często spłacany nawet przez kilkadziesiąt lat, decyzja o podpisaniu umowy kredytowej powinna być dobrze przemyślana. Tego rodzaju finansowane udzielane jest w złotówkach.

Co można sfinansować kredytem na zakup działki?

W zależności od oferty banku można się spotkać z różnymi rodzajami kredytów na zakup działki. Choć dziś skupiamy się na temacie działki budowlanej, warto wiedzieć, że można także wnioskować o kredyt na zakup działki:



rekreacyjnej – na której powstaną np. domki letniskowe,

siedliskowej – mogą na niej powstać budynki gospodarcze związane z uprawą roli lub domy,

rolnej – przeznaczonej pod uprawę roli,

leśnej – najczęściej nie można na nich postawić nieruchomości,

przemysłowej – działki przeznaczone na usługi przemysłowe.

Warto również wspomnieć, że banki udzielają kredytów łączonych, za pomocą których można sfinansować zarówno zakup działki, jak i budowę nieruchomości. Jest to po prostu kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu.

Koszty i warunki uzyskania kredytu na zakup działki pod budowę domu

Banki najchętniej udzielają kredytów na zakup działki budowlanej z uwagi na to, że nieruchomość, która na niej powstanie, będzie stanowiła dla banku zabezpieczenie o wysokiej wartości. Należy się jednak liczyć z tym, że trzeba spełnić szereg wymagań banku, by otrzymać tego rodzaju finansowanie.

Głównym z warunków otrzymania kredytu na zakup działki jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Każdy klient wnioskujący o kredyt jest dokładnie weryfikowany przez bank. Instytucje stosują tzw. scoring kredytowy, który pomaga im zweryfikować to, czy dany klient będzie wypłacalny. W tym przypadku weryfikowana jest historia kredytowa w BIK. Brane są pod uwagę takie czynniki, jak np. wysokość otrzymywanych dochodów, terminowość spłacanych dotąd zobowiązań, liczba i wartość posiadanych zadłużeń, a także wiek i stan cywilny klienta. Banki wyznaczają również dolną i górną granicę wiekową klienta – im okres kredytowania będzie dłuższy, tym kredytobiorca musi być młodszy, by zdążyć spłacić swoje zobowiązania. Istotne jest także posiadanie stałego źródła dochodów. Co ważne, nie trzeba pracować w oparciu o umowę o pracę, bowiem banki mogą udzielić finansowania również osobom, które pracują na inne umowy. Konieczne jest również wniesienie wkładu własnego, czyli środków pieniężnych z własnych oszczędności. Ich wysokość jest uzależniona od oferty banku.

W przypadku kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej wymagana jest także hipoteka. Stanowić ją może nieruchomość, która powstanie na danej działce lub inna nieruchomość, która należy do osoby wnioskującej o kredyt. Hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu dla banku.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny na zakup działki?

Koszt kredytu hipotecznego na zakup działki jest zbliżony do tradycyjnego kredytu hipotecznego. Różni się jedynie kwotą maksymalną, która jest niższa niż w przypadku kredytu mieszkaniowego – chyba, że klient zdecyduje się na kredyt łączony na zakup działki i budowę domu. Oprocentowanie kredytu wynosi zwykle kilka procent i jest uzależnione od aktualnych stóp procentowych. W zależności od oferty bank może wymagać wpłaty prowizji za udzielenie kredytu lub zaproponuje zakup produktów dodatkowych, do których zaliczyć można np. ubezpieczenie kredytu.

Warto pamiętać o tym, że do uzyskania kredytu hipotecznego na zakup działki niezbędny jest wkład własny. Należy więc zgromadzić odpowiednią kwotę, bowiem wkład własny nie może pochodzić ze środków z kredytu. Zwykle wynosi on ok. 10-20%. Im większą kwotę klient ulokuje, tym kredyt będzie tańszy. Maksymalna wysokość kredytu na działkę budowlaną to kilkaset tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty – nawet kilkadziesiąt lat. Warunki kredytowania zależą jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i jego zdolności kredytowej.

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu na zakup działki budowlanej?

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny – zarówno na zakup działki jak i mieszkania – wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Cała procedura wnioskowania i oczekiwania na decyzję kredytową jest czasochłonna, ale przy kredytach na duże kwoty jest to standardem.

Wnioskując o kredyt na zakup działki budowlanej należy przygotować sporo dokumentów dotyczących kredytobiorcy oraz nieruchomości, czyli w tym przypadku działki. Do wniosku o kredyt należy dołączyć:



dokumenty osobowe kredytobiorcy – ważny dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość, PESEL oraz w przypadku wnioskowania o kredyt z małżonkiem – skrócony odpis aktu małżeństwa,

– ważny dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość, PESEL oraz w przypadku wnioskowania o kredyt z małżonkiem – skrócony odpis aktu małżeństwa, dokumenty finansowe – niezbędne jest zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego, na które kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę oraz zeznanie podatkowe za poprzedni rok,

– niezbędne jest zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego, na które kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę oraz zeznanie podatkowe za poprzedni rok, dokumenty dotyczące nieruchomości – status działki, odpis z Księgi Wieczystej, aktualny wypis z rejestru gruntów, informacje dotyczące warunków zagospodarowania przestrzennego oraz zabudowy, akt notarialny dokumentujący prawo własności sprzedającego, umowa przedwstępna, na której widnieje cena działki, a także dokument potwierdzający uiszczenie wkładu własnego.

Jak wybrać najlepszy kredyt na zakup działki?

Kluczem do wyboru najlepszej oferty kredytu na zakup działki budowlanej jest porównanie ofert dostępnych na rynku. Tego rodzaju produkt dostępny jest niemal w każdym większym banku działającym w naszym kraju. Należy porównać oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji oraz innych kosztów dodatkowych, wymagania dotyczące zakupu produktów dodatkowych banku, a także warunki udzielenia finansowania.

Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej – jak go uzyskać?

Do uzyskania kredytu hipotecznego na zakup działki pod budowę domu, oprócz szeregu dokumentów, niezbędne jest również posiadanie własnych oszczędności. Będą one potrzebne do pokrycia wkładu własnego, ale również na budowę nieruchomości, co wiąże się z ogromnymi wydatkami. Dlatego należy dobrze przemyśleć, jaki kredyt będzie dla Ciebie odpowiedni – kredyt na zakup samej działki czy również kredyt hipoteczny na budowę nieruchomości? Przydadzą się tutaj dokładne oszacowanie budżetu, jaki będzie niezbędny do realizacji celu oraz analiza budżetu domowego, by dowiedzieć się, ile maksymalnie może wynosić miesięczna rata zobowiązania, by nie zrujnowała ona kieszeni.

Jak wnioskować o kredyt na zakup działki budowlanej?

Wybierz działkę, którą chcesz kupić – dowiedz się wszelkich szczegółów na jej temat, sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego i spróbuj negocjować cenę z właścicielem Podpisz przedwstępną umowę zakupu – w tym celu sprzedający może zażądać wpłaty zaliczki lub zadatku Złów wniosek kredytowy w banku Dostarcz do banku wszelkie niezbędne dokumenty osobiste, finansowe oraz te dotyczące przedmiotu zakupu Poczekaj na decyzję kredytową W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej – podpisz umowę o kredyt

Zalety i wady kredytu na zakup działki pod budowę domu

W wielu przypadkach kredyt hipoteczny na zakup działki może się okazać jedynym rozwiązaniem, które umożliwi spełnienie marzenia o posiadaniu własnego domu. Dzięki niemu nie trzeba odkładać planów na przyszłość i odkładać środków przez kilka lat – można wnioskować o finansowanie w momencie znalezienia odpowiedniej działki budowlanej. Jeśli kredytobiorca nie planuje wybudowania nieruchomości, może ją odsprzedać w przyszłości, często po wyższej cenie, co wówczas będzie świetną inwestycją, która przyniesie spory przychód. Banki umożliwiają również wnioskowanie o kredyt łączony, czyli dodatkowy kredyt hipoteczny na budowę domu, dzięki czemu klient uzyska środki na sfinansowanie całej inwestycji.

Do niewątpliwych wad takiego rozwiązania należy zaliczyć konieczność uiszczenia wkładu własnego, który może stanowić nawet kilkadziesiąt procent wartości działki. Trzeba więc posiadać własne oszczędności. Minusem jest również wydłużona procedura wnioskowania o kredyt hipoteczny na zakup działki pod budowę domu z uwagi na szereg dokumentów, które trzeba dostarczyć oraz wydłużony czas oczekiwania na decyzję kredytową.

