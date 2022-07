Co to jest lokata nocna i czy warto ją założyć?

Masz oszczędności na koncie, ale nie wiesz, jak je zainwestować? Prowadzisz firmę i masz dość sporą sumę środków, które nie są jeszcze rozdysponowane i chcesz coś z nimi zrobić? Jedną z opcji może być lokata.

Czym jest lokata? Definicja

Jest to jeden z bezpieczniejszych sposobów na ulokowanie naszych oszczędności. Daje pewność, że nie stracimy zainwestowanych środków, ale dodatkowo trochę na nich zarobimy. Co prawda, należy przyznać, że ów zysk nie jest zbyt duży w porównaniu do innych form inwestycji, jednak z pewnością nie bez znaczenia jest tu czynnik bezpieczeństwa. To dobra opcja dla osób, które nie znają się na giełdzie i innych formach inwestycji. Warto jednak zaznaczyć, że zdeponowanie środków na lokacie, wiąże się z ich czasowym zamrożeniem, przeważnie na kilka miesięcy.

Jednak na rynku funkcjonuje rozwiązanie, które umożliwia szybszy dostęp do naszych środków. To lokata nocna. Ten rodzaj lokaty wziął swój początek ze świata bankowości korporacyjnej i tego, że na rachunkach bieżących firm czasem znajduje się sporo wolnej, nieoprocentowanej gotówki. Lokata nocna jest rozwiązaniem dla takich środków i daje gwarancję dostępu do nich już następnego dnia roboczego. Co to jest lokata nocna i ile można na niej zarobić?

Co to jest lokata nocna?

Lokata nocna, z angielskiego overnight (w skrócie O/N), jest to lokata, która trwa jedną noc. Otwierana jest przeważnie do godziny 15.00 danego dnia w oddziale banku, a zamykana następnego dnia roboczego rano. Pieniądze na koncie klienta są blokowane przez bank na jedną noc, a już następnego dnia mogą zostać ponownie przesłane na rachunek ROR klienta. Jak można się domyślić, lokata o tak krótkim terminie zapadalności nie przyniesie nam wielkich zysków. Jest to po prostu jeden ze sposobów na szybkie oszczędzanie.

Warto zaznaczyć, że nie zawsze lokata nocna będzie obejmowała tylko jedną noc. W momencie, gdy zostanie ona założona przed weekendem, albo dniem, który jest ustawowo wolny od pracy, czas jej trwania może wynieść do kilku dni.

Dla kogo jest lokata nocna?

Lokata nocna jest przeznaczona zwykle dla klientów korporacyjnych. Głownie to do nich banki kierują swoją ofertę. Dzieje się tak, ponieważ aby móc uruchomić w ogóle taką lokatę, trzeba dysponować dość wysoką kwotą minimalną, którą należy zdeponować. Zazwyczaj jest to minimum 50 tysięcy złotych, choć zdarzają się również oferty, które umożliwiają zdeponowanie na koncie z lokatą nocną już 20 tysięcy złotych. Wysokość kwot nie jest tu bez znaczenia. Jedynie wkładając dużą sumę środków na taką lokatę, można na niej lepiej zarobić - dlatego też jest ona po prostu bardziej opłacalna dla większych podmiotów, niż dla klienta indywidualnego.

Jednak należy zauważyć, że coraz częściej banki udostępniają możliwość zdeponowania na niej środków także klientom indywidualnym.

Jak działa lokata nocna i jakie są jej rodzaje?

Możemy wyróżnić dwa rodzaje lokaty nocnej, które są dostępne na rynku. Mamy lokaty nocne automatyczne, a także takie otwierane na zlecenie. Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Przede wszystkim lokata nocna automatyczna polega na tym, że od razu po podpisaniu umowy i wyrażeniu przez klienta zgody na dostęp do środków na swoim koncie, są one pobierane przez bank. Następnego dnia roboczego klient otrzymuje swoje środki z powrotem, ale już powiększone o wypracowane na lokacie odsetki. Ten typ lokaty nocnej jest obecnie najpopularniejszy.

Z kolei lokata nocna, ale otwierana na zlecenie klienta, to taka, która wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, a następnie przelania środków na konto depozytu. Jest ona nieco mniej wygodna od lokaty nocnej automatycznej, ponieważ w przypadku regularnego korzystania z tego rozwiązania, wymaga za każdym razem złożenia specjalnego wniosku.

Jakie oprocentowanie ma lokata nocna?

Wysokość oprocentowania lokaty nocnej zależy od wysokości stopy procentowej WIBID ON. Jej wysokość jest ustalana każdego dnia roboczego i wyraża się ją w skali roku. WIBID ON (skrót od Warsaw Interbank Bid Rate Overnight), to międzybankowa stawka referencyjna, która pokazuje, ile banki zapłacą innym instytucjom finansowym za środki, które zostaną w nich ulokowane na jedną noc. Jak wspomnieliśmy wyżej, zysk z tego typu lokaty nie jest zbyt wysoki. Ma na to wpływ wysokość oprocentowania lokaty overnight, które wynosi zwykle około 0,5 proc. Maksymalnie jego wysokość dochodzi do około 1,5 proc. Ze względu na niskie oprocentowanie, tym typem lokaty interesują się zwłaszcza większe firmy, które deponując na niej wyższe kwoty pieniędzy, mogą też więcej zarobić.

Czym lokata nocna różni się od innych lokat?

Głównym wyróżnikiem na tle innych rodzajów lokat jest czas trwania lokaty nocnej. Przeważnie lokaty są terminowe, zazwyczaj deponujemy na nich pieniądze na minimum kilka miesięcy, a nawet rok. Tym samym przez cały czas obowiązywania umowy, nie możemy korzystać z tych środków, nie mamy do nich dostępu. Jedynym rozwiązaniem jest zerwanie umowy, ale wtedy musimy się liczyć z tym, że stracimy cały zysk lub jego część.

Natomiast w przypadku lokaty nocnej zdeponowane środki są pomnażane w nocy, a już kolejnego dnia roboczego klient ma do nich dostęp i może z nich normalnie korzystać. Jest to więc bardzo szybka forma inwestycji.

Czy opłaca się zakładać lokatę nocną?

Masz spore oszczędności i nie wiesz, jak jest zainwestować? Jeśli nie potrzebujesz mieć ciągłego dostępu do środków finansowych, to warto, aby ulokować je w bardziej długoterminowe produkty, np. zwykłą trzy- lub sześciomiesięczną lokatę. W ten sposób można uzyskać zazwyczaj wyższy zysk z inwestycji.

Jednak w sytuacji, gdy nie chcesz zamrażać pieniędzy na dłuższy okres, ale też nie chcesz, aby bez sensu leżały na nieoprocentowanym koncie i nie zarabiały, to wtedy dobrym rozwiązaniem może być właśnie lokata nocna. Oferta banków przeznaczona jest głównie dla klientów instytucjonalnych. Aby wybrać najlepszą, oczywiście należy porównać oferty.

Aby zobaczyć, ile można zarobić na danej lokacie nocnej, warto skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów lokaty overnight. Taka symulacja da nam obraz szacowanego zysku i pozwoli stwierdzić, czy ta inwestycja jest dla nas opłacalna. Jednak z całą pewnością trzeba przyznać, że takie rozwiązanie będzie lepszą opcją, niż trzymanie środków na nieoprocentowanym koncie.

Produkt ten może być atrakcyjny dla większości firm, ponieważ nie zamraża na długo gotówki - firma ma dostęp do swoich środków już następnego dnia roboczego. Dodatkowo lokata nocna jest raczej bezpiecznym sposobem na pomnażanie oszczędności, a także ma prostą konstrukcję, dlatego też łatwo zrozumieć jej mechanizm.

