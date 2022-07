Jak kupić obligacje skarbowe? Wybierz najwygodniejszy sposób

Temat obligacji skarbowych wciąż zyskuje na popularności. A to wszystko za sprawą atrakcyjnego oprocentowania tego produktu oraz możliwości bezpiecznej inwestycji. Czy zakup obligacji skarbowych wiąże się z szeregiem formalności i założeniem specjalnego konta? Czy jest to proces czasochłonny i wymagający sporej liczby dokumentów? Sprawdź, jak kupić obligacje skarbowe!

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to jeden z rodzajów dłużnych papierów wartościowych. Są one emitowane przez Skarb Państwa, który w tym przypadku jest emitentem, a osoba kupująca jest nabywcą. Kupujący obligacje skarbowe pożycza więc środki państwu, które zobowiązuje się je oddać według ustalonych zasad. Skarb Państwa zwraca pożyczkę po określonym czasie wraz z odpowiednimi odsetkami, które uzależnione są od oprocentowania danych obligacji skarbowych oraz częstotliwości i warunków kapitalizacji odsetek.

Osoba inwestująca w obligacje skarbowe może się zdecydować na tego rodzaju papiery wartościowe z odpowiednim dla siebie okresem wykupu. Należy dopasować rodzaj obligacji do swoich możliwości finansowych, bowiem różnią się one od siebie długością czasu inwestowania środków. Wśród dostępnych obligacji skarbowych możemy znaleźć obligacje 3-miesięczne, 3-letnie, 4-letnie oraz 10-letnie, a także obligacje rodzinne (6-letnie i 10-letnie), z których skorzystać mogą osoby pobierające świadczenie z programu 500+.

Jaka jest procedura zakupu obligacji skarbowych?

Tego rodzaju dłużne papiery wartościowe są sprzedawane inwestorom co miesiąc. Ich jednostkowa cena wynosi 100 zł – bez względu na ich okres wykupu czy oprocentowanie. Jest to więc cena za jedną obligację skarbową. Do ich nabycia nie jest wymagane założenie rachunku inwestycyjnego, tak jak w przypadku zakupu innych instrumentów inwestycyjnych, np. akcji.

Procedura zakupu obligacji skarbowych jest naprawdę prosta – nabywca nie musi samodzielnie wnioskować i zakładać żadnych produktów bankowych, ani dodatkowych rachunków. Wystarczy, że wybierze odpowiedni dla siebie sposób ich zakupu i dokładnie zastanowi się nad tym, ile środków chce zainwestować oraz na jaki okres. Warto przemyśleć, który rodzaj obligacji skarbowych spełni oczekiwania nabywcy – można w tym celu skorzystać z gotowych kalkulatorów zysku z obligacji, by dowiedzieć się, na jaki poziom zysku można liczyć po określonym czasie i przy wskazanym oprocentowaniu.

Obligacje skarbowe można nabyć w następujący sposób:



przez internet,

przez telefon,

w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju,

w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Powyżej wymieniliśmy, w jaki sposób można zakupić obligacje skarbowe. Teraz opiszemy, jak je zakupić w każdym z możliwych kanałów.





Zakup obligacji przez internet

Najprostszym sposobem jest zakup obligacji skarbowych online. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, co jest dużym ułatwieniem. W tym celu należy:



Wejść na stronę internetową: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl Zarejestrować się w serwisie (lub zalogować, jeśli klient posiada już swoje konto) Kliknąć w przycisk ZAKUP Wybrać preferowany rodzaj oraz liczbę obligacji (można nabyć min. jedną obligację) Wykonać przelew bankowy na wskazany numer konta – w celu zapłaty za kupione obligacje

Potwierdzenie dokonania zakupu obligacji zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Można je również odebrać osobiście w Punkcie Sprzedaży Obligacji.

Zakup obligacji przez telefon

Kolejny sposób umożliwiający nabycie obligacji skarbowych to infolinia. Niestety, by móc skorzystać z tej opcji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja klienta w Punkcie Sprzedaży Obsługi oraz aktywacja dostępu przez telefon. Po wykonaniu tych czynności należy wówczas:



Zadzwonić na infolinię pod numer 801 310 210 lub +48 81 535 66 55 Złożyć dyspozycję zakupu obligacji u konsultanta Podać liczbę oraz rodzaj obligacji skarbowych Dokonać zapłaty za obligacje za pomocą przelewu bankowego

W tym przypadku potwierdzenie zakupu można odebrać jedynie w Punkcie Sprzedaży Obligacji – nie jest ono wysyłane na adres e-mail.

Zakup obligacji w punktach sprzedaży PKO BP

Ostatnia z możliwych opcji to nabycie obligacji w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji. Należą do nich placówki PKO Banku Polskiego, które przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy odpowiednich dla danej placówki, lecz nie później niż do godz. 19.00. W celu zakupu obligacji nabywca zobowiązany jest:



Osobiście stawić się w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji Przedstawić swój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości Określić rodzaj i liczbę obligacji, jaką chce zakupić Zapłacić za zakupione obligacje – gotówką, kartą lub przelewem środków

Potwierdzenie zakupu obligacji jest wystawiane klientowi podczas wizyty.

Zakup obligacji skarbowych – zamiana i wykup

Po upływie okresu odpowiadającego danemu rodzajowi obligacji, nabywca ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wykup, czyli zakończenie inwestycji i odebranie kapitału wraz z należnymi odsetkami. Drugą opcją jest zamiana obligacji, a więc wymiana obecnych obligacji na papiery nowej emisji, dzięki czemu zostanie przedłużony okres oszczędzania. Wówczas zakup nowych obligacji odbywa się po niższej cenie, która wynosi 99,90 zł. By skorzystać z wymiany, konieczne jest złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez kontakt z infolinią, przez internet lub w wybranym oddziale PKO Banku Polskiego.

Warto również wspomnieć o tym, że każdy rodzaj obligacji skarbowych można sprzedaż wcześniej – przed planowaną datą wykupu. Należy jednak liczyć się z opłatami dodatkowymi, których wysokość jest podana w liście emisyjnym.

