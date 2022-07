Obligacje rodzinne – czym są obligacje skarbowe dla beneficjów 500+?

Jesteś beneficjentem programu 500 plus? Czy wiesz, że istnieją specjalne obligacje dedykowane właśnie Tobie? Możesz zainwestować otrzymywane pieniądze i nie tylko odkładać, ale także na nich zarobić. Jak to możliwe w dzisiejszych czasach przy tak dużej inflacji? Co to dokładnie jest i czy na pewno jest bezpieczne? A przede wszystkim, ile można zyskać?

Czym są obligacje rodzinne?

Na rynku istnieje wiele produktów inwestycyjnych, różniących się między sobą poziomem ryzyka i realnych zysków. Obligacje skarbowe to najbardziej bezpieczny instrument finansowy dostępny dla indywidualnych inwestorów zarabiających w złotówkach. Jak to możliwe? Po prostu to państwo, od którego kupujemy obligacje, a tym samym udzielamy „pożyczki”, gwarantuje zwrot zainwestowanych pieniędzy z określonym z góry zyskiem. Wśród dostępnych obligacji państwowych znajdują się obligacje rodzinne.

Obligacje rodzinne to produkt stworzony z myślą o osobach pobierających świadczenie 500+. Jest to więc bezpieczny produkt finansowy, z którego mogą skorzystać rodziny posiadające dzieci. Skarb Państwa oferuje dwa rodzaje obligacji rodzinnych – różnie się one długością okresu trwania obligacji oraz wysokością oprocentowania.

Obligacje rodzinne – kto może kupić?

Obligacje rodzinne to jedyny rodzaj obligacji skarbowych przeznaczonych wyłącznie dla rodzin z dziećmi będących uczestnikami programu 500 plus. Jeżeli jesteś jednym z rodziców, który złożył wniosek i otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia, to właśnie Ty jesteś uprawniony do nabycia obligacji rodzinnych.

Ile obligacji rodzinnych można kupić?

Inwestycja w obligacje 500 plus ograniczona jest przyznanymi środkami. Nie ma konieczności samodzielnego obliczania tej kwoty. Podczas zakupu system wskaże maksymalną liczbę obligacji, do których zakupu jest się uprawnionym.

Gdzie kupić obligacje rodzinne 500+?

Obligacje skarbowe można kupić:



przez internet : za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,

: za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, stacjonarnie : w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju oraz w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP,

: w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju oraz w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, przez telefon: za pośrednictwem infolinii pod numerami:801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Jakie oprocentowanie obligacji rodzinnych jest dostępne?

W zależności od tego, na ile czasu zdecydujemy się ulokować swoje oszczędności, można zainwestować w dwa rodzaje obligacji: Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe lub Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe.

Na czym polega różnica pomiędzy nimi? Poniższa tabela zawiera dane dotyczące oprocentowania obligacji rodzinnych z najnowszej emisji z dnia 01.07.2022 r.

Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe Cena sprzedaży - 100,00 zł. Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,20% w skali roku. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%.

Jak widać, im dłuższy okres oszczędzania, tym oprocentowanie wyższe. Przez pierwszy rok w przypadku zarówno obligacji 6-letnich, jak i 12-letnich, oprocentowanie obligacji rodzinnych będzie naliczone od wpłaconej kwoty. W kolejnych latach oprocentowanie obligacji rodzinnych jest uzależnione od poziomu inflacji i marży odsetkowej. To właśnie ten element oprocentowania obligacji ma sprawić, że zysk będzie większy od oficjalnej inflacji.

Z jakimi opłatami należy się liczyć, kupując rodzinne obligacje skarbowe?

Inwestowanie w obligacje 500+ jest w zasadzie bezkosztowe:



brak prowizji przy zakupie obligacji,

brak opłaty za przechowywanie papierów wartościowych,

brak opłaty z tytułu wykupu w terminie wykupu.

Jedyna opłata, która się może pojawić, związana jest z wcześniejszym wykupem obligacji. Jeżeli chcemy wcześniej wycofać swoje oszczędności, obligacje odkupuje Ministerstwo Finansów. Nie ma tutaj rynku wtórnego, nie trzeba szukać nabywcy i martwić się o płynność. Wystarczy złożyć tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu. Zysk zostanie pomniejszony o opłatę od każdej pojedynczej obligacji. Będzie to 0,7 zł od każdych zainwestowanych 100 zł w przypadku obligacji 6-letnich oraz 2,0 zł od każdych zainwestowanych 100 zł w przypadku obligacji 12-letnich. Swój kapitał można wycofać po upływie siedmiu dni kalendarzowych od zakupu obligacji rodzinnych i na miesiąc przed dniem wykupu.

Czy warto zakupić obligacje rodzinne?

Jeżeli tylko możesz pozwolić sobie na to, aby otrzymywanych w ramach programu 500 plus pieniędzy nie wydawać na bieżące potrzeby dziecka, to warto je zaoszczędzić. W ten sposób bez dodatkowych wyrzeczeń zbudujesz dla niego pokaźny kapitał na start w dorosłość.

Bez wątpienia bezpieczeństwo obligacji rodzinnych gwarantowanych przez Skarb Państwa stanowi ich duży atut. Również oprocentowanie, biorąc pod uwagę sam pierwszy rok oszczędzania, w obecnej sytuacji przebija wszystkie dostępne na rynku oferty lokat bankowych. Kolejne lata, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz gwarantowanej marży odpowiednio +1,50% dla 6-letnich i +1,75% dla obligacji 12-letnich stanowią atrakcyjną kontrpropozycję dla większości ofert depozytów bankowych, których oprocentowanie najczęściej jest stałe. W przypadku obligacji skarbowych wzrost stóp procentowych spowoduje, że oprocentowanie pójdzie w górę, co jest kolejną korzyścią dla oszczędzającego. Wcześniejsza rezygnacja z obligacji wiąże się z kosztami, ale nie tak jak w przypadku bankowego depozytu przedwczesne zerwanie umowy zwykle skutkuje skasowaniem wszystkich naliczonych odsetek.

Pozostaje jedynie kwestia tzw. podatku Belki. Bo niestety, jest to podatek od zysków kapitałowych, dlatego dotyczy on również wszystkich inwestujących w papiery wartościowe. Płacony jest od wypracowanych na obligacjach zyskach i wynosi 19 procent.

