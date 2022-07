Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – czy można go uzyskać?

Każdy bank udziela finansowania na ściśle określonych warunkach, opierając się o swoją wewnętrzną politykę. Klienci są badani na podstawie zdolności kredytowej, pod uwagę brana jest także historia kredytowa w BIK, ale również forma zatrudnienia. Choć wielu osobom wydaje się, że uzyskanie kredytu możliwe jest tylko wtedy, gdy klient pracuje na umowę bezterminową, to możliwe jest także otrzymanie kredytu, pracując na umowę na czas określony. Co warto wiedzieć na ten temat? Jakie parametry wówczas bank bierze pod uwagę? Jak zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony? Sprawdź!

Kredyt hipoteczny na umowę na czas określony

Celem kredytu hipotecznego jest zakup lub budowa nieruchomości, zakup działki budowlanej czy remont lub wykończenie mieszkania. Z uwagi na duże kwoty kredytu oraz rozłożenie spłaty nawet na kilkadziesiąt lat, kredytobiorcy starający się o uzyskanie kredytu hipotecznego są przez banki dokładnie weryfikowani. Każda instytucja posiada swoje indywidualne kryteria, na podstawie których ocenia klientów, przydzielając im punkty w scoringu kredytowym. Pod uwagę brana jest m.in. historia kredytowa w BIK oraz zdolność kredytowa, a więc zarobki, staż pracy oraz rodzaj umowy, na podstawie której jest on zatrudniony u danego pracodawcy.

Choć dla banku idealny kredytobiorca to taki, który dużo zarabia i ma stałą umowę o pracę na czas nieokreślony, błędne jest myślenie, że pracując na inną umowę, klient nie ma żadnych szans na otrzymanie finansowania. Umowa na czas nieokreślony przy kredycie hipotecznym to przede wszystkim gwarancja stabilnego zatrudnienia, a co za tym idzie – zdolność klienta do regularnej spłaty. Taki klient jest bardziej wiarygodny w oczach kredytodawcy i może liczyć na wyższą kwotę zobowiązania. Wiele osób marzących o zakupie własnego mieszkania czy domu, pracujących na innych umowach, wciąż waha się ze złożeniem wniosku w banku, gdyż nie są oni pewni, czy dostaną kredyt hipoteczny z umową na czas określony. Odpowiedź brzmi: tak, jest to możliwe, jednak trzeba spełnić kilka warunków banku.

Jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać kredyt przy umowie na czas określony?

Jak już wspomnieliśmy, kredyt hipoteczny na umowę na czas określony jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. Banki mają świadomość tego, że wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom różne rodzaje umów, w tym np. umowę-zlecenie, samozatrudnienie czy umowę o dzieło. Również pracownicy często decydują się na pracę na inną umowę. Klienci zatrudnieni na umowy cywilnoprawne lub umowy na czas określony również mają dziś szansę na uzyskanie finansowania w banku. Wiąże się to oczywiście z dokładniejszą weryfikacją i otrzymaniem kredytu na nieco innych, często mniej atrakcyjnych warunkach. Przede wszystkim banki biorą pod uwagę:

minimalny okres obowiązywania umowy – zwykle jest to okres trzech lub sześciu miesięcy, a niektóre instytucje wymagają również, by nie była to pierwsza umowa z danym pracodawcą,

– zwykle jest to okres trzech lub sześciu miesięcy, a niektóre instytucje wymagają również, by nie była to pierwsza umowa z danym pracodawcą, długość obowiązywania umowy – nie może wynosić mniej niż pół roku; niektóre banki wymagają przedstawienia przesłanek do przedłużenia umowy,

– nie może wynosić mniej niż pół roku; niektóre banki wymagają przedstawienia przesłanek do przedłużenia umowy, staż pracy – w większości instytucji jest to min. pół roku,

– w większości instytucji jest to min. pół roku, wysokość uzyskiwanych dochodów – im większe zarobki, tym większe szanse na kredyt – również w wyższej kwocie,

– im większe zarobki, tym większe szanse na kredyt – również w wyższej kwocie, rodzaj wykonywanej pracy – banki mają przygotowaną listę zawodów i profesji, które według nich są bardziej wiarygodne, a osoby je wykonujące mają większe możliwości uzyskania kredytu,

– banki mają przygotowaną listę zawodów i profesji, które według nich są bardziej wiarygodne, a osoby je wykonujące mają większe możliwości uzyskania kredytu, dotychczasowa historia kredytowa – bez względu na rodzaj umowy kredytobiorcy, bardzo duże znaczenie ma jego historia kredytowa – dla banku jest to informacja, czy w przeszłości spłacał on swoje zobowiązania terminowo.



Jak zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony?

Jeśli dostałeś negatywną decyzję kredytową w banku lub chciałbyś poprawić swoją zdolność kredytową, by móc otrzymać kredyt hipoteczny na zakup wymarzonego mieszkania, warto, byś zastosował się do poniższych wskazówek. By zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny, pracując na umowę na czas określony, ważne jest:

posiadanie zwiększonego wkładu własnego – wkład własny jest obowiązkowy przy wnioskowaniu o kredyt – to kapitał, który należy wpłacić „na start”; obecnie jego wysokość wynosi min. 20% wartości nieruchomości (choć niektóre banki mogą udzielić finansowania z niższym wkładem własnym). Jeśli posiadasz sporo oszczędności, możesz rozważyć przeznaczenie ich właśnie na wkład własny, co z pewnością zwiększy szanse na kredyt.



– wkład własny jest obowiązkowy przy wnioskowaniu o kredyt – to kapitał, który należy wpłacić „na start”; obecnie jego wysokość wynosi min. 20% wartości nieruchomości (choć niektóre banki mogą udzielić finansowania z niższym wkładem własnym). Jeśli posiadasz sporo oszczędności, możesz rozważyć przeznaczenie ich właśnie na wkład własny, co z pewnością zwiększy szanse na kredyt. terminowa spłata pozostałych zobowiązań finansowych – jeśli w przeszłości spłacałeś swoje zobowiązania terminowo – tak trzymaj! Nadal dbaj o to, by wszystkie swoje aktualne pożyczki, kredyty, karty kredytowe czy rachunki domowe spłacać zgodnie z harmonogramem spłaty. Każda płatność po terminie jest odnotowywana, co negatywnie wpływa na zdolność kredytową.



– jeśli w przeszłości spłacałeś swoje zobowiązania terminowo – tak trzymaj! Nadal dbaj o to, by wszystkie swoje aktualne pożyczki, kredyty, karty kredytowe czy rachunki domowe spłacać zgodnie z harmonogramem spłaty. Każda płatność po terminie jest odnotowywana, co negatywnie wpływa na zdolność kredytową. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy – poproś swojego pracodawcę o wystawienie zaświadczenia o zarobkach – dokument ten jest wymagany w wielu bankach, dlatego dobrze, żeby i Twój zakład pracy mógł Ci go wystawić.



– poproś swojego pracodawcę o wystawienie zaświadczenia o zarobkach – dokument ten jest wymagany w wielu bankach, dlatego dobrze, żeby i Twój zakład pracy mógł Ci go wystawić. wykazanie wpływów na koncie osobistym – czy wiesz, że banki często proszą swoich klientów o wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech, sześciu a nawet dwunastu miesięcy? Konieczne jest więc to, by Twoja pensja regularnie wpływała na rachunek. Zadbaj też o to, by w historii rachunku znalazło się jak najmniej niepotrzebnych wydatków oraz pokaż, że jesteś w stanie odłożyć co miesiąc środki niezbędne do zapłaty swojej przyszłej raty kredytu hipotecznego.



– czy wiesz, że banki często proszą swoich klientów o wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech, sześciu a nawet dwunastu miesięcy? Konieczne jest więc to, by Twoja pensja regularnie wpływała na rachunek. Zadbaj też o to, by w historii rachunku znalazło się jak najmniej niepotrzebnych wydatków oraz pokaż, że jesteś w stanie odłożyć co miesiąc środki niezbędne do zapłaty swojej przyszłej raty kredytu hipotecznego. zmniejszenie miesięcznych wydatków – im mniej będziesz co miesiąc wydawać, tym więcej środków na wkład własny uda Ci się zaoszczędzić. Zastanów się więc nad tym, z których zakupów możesz zrezygnować, by uzbierać jak najwięcej oszczędności.



– im mniej będziesz co miesiąc wydawać, tym więcej środków na wkład własny uda Ci się zaoszczędzić. Zastanów się więc nad tym, z których zakupów możesz zrezygnować, by uzbierać jak najwięcej oszczędności. podjęcie dodatkowej pracy – jeśli masz możliwość podjęcia się pracy dorywczej, na pewno pozytywnie wpłynie to na Twoją zdolność do uzyskania kredytu w banku. Po pierwsze, będą to dodatkowe zarobki zwiększające szanse na finansowanie, a po drugie – stała praca dodatkowa, to także dodatkowa umowa, która może mieć duże znaczenie dla banku.



– jeśli masz możliwość podjęcia się pracy dorywczej, na pewno pozytywnie wpłynie to na Twoją zdolność do uzyskania kredytu w banku. Po pierwsze, będą to dodatkowe zarobki zwiększające szanse na finansowanie, a po drugie – stała praca dodatkowa, to także dodatkowa umowa, która może mieć duże znaczenie dla banku. zbudowanie historii kredytowej – nigdy nie korzystałeś z pożyczek ani kredytów bankowych? Klienci nieposiadający historii kredytowej również mogą mieć mniejsze szanse na kredyt. Warto pomyśleć o zakupie potrzebnego przedmiotu na raty czy skorzystaniu z karty kredytowej, by zbudować historię spłaty – ważne, by każda spłata odbywała się terminowo, zgodnie z harmonogramem spłaty.

