Kredyt na remont nieruchomości – jaki wybrać? Co można znaleźć w ofertach banków?

Zakup nowych mebli, zmiana koloru ścian, wymiana podłóg czy paneli lub małe poprawki kosmetyczne – każdy posiadacz mieszkania lub domu marzy o tym, by po pewnym czasie wprowadzić w nim zmiany. Często jedyną, a na pewno największą, przeszkodą w realizacji tego celu jest brak wolnych środków na zakup potrzebnych materiałów. Ceny materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia mocno poszły w górę, więc obecnie remont nieruchomości to potężny wydatek. Jak można zdobyć potrzebną gotówkę? Rozwiązaniem może być kredyt na remont nieruchomości. Jak on działa i co w tej kwestii proponują banki? Sprawdź!

Kredyt na remont mieszkania lub domu – co proponują banki?

Planując wzięcie kredytu, pierwszą myślą, jaka przychodzi do głowy jest udanie się do banku w celu poznania możliwości zdobycia dodatkowej gotówki. Jeśli celem finansowania ma być remont nieruchomości, banki proponują wówczas dwa rodzaje kredytu. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego na remont. Warto poznać, jakie zalety i wady ma każde z tych rozwiązań, ile i na jak długo można pożyczyć oraz jakie wymagania należy spełnić, by móc uzyskać pozytywną decyzję kredytową.

Kredyt hipoteczny na remont nieruchomości

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że może skorzystać z kredytu hipotecznego w celu sfinansowania wykończenia lub remontu nieruchomości. Zdecydowana większość kojarzy go tylko i wyłącznie ze sposobem na pozyskanie środków na zakup mieszkania czy budowę domu. Warto wiedzieć, że kredyt hipoteczny również można przeznaczyć na remont. Istnieją jednak pewne warunki, które trzeba spełnić, by móc z niego skorzystać.

Przede wszystkim kredyt hipoteczny na remont jest dostępny dla osób, które posiadają własną nieruchomość – dom lub mieszkanie, które będzie stanowić zabezpieczenie w formie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Dlatego ta forma finansowania nie jest przeznaczona dla tych, którzy nie są posiadaczami swojego własnego M, czyli np. planują remont w wynajmowanym mieszkaniu. Kolejną kwestią jest spora liczba formalności, które są konieczne przy kredycie hipotecznym na remont. Banki wymagają dostarczenia szeregu dokumentów, do których należą m.in. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego, dokumenty osobiste, potwierdzenie zatrudnienia, odpis z księgi wieczystej czy kosztorys do kredytu hipotecznego.

Ponadto, bank wymaga od klientów udokumentowania zakupionych materiałów remontowych i wykończeniowych za pomocą faktur, rachunków oraz paragonów – dlatego należy pamiętać o ich regularnym zbieraniu i przechowywaniu. W celu potwierdzenia, że środki z kredytu zostały spożytkowane na zakup materiałów związanych z remontem, bank może wyznaczyć termin wizyty przedstawiciela banku, który zjawi się w nieruchomości i zweryfikuje, czy kredytobiorca rzeczywiście wydał środki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kolejnym wymogiem w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny na remont nieruchomości jest konieczność uiszczenia wkładu własnego. Jest to pewna kwota, którą należy uiścić przed podpisaniem umowy kredytowej. Wkład własny jest bowiem wymagany dla każdego rodzaju kredytu hipotecznego udzielanego przez bank, przy kredytach na zakup nieruchomości wynosi on ok. 20% jej wartości, zaś przy kredytach na remont – jest ustalany indywidualnie.

Kredyt hipoteczny na remont nieruchomości w pigułce

Cel kredytu: zakup lub wykończenie/ remont nieruchomości (elementy trwałe wykończenia)

zakup lub wykończenie/ remont nieruchomości (elementy trwałe wykończenia) Okres spłaty: do 35 lat

do 35 lat Kwota kredytu: do kilku milionów złotych

do kilku milionów złotych Czas oczekiwania na decyzję kredytową: ok. 1 – 3 miesiące

ok. 1 – 3 miesiące Zabezpieczenie: wpis do księgi wieczystej

wpis do księgi wieczystej Koszty kredytu: tańszy niż kredyt gotówkowy



Kredyt gotówkowy na remont nieruchomości

Kolejną opcją na sfinansowanie remontu nieruchomości jest kredyt gotówkowy. Jest on częściej wybierany przez klientów, choć w wielu przypadkach może się okazać mniej opłacalny. Dlaczego? Bowiem jest on wyżej oprocentowany niż kredyt hipoteczny, co przekłada się na dużo wyższe koszty kredytu. Tego rodzaju finansowanie jest jednak łatwiej dostępne ze względu na mniej formalności i ułatwiony proces wnioskowania. Kredyt gotówkowy na remont wiąże się z dostarczeniem minimum dokumentów – banki najczęściej wymagają jedynie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, by zweryfikować zarobki klienta. W przypadku obu kredytów niezbędna jest jednak zdolność kredytowa klienta, która wpływa na decyzję kredytową oraz wysokość finansowania.

Zdecydowaną przewagą kredytu gotówkowego nad hipotecznym jest brak konieczności posiadania nieruchomości na własność – tutaj banki nie wymagają zabezpieczenia w formie hipoteki. Środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel, a co za tym idzie, klient nie musi przedstawiać w banku, na co spożytkował pożyczoną gotówkę. Nie ma konieczności przygotowywania kosztorysu do kredytu ani gromadzenia faktur za zakupione materiały wykończeniowe.

Kredyt gotówkowy na remont jest więc dostępny dla większego grona klientów z uwagi na ułatwione procedury wnioskowania. O tego rodzaju finansowanie można wnioskować w prosty i szybki sposób bez wychodzenia z domu – banki umożliwiają bowiem złożenie wniosku przez internet. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju kredyt może być dużo droższy.



Kredyt gotówkowy na remont nieruchomości w pigułce

Cel kredytu: dowolny

dowolny Okres spłaty: do 10 lat

do 10 lat Kwota kredytu: do kilkuset tysięcy złotych

do kilkuset tysięcy złotych Czas oczekiwania na decyzję kredytową: do 2 tygodni

do 2 tygodni Zabezpieczenie: nie jest wymagane

nie jest wymagane Koszty kredytu: droższy niż kredyt hipoteczny

Jaki kredyt na remont wybrać? Porównanie

Jeśli nie wiesz, na jaki kredyt się zdecydować, warto zestawić ze sobą te dwa rodzaje finansowania. Kredyt gotówkowy na remont można uzyskać na prostszych warunkach, dostarczając do banku lub wysyłając online jedynie zaświadczenie o dochodach. Jego kwota maksymalna może wynieść nawet 300 000 zł, a okres spłaty nawet 10 lat – wszystko zależy od banku oraz zdolności kredytowej, bowiem na jej podstawie bank przedstawia ofertę. Wypłata środków może nastąpić natychmiastowo w przypadku wnioskowania o niższe kwoty, a przy większych kwotach – cały proces wnioskowania powinien się zamknąć w ok. dwóch tygodniach.

Kredyt hipoteczny będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku planowania generalnego remontu. Należy mieć na uwadze fakt, że jest on udzielany tylko osobom, które posiadają nieruchomość na własność. Maksymalnie można pożyczyć nawet kilka milionów złotych, a spłatę rozłożyć nawet na kilkadziesiąt lat. W tym przypadku należy się liczyć z dużą liczbą formalności oraz wydłużonym czasem oczekiwania na decyzję kredytową i wypłatę środków. Kredyt hipoteczny na remont nieruchomości jest jednak dużo tańszy niż kredyt gotówkowy, ale będzie dobrą opcją tylko wtedy, gdy klient potrzebuje pożyczki na dużą kwotę.

Jak uzyskać kredyt na remont nieruchomości?

W przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny na remont nieruchomości wskazana jest osobista wizyta w banku. Wówczas przedstawiciel banku wskaże, jakie dokumenty będą wymagane do uzyskania finansowania oraz jakie warunki należy spełnić. Cała procedura wnioskowania i oczekiwania na decyzję banku może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

O kredyt gotówkowy na remont mieszkania lub domu można wnioskować bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić wniosek przez internet, w którym konieczne jest podanie swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących zarobków. Jeśli klient wnioskuje o większą kwotę, prawdopodobnie konsultant z banku skontaktuje się z nim telefonicznie i poprosi o przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających dochody.

Zarówno otrzymanie kredytu hipotecznego, jak i kredytu gotówkowego na remont nieruchomości wiążę się z koniecznością posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Banki weryfikują bowiem swoich potencjalnych klientów pod wieloma względami, by sprawdzić, czy będą oni w stanie spłacać swoje zobowiązanie terminowo. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, do których należą m.in. wysokość uzyskiwanych zarobków, staż i rodzaj pracy oraz rodzaj umowy, miejsce zatrudnienia, historia kredytowa w BIK czy stan cywilny oraz liczba osób w gospodarstwie domowym kredytobiorcy.

Kredyt na remont nieruchomości – czy warto?

Na pytanie, czy warto wnioskować o kredyt na remont nieruchomości, powinien sobie odpowiedzieć każdy, kto rozważa taką opcję. Przede wszystkim trzeba dokładnie przeanalizować swój budżet domowy, by zweryfikować, czy comiesięczna rata zobowiązania nie będzie zbyt dużym obciążeniem. Konieczne jest wykonanie stosownych kalkulacji, by dowiedzieć się, ile środków będzie potrzebnych do przeprowadzenia remontu. Wnioskowanie o większą kwotę, niż jest rzeczywiście potrzebna, nie jest dobrym pomysłem. Każdą pożyczoną złotówkę należy bowiem oddać wraz z należnymi kosztami.

Decyzja o zaciągnięciu finansowania w banku wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem terminowej spłaty zadłużenia. Jeśli potrzebujesz pożyczyć kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych – rozważ kredyt gotówkowy na remont. Jeśli zaś planujesz generalny remont mieszkania lub chcesz je wykończyć niemalże „od zera”, zdecydowanie korzystniejszą finansowo opcją będzie wnioskowanie o kredyt hipoteczny. W tym przypadku musisz jednak posiadać nieruchomość na własność, by mogła ona stanowić dla banku zabezpieczenie kredytu.

