Lokata dla dziecka, czyli jak zapewnić dziecku dobry start w dorosłość

Pojawienie się dziecka na świecie to powód do dumy i radości – rodzice robią wszystko, by zapewnić mu jak najlepszy byt oraz sprawić, by było ono szczęśliwe. Choć wychowanie dziecka i zapewnienie mu wszelkich niezbędnych przedmiotów, żywności czy ubrań wiąże się z ogromnym nakładem finansowym, warto pomyśleć o tym, by już od pierwszych chwil życia odkładać kapitał, który będzie dla niego niezbędny w dorosłym życiu. Po osiągnięciu pełnoletności wiele dzieci opuszcza dom rodzinny, lecz ciężko jest im od razu podjąć jakąkolwiek pracę, która umożliwi zarobek. Mając już na swoim koncie oszczędności, można zapewnić im świetny start w dorosłe życie. W jaki sposób można oszczędzać? Jednym z nich jest lokata dla dziecka. Na czym polega i czy warto założyć ten produkt?

Czym jest lokata dla dziecka?

Lokata dla dziecka to nic innego jak tradycyjna lokata bankowa założona z myślą o przyszłości dziecka. Założenie lokaty polega na wpłacie określonego kapitału, który przez umowny okres będzie w rękach banku, by w przyszłości móc go wypłacić wraz z należnymi odsetkami. Lokata dla dziecka to inaczej depozyt bankowy, który można znaleźć w ofercie niemal każdego banku działającego na polskim rynku finansowym. Jej działanie jest naprawdę mało skomplikowane. Wystarczy wpłacić zaoszczędzone środki i wybrać okres, na jaki chcesz je ulokować.

Możliwy jest wybór lokat krótkoterminowych, bowiem banki oferują lokaty roczne, półroczne, czy nawet kwartalne, ale także dostępne są lokaty długoterminowe, które wiążą się z tym, że wpłacone środki będą na niej ulokowane przez kilka lat. Warto pamiętać o tym, że posiadanie lokaty nie wiąże się z tym, że trzeba regularnie wpłacać na rachunek dodatkowe oszczędności – zamrażany jest tylko kapitał wpłacony podczas otwierania depozytu. Jeśli jednak nastąpi potrzeba wcześniejszej wypłaty środków z lokaty dla dziecka, można to uczynić w każdej chwili. Większość instytucji stosuje jednak zasadę, że zerwanie lokaty przed czasem skutkuje utratą wypracowanych odsetek, co sprawia, że w takiej sytuacji depozyt nie przyniesie żadnego zarobku. Warto jeszcze wspomnieć, że posiadanie lokaty nie generuje żadnych opłat dodatkowych. Banki nie pobierają opłat za miesięczną obsługę depozytów dla dzieci, czy za ich otwarcie.

Na co zwrócić uwagę, zakładając lokatę dla dziecka?

Wybór depozytu dla dziecka powinien być dobrze przemyślany. W zależności od tego, w jakim banku otworzysz lokatę, będziesz mógł przede wszystkim liczyć na inny zarobek. Zysk z lokaty uzależniony jest od kilku czynników – przede wszystkim od oprocentowania oraz częstotliwości kapitalizacji odsetek. Oczywiście, im większy kapitał wpłacisz, tym więcej zarobisz. Dlatego warto jest pomyśleć o tego rodzaju ofercie, gdy dysponujesz odpowiednimi oszczędnościami, które pozwolą zarobić na przyszłość Twojego dziecka.

Wybierając lokaty dla dziecka, warto zwrócić uwagę na następujące kryteria:



oprocentowanie lokaty – banki oferują różne wysokości oprocentowania w zależności od danej oferty oraz od danej sytuacji gospodarczej w kraju. Im wyższe stopy procentowe zostaną ustanowione przez Narodowy Bank Polski, tym wyższe oprocentowanie można spotkać wśród ofert lokat bankowych. Warto zdecydować się na depozyt, który ma jak najwyższe oprocentowanie, bowiem przełoży się to na większe zyski.

okres trwania lokaty – w zależności od tego, na jak długo możesz zamrozić swój kapitał, wybierz odpowiedni czas deponowania środków. Oczywiście – im będzie on dłuższy, tym pozwoli na większe zarobki.

kwota minimalna i maksymalna – niektóre instytucje oferują produkty, które mają ściśle określoną najniższą i najwyższą kwotę, jaką można ulokować. Sprawdź, czy wybrana przez Ciebie oferta pozwala na wpłatę środków, jakie posiadasz.

kapitalizacja odsetek – może się ona odbywać według określonego harmonogramu, np. raz w miesiącu czy raz na kwartał lub dopiero na koniec okresu lokaty. Im częstotliwość kapitalizacji odsetek będzie częstsza, tym zysk z lokaty będzie wyższy. Po każdej kapitalizacji zostają bowiem dopisane do kapitału wypracowane odsetki, co sprawia, że również one będą pracować i wpływać na pomnożenie oszczędności.

zerwanie lokaty przed umownym terminem – większość instytucji zdecydowało się na to, że wypłacając środki z lokaty przez zakończeniem jej okresu, zarobione odsetki nie zostaną wypłacone, a więc klient otrzyma jedynie kapitał, który pierwotnie wpłacił. Warto więc zwrócić uwagę na taki zapis, zwłaszcza przy chęci otwarcia lokaty długoterminowej.

konieczność posiadania produktów dodatkowych – niektóre banki wymagają otwarcia konta osobistego, z którego ma nastąpić wpłata środków na lokatę. Posiadanie konta może się jednak wiązać z opłatami, dlatego również i na tę kwestię trzeba zwrócić szczególną uwagę.

sposób założenia lokaty – w zależności od banku, możesz się spotkać z różnymi możliwościami otwarcia depozytu. Wybierz taki, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy – o każdym z nich przeczytasz poniżej.

Jak założyć lokatę dla dziecka?

Banki umożliwiają różne sposoby otwarcia lokaty dla dziecka. W większości przypadków wymagane będzie przedstawienie dokumentu tożsamości rodzica, np. dowodu osobistego, ale również może się zdarzyć, że bank zażąda okazania legitymacji szkolnej dziecka lub jego paszportu czy dowodu osobistego, jeśli takowy posiada. Niektóre instytucje wymagają przedstawienia aktu urodzenia dziecka lub potwierdzenia, że osoba zakładająca lokatę jest rodzicem. Warto także dodać, że w przypadku, gdy dziecko ma mniej niż 13 lat, nie musi stawiać się w banku wraz z rodzicem – wystarczająca będzie obecność jedynie opiekuna.

W jaki sposób można zatem otworzyć lokatę dla dziecka? Możliwe są następujące opcje otwarcia depozytu dla pociechy:



przez internet – otwarcie lokaty online to najszybszy i najprostszy sposób na założenie depozytu. Możliwe jest złożenie wniosku online w dowolnym banku lub wnioskowanie za pomocą aplikacji mobilnej lub bankowości online w banku, w którym posiadasz swoje konto osobiste. Wówczas wszystkie Twoje dane zostaną pobrane z aplikacji bankowej.

w placówce banku – jeśli dany bank posiada w Twojej okolicy swój oddział, możesz wybrać się osobiście i otworzyć lokatę dla dziecka w obecności i z pomocą konsultanta w banku. Nie zapomnij zabrać odpowiednich dokumentów.

telefonicznie – kolejną opcją otwarcia depozytu bez wychodzenia z domu jest rozmowa z konsultantem za pośrednictwem infolinii banku.

Czy warto skorzystać z lokaty dla dziecka?

Lokata dla dziecka to jeden z najlepszych prezentów, jakie możesz mu sprawić. Dlaczego? Otóż wiele młodych osób, wkraczając w dorosłość, nie ma żadnych środków, które umożliwią mu dobry start. Wynajęcie mieszkania, zakup samochodu, wymarzona podróż czy opłacenie studiów – skąd wziąć na to pieniądze? Rozwiązaniem mogą być właśnie środki zaoszczędzone na lokacie. Długoterminowe depozyty umożliwiają spory zarobek, za który Twoje dziecko na pewno Ci podziękuje.

Bez względu na to, jak dużą sumę oszczędności posiadasz, warto rozważyć założenie lokaty dla swojej pociechy. Możesz ulokować pieniądze, które dziecko otrzymało na chrzest, komunię, urodziny lub Twoje oszczędności, które będą mogły „pracować” na lokacie przez kilka lat, by przynieść zysk. Warto pamiętać, że od zarobionych odsetek konieczne będzie zapłacenie należnego podatku od lokaty. W Polsce nazywany jest on podatkiem Belki i wynosi 19 proc. Jest to podatek od odsetek, a nie od wpłaconego kapitału, co bardzo często jest mylone.

Za założeniem lokaty dla dziecka przemawia również fakt, że tego rodzaju inwestycja wiąże się z brakiem ryzyka utraty środków, bowiem lokaty bankowe podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że środki do 100 000 EUR są objęte gwarancją.

Inne sposoby na oszczędzanie dla dziecka

Jeśli lokata bankowa dla dziecka, to nie jest produkt, który Cię interesuje, warto poznać inne sposoby i możliwości oszczędzania pieniędzy dla dziecka. Produkty oszczędnościowe można znaleźć zarówno w bankach, jak i w innych instytucjach finansowych. Warto porównać je pod względem opłacalności, ale również możliwości finansowych – zastanów się, jak często możesz wpłacać kapitał oraz ile środków jesteś w stanie odłożyć. Odpowiadając na te dwa pytania, w prosty sposób wybierzesz produkt dopasowany do Twoich preferencji oraz możliwości.

Jak oszczędzać pieniądze dla dziecka? Najpopularniejsze sposoby to:



konto osobiste dla dziecka – tradycyjny rachunek bankowy, który do momentu ukończenia pełnoletności przez Twoją pociechę będzie obsługiwany przez Ciebie. Jeśli chcesz, by dziecko z niego korzystało, możesz wybrać konto, do którego zostanie wydana karta, naklejka lub opaska zbliżeniowa i ustalić dzienny limit wydatków.

konto oszczędnościowe dla dziecka – wiąże się z obowiązkiem regularnych wpłat. Można ustalić zlecenie stałe ze swojego konta osobistego i np. zdecydować się, by co miesiąc na konto oszczędnościowe było przelewane np. 200 zł. Zaoszczędzona kwota wraz z doliczonymi odsetkami będzie do dyspozycji dziecka po ukończeniu przez nie 18. lat.

papiery wartościowe – obecnie popularne są np. obligacje skarbowe, które odznaczają się wysokim oprocentowaniem. Sprawdź, czym są rodzinne obligacje skarbowe i zainwestuj swój kapitał.

fundusze inwestycyjne – choć tego rodzaju instrumenty finansowe niosą ze sobą ryzyko, decydując się na systematyczne wpłaty na długoterminowy fundusz, ryzyko maleje, a zarobek może być imponujący.

