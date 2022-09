Saldo kredytowe — co to jest?

Saldo kredytowe to jeden z kilku rodzajów sald funkcjonujących w rachunkowości. Próbując wyjaśnić, czym jest saldo kredytowe, warto zacząć od przedstawienia tego, czym w ogóle jest samo saldo. Pojęcie to dotyczy rachunku bankowego i oznacza sumę środków dostępnych oraz tych, które bank zablokował na poczet już dokonanych albo zaplanowanych operacji pieniężnych.

Oto przykład: Pani Marzena posiada na swoim koncie bankowym 5 tysięcy złotych. Kobieta poszła do sklepu i zrobiła zakupy za 200 zł. Korzystając z aplikacji bankowej, zaplanowała także przelew na konto swojej siostry, wynoszący 1 000 zł. Środki, którymi pani Marzena może wciąż dysponować, wynoszą teraz 3 800 zł, lecz saldo na jej rachunku bankowym to wciąż 5 000 zł. Dlaczego? Ponieważ pani Marzena zaplanowała wykonanie przelewu do siostry w sobotę i zostanie on wykonany dopiero w poniedziałek. Tymczasem bank już zablokował tę kwotę na poczet tej transakcji i nie są to pieniądze, którymi pani Marzena może wciąż dysponować.

Nie zostały one jednak jeszcze zaksięgowane, więc wciąż znajdują się w saldzie. Tak samo jest z kwotą 200 zł, za którą pani Marzena dokonała zakupów — kobieta już wydała te pieniądze, nie ma ich w środkach, którymi może dysponować, ale wciąż tworzą one saldo jej konta. W poniedziałek, kiedy przelew do siostry oraz 200 zł wydane na zakupy zostaną zaksięgowane, saldo konta zrówna się z kwotą środków, którymi pani Marzena może dysponować. I tak do wykonania przez nią następnej operacji płatniczej.

Co to jest saldo na karcie kredytowej?

Saldo kredytowe nie dotyczy rachunku osobistego, takiego jak konto przytoczone w powyższym przykładzie. Jest natomiast powiązane z kontem kredytowym oraz kartą kredytową i oznacza kwotę kredytu netto, którą kredytobiorca jest winien bankowi. Kwota ta to dokładnie taka ilość pieniędzy, jaką kredytobiorca pożyczył. Jest ona pomniejszona o odsetki i inne opłaty dodatkowe naliczane przez bank w ramach udzielonego kredytu.

Oto przykład: Pan Marcin posiada konto kredytowe i przypisaną do niego kartę kredytową. Limit kredytu, który może zaciągnąć na tym rachunku to 5 tysięcy złotych. Obecnie pan Marcin posiada na tym koncie 1 500 złotych. Łączne środki, którymi może dysponować to zatem 6 500 tysięcy złotych. Mężczyzna kupił nowy ekspres do kawy, na który wydał 2 500 zł. Posiadał zatem 1 500 zł własnych środków i w ramach zakupu ekspresu zaciągnął kredyt w wysokości brakującego tysiąca złotych. Wciąż może wykorzystać jeszcze 4 tysiące złotych przypisane do jego konta kredytowego, ale obecnie jest winien bankowi tysiąc złotych i tyle też wynosi jego saldo kredytowe.

Saldo kredytowe i debetowe to nie to samo — czym się różnią?

Saldo kredytowe często mylone jest z saldem debetowym. Mimo że debet działa na podobnych zasadach, dotyczy jednak kont osobistych, a nie rachunków kredytowych. Oznacza kwotę, którą bank na podstawie wysokości regularnych wpłat na nasze konto osobiste (np. wynagrodzeń otrzymywanych od pracodawcy) przyznaje nam dodatkowo do wykorzystania, np. na niespodziewane wydatki.

Oto przykład: Pani Angelika prowadzi konto osobiste w banku, na które co miesiąc wpływa jej wynagrodzenie. Na podstawie jego średniej wysokości, bank przyznał pani Angelice debet w wysokości tysiąca złotych. Oznacza to, że jeśli pani Angelika dysponuje na swoim koncie kwotą 5 tysięcy złotych, może wydać łącznie 6 tysięcy złotych. Kobieta musiała pilnie wypłacić z konta 5 500 zł. Jej saldo debetowe wynosi obecnie 500 zł.

Jak sprawdzić swoje saldo kredytowe?

Dokładne kontrolowanie tego, ile należności pozostało nam do spłaty kredytu, potrafi przysporzyć kłopotu nawet najbardziej skrupulatnym osobom. Niemniej staje się to łatwiejsze dzięki możliwościom bankowości elektronicznej. Wgląd online w nasz rachunek bankowy to prosty sposób na przejrzenie historii zaciągniętych zobowiązań i ich spłat. Analiza historii transakcji pozwoli określić, ile wynosi nasze saldo kredytowe i ile pieniędzy musimy jeszcze spłacić.

Inną opcją jest zwrócenie się do BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej. To instytucja, której obowiązek to gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących wszelkich kredytów udzielanych osobom prywatnym oraz firmom. BIK może wygenerować raport o stanie Twojego kredytu, który pobierzesz w formacie PDF. Aby móc to zrobić, należy założyć konto na stronie BIK-u oraz uwiarygodnić swoją tożsamość.

Możesz to zrobić w pełni online, między innymi podając swoje dane, takie jak numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania czy numer telefonu. Konieczny będzie też wgranie skanu lub zdjęcia wybranego dokumentu tożsamości. Za jednorazowy raport trzeba uiścić opłatę w wysokości 39 zł. W zamian otrzymasz dokument ukazujący m.in. wszystkie zaciągnięte przez Ciebie kredyty i stan spłacenia należności.

