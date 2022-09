Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim? Jakie są różnice?

Obecnie w Polsce wiele osób poszukuje ofert kredytów gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych i wielu innych, które są idealnie dopasowane do ich własnych potrzeb. Spotkałeś się z pojęciem kredytu konsumenckiego i chcesz wiedzieć, jakie zobowiązania zaliczamy do tej kategorii? Sprawa w tym przypadku jest dość prosta. Jeśli potrzebujesz więcej informacji w tym temacie i chcesz zgłębić swoją wiedzę o kredytach, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami poniższego artykułu.

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyty konsumenckie to zobowiązania finansowe, które dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Oznacza to, że wszelkie finansowanie zaciągnięte przez konsumenta indywidualnego jest zaliczane do grupy kredytów konsumenckich. Zobowiązania, które są w świetle przepisów uznawane za konsumenckie, to:

kredyt hipoteczny,

kredyt konsolidacyjny,

kredyt gotówkowy,

kredyt samochodowy,

pożyczka pozabankowa.

Pamiętaj jednak, że kredyty hipoteczne udzielane wliczają się do konsumenckich tylko pod warunkiem, że decydujesz się na niego jako osoba prywatna na własne cele mieszkaniowe. Hipoteka zaciągnięta przez przedsiębiorców nie jest już uznawana za kredyt konsumencki tak samo, jak wszelkie zobowiązania firmowe np. kredyty obrotowe, inwestycyjne lub w rachunku bieżącym. Według aktualnie obowiązujących przepisów, kredyt hipoteczny na większe kwoty nie jest zobowiązaniem konsumenckim, choć w tej kwestii mają zastosowanie podobne przepisy dotyczące: opłat, całkowitych kosztów finansowania, okresu trwania umowy oraz warunków odstąpienia.

Z przepisów obowiązujących w Polsce wynika, że umowa kredytu konsumenckiego to taka, która nie przekracza kwoty 255 550 złotych. Dotyczy to także kredytów hipotecznych. Jako osoba fizyczna, możesz jak najbardziej zaciągnąć kredyt konsumencki na ogólnych warunkach proponowanych przez banki. Pamiętaj jednak, że kredytem konsumenckim nie są umowy, dla których stopy procentowe są niższe niż ogólnie przyjmowane przez banki w kraju lub pożyczki z RRSO równym 0%.

Jak powinna wyglądać umowa kredytu konsumenckiego?

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać szereg informacji, które pozwolą na identyfikację kredytobiorcy i kredytodawcy, a także na ustalenie warunków ewentualnej spłaty zadłużenia i dodatkowych kosztów w razie opóźnień. Najważniejsze dane, jakie powinna zawierać, to:

dane kredytodawcy,

dane osobowe kredytobiorcy,

wysokość udzielonego zobowiązania,

termin spłaty oraz okres trwania umowy,

wysokość opłat dodatkowych,

prowizje, całkowite koszty finansowania,

informacje o skutkach niedotrzymania umowy kredytowej,

informacje o RRSO.

Jako konsument, musisz też zawsze zostać poinformowany o tym, jakie będą finalne koszty finansowania oraz jakie są Twoje obowiązki jako przyszłego kredytobiorcy przez cały czas trwania umowy zobowiązania.

Kto może ubiegać się o kredyty konsumenckie? Podpowiadamy!

O kredyt konsumencki może ubiegać się praktycznie każdy, kto spełnia podstawowe warunki finansowania. Oprócz tego, iż takie zobowiązania są przeznaczone tylko dla osób fizycznych, warto też pamiętać o konieczności:

posiadania co najmniej 18 lat,

pełnej zdolności do czynności prawnych,

pozytywnej historii kredytowej,

stałym miejscu zamieszkania,

odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Kiedy spełnisz powyższe wymogi, prawdopodobnie bez żadnego problemu otrzymasz pozytywną decyzję w banku. Pamiętaj jednak, że w sieci są przydatne narzędzia, które pozwolą Ci za darmo obliczyć wstępne koszty finansowania oraz porównać oferty kredytów konsumenckich. W tym przypadku doskonale sprawdza się kalkulator kredytowy, który umożliwia obliczenie wysokości rat miesięcznych dla danego zobowiązania, a także pozwala na ocenę tego, jaka oferta kredytu konsumenckiego jest najatrakcyjniejsza pod względem kosztów początkowych oraz całkowitych.

Kredyt hipoteczny a kredyt konsumencki – jak to wygląda w praktyce?

Jeśli zaciągasz zobowiązanie hipoteczne na kwotę mniejszą niż 255 550 złotych oraz jesteś osobą fizyczną w świetle prawa, oznacza to, że hipoteka będzie nosić miano kredytu konsumenckiego. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż takie zobowiązania są regulowane dokładnie przez przepisy dot. kredytów hipotecznych, a nie tych konsumenckich, choć zasady są bardzo podobne.

By zobowiązanie na zakup nieruchomości nosiło miano kredytu konsumenckiego, musisz sprawić, że całkowita kwota udzielonego kredytu nie będzie większa niż ta określona przez ustawę. Oznacza to, że na zakup nieruchomości w większych miastach na terenie Polski, konieczne będzie przygotowanie znacznie większego wkładu własnego, który pozwoli ograniczyć ostateczną kwotę finansowania. Stronami w przypadku kredytów konsumenckich jest po prostu bank oraz konsument. W tym przypadku możesz też jak najbardziej odstąpić od umowy kredytowej w terminie 14 dni od czasu jej podpisania – bez podawania przyczyny.

Kredyt hipoteczny a konsumencki – różnice

Najważniejsze różnice pomiędzy kredytem hipotecznym a konsumenckim, to te dotyczące zapisów ustawowych. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze informacje z tego zakresu.

Kredyt konsumencki Kredyt hipoteczny Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa o kredycie hipotecznym Do 255 550 złotych Bez limitów kwotowych Kredytobiorca to konsument Kredytobiorca to konsument, właściciel firmy lub jednostka samorządowa Nie może wiązać się z wydatkami na działalność gospodarczą Może zostać przeznaczony zarówno na cele indywidualne mieszkaniowe, jak i związane z prowadzeniem firmy lub gospodarstwa rolnego np. zakup nieruchomości rolnej lub nowej siedziby firmy produkcyjnej

Kredyt konsumpcyjny a kredyt konsumencki – jakie są różnice?

Warto również wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju zobowiązania, które często jest mylone z kredytem konsumenckim. Mowa o kredycie konsumpcyjnym.



Kredyt konsumpcyjny to zobowiązanie, którego definicja nie została uwzględniona w żadnych przepisach dot. banków i firm pożyczkowych w Polsce. Można zatem powiedzieć, że kredyty konsumpcyjne nie mają z góry określonej kwoty maksymalnej finansowania, tak, jak ma to miejsce w przypadku kredytów konsumenckich. Co ciekawe, konsumpcyjne zobowiązania dotyczą wyłącznie kredytów udzielanych przez banki, do których należą:

kredyty w rachunku bieżącym,

limity na kartach kredytowych,

kredyty ratalne,

niektóre kredyty gotówkowe dla osób fizycznych.

Można powiedzieć, że kredyty konsumpcyjne to takie, które obejmują wyłącznie produkty bankowe i są udzielane na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego, czyli po prostu bieżącą konsumpcję. Pamiętaj też, że tego rodzaju produkt dostaniesz na dowolnie wybrany cel, a więc otrzymane środki wydasz, na co tylko chcesz. Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze różnice między kredytem konsumenckim i konsumpcyjnym.

Kredyt konsumpcyjny Kredyt konsumencki Brak jasnej definicji prawnej Przepisy zgodne z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku Na cele konsumpcyjne dla klientów indywidualnych Dla konsumentów Brak ograniczeń kwotowych Maksymalna kwota to 255 550 złotych Udzielane przez banki Udzielane przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe

W kwestii kredytów konsumpcyjnych warto też wiedzieć, że umowy finansowania bez jasno określonego terminu spłaty muszą zostać uregulowane w terminie do 5 lat dla kwot nieprzekraczających 80 tys. złotych. Jako klient zaciągający zarówno kredyt konsumencki, jak i konsumpcyjny masz pełne prawo do tego, aby wcześniej spłacić całość zobowiązania lub otrzymać dodatkowy harmonogram spłat kredytu, który wydawany jest bezpłatnie.

Kredyt konsumencki, hipoteczny i konsumpcyjny – podsumowanie

Teraz wiesz już, jakie są różnice kredytów konsumenckich oraz konsumpcyjnych, a także jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku zobowiązań na zakup nieruchomości. Pamiętaj, że kredyty hipoteczne mogą jak najbardziej nosić miano konsumenckich, ale nie zawsze jest to opłacalne. W tym przypadku mocno ogranicza Cię całkowita kwota kredytowania. Jeśli chcesz kupić dom, który kosztuje nawet kilkaset tysięcy złotych i nie masz sporego wkładu własnego – tutaj zastosowanie będą mieć przepisy odnoszące się wyłącznie do kredytów hipotecznych udzielanych przez banki.

Co ciekawe, kredyty konsumpcyjne często nie wymagają badania zdolności kredytowej ani historii w BIK, co oznacza, iż znacząco różnią się od zobowiązań hipotecznych. Samo nazewnictwo dla potencjalnego kredytobiorcy nie ma większego znaczenia, choć warto znać zarówno przepisy kredytu konsumenckiego, jak i hipotecznego, który wykracza poza ustawowe ograniczenia kwotowe dla zobowiązań konsumenckich.

