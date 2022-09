Na czym polega doradztwo inwestycyjne i czy warto skorzystać z takiej usługi?

Chciałbyś zacząć inwestować na giełdzie, ale nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia? Brak elementarnej wiedzy w tym zakresie może być nie lada problemem, jeśli chcesz pomnażać zainwestowany kapitał. Jest to ryzykowne, ponieważ dokonując nieprzemyślanych decyzji, łatwo możesz stracić całe swoje oszczędności. Dlatego najlepiej skorzystać z usług firmy świadczącej usługi doradztwa inwestycyjnego. Na czym polega doradztwo inwestycyjne i czym warto z niego skorzystać? A także, kto może świadczyć takie usługi?

Co to jest doradztwo inwestycyjne?

Jako doradztwo inwestycyjne określamy profesjonalne usługi, które polegają na przekazywaniu rekomendacji dotyczących odpowiednich instrumentów finansowych. Rekomendacja ta jest przygotowana w oparciu o potrzeby, a także indywidualną sytuację klienta. Może dotyczyć: kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych, a także powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z instrumentów finansowych.

Przepisy dotyczące doradztwa inwestycyjnego znajdują się w art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. Zgodnie z zapisami ustawy firma może świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny lub niezależny.

Doradca inwestycyjny pomaga indywidualnie dobrać do klienta odpowiednie instrumenty finansowe, czyli takie, które będą najlepsze dla niego i w które warto zainwestować.

Wystawiana przez niego rekomendacja może być przekazana klientowi w różnej formie – pisemnej, ustnej lub np. elektronicznej. Ma ona charakter informacyjny – rekomendacja służy opisaniu inwestorowi mechanizmów działania konkretnego produktu inwestycyjnego, wskazanie jego poziomu ryzyka, a także m.in. planowanej stopy zwrotu.

Zanim klient otrzyma rekomendację, firma inwestycyjna powinna wcześniej przeprowadzić z nim wywiad i zebrać niezbędne dane do stworzenia takiego dokumentu. A więc uzyskać od klienta informacje na temat:

jego wiedzy w zakresie inwestowania na rynkach finansowych,

doświadczenia w inwestowaniu,

usług, które zna,

sytuacji finansowej klienta,

celów inwestycyjnych klienta,

ryzyka, jakie chce podejmować,

horyzontu czasowego, w którym chce osiągnąć swój cel inwestycyjny.

Doradztwo inwestycyjne dotyczy również sytuacji, gdy firma inwestycyjna ma informacje o składnikach portfela klienta i przekazuje mu wybrane raporty, mogące wpłynąć na decyzję inwestycyjną.

Usługa ta zazwyczaj jest płatna, chociaż są podmioty, które jej udzielają również bezpłatnie. Dodatkowo zawsze powinna być świadczona na podstawie zawartej z klientem umowy.

Choć jest to usługa polegająca na bezpośredniej współpracy doradcy z klientem, to ostateczne decyzje co do inwestycji są w rękach klienta. To on decyduje, jak finalnie ulokuje swoje pieniądze i to po jego stronie leży odpowiedzialność. Sama usługa doradztwa nie zobowiązuje do niczego.

Kto może świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego?

Istotną kwestią jest to, kto będzie nam świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego. Nie może to być bowiem ktokolwiek z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Wykonywanie tej usługi jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów posiadających odpowiednią licencję w tym zakresie. Kto zatem może świadczyć doradztwo inwestycyjne?

Mogą to być domy maklerskie – wtedy taka usługa kwalifikowana jest jako usługa maklerska. Oprócz tego świadczyć ją mogą także towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – w sytuacji, gdy usługi doradztwa wykonują bezpłatnie w zakresie instrumentów finansowych, którymi mogą dystrybuować.

Jaka jest różnica między doradcą inwestycyjnym a TFI, jeśli chodzi o inwestowanie w fundusze? Jest to horyzont czasowy inwestycji. W przypadku doradcy inwestycyjnego zazwyczaj wybiera on perspektywę krótkoterminową inwestycji. Ma to związek z finansami – interesuje go przedział czasowy, za który naliczana jest jego premia za wyniki. Z kolei w przypadku doradcy TFI to przeważnie wybiera on perspektywę długoterminową. Klient może wtedy zazwyczaj liczyć na większy zwrot z inwestycji, ale równocześnie musi liczyć się z większym ryzykiem.

Niezależnie od tego, czy usługa doradztwa będzie świadczona odpłatnie czy nieodpłatnie, musi być wykonywana wyłącznie przez podmioty licencjonowane.



Co należy zrobić, aby zostać doradcą inwestycyjnym?

Chcesz zacząć swoją przygodę z giełdą? Jeśli nie masz doświadczenia na tym polu, a dodatkowo masz tylko podstawową wiedzę o inwestowaniu, warto skorzystać z pomocy eksperta, który zna się na tych tematach. W końcu chodzi o Twoje pieniądze! W tym wypadku nieoceniona będzie pomoc licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Wbrew pozorom nie każdy może wykonywać ten zawód, bowiem tytuł ten podlega ochronie prawnej.

Aby być doradcą inwestycyjnym, należy zdać trudny egzamin, który jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego – a zdaje go średnio tylko 10 proc. kandydatów. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie uprawnia do uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego. Taka licencja jest gwarancją wiedzy i umiejętności. Ze względu na stopień trudności egzaminu KNF, podchodzą do niego zazwyczaj osoby po studiach ekonomicznych, lub które ukończyły certyfikowany kurs przygotowawczy.

Aby móc zostać doradcą inwestycyjnym, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Nie można figurować w rejestrze osób skazanych.

Jakie umiejętności przydają się w tym zawodzie? Analityczne myślenie. Nieoceniona jest także dobra “intuicja finansowa”. Dlatego też takie osoby z pewnością dobrze odnajdą się w tym zawodzie.

Czy warto korzystać z doradztwa inwestycyjnego?

Inwestowanie na giełdzie, to nie jest prosta sprawa. Należy obserwować zachowania rynku, umieć przewidzieć trendy, analizować sytuację i zwracać uwagę na masę różnych czynników. Niewątpliwie trzeba do tego doświadczenia, wiedzy i też sporo czasu. Jeśli chcemy ulokować swoje oszczędności właśnie w jakimś instrumencie finansowym, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Zakres kompetencji doradcy inwestycyjnego jest dość szeroki. Z jego usług mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, czyli osoby fizyczne, ale także różne przedsiębiorstwa. Każdy, kto nie zna się na giełdzie i nie ma doświadczenia w tego typu inwestycjach, a chce, aby jego wolne środki finansowe pracowały i zarabiały lepiej niż na koncie oszczędnościowym, powinien skorzystać właśnie z takiego doradztwa. Dobry doradca inwestycyjny profesjonalnie i rozważnie pokieruje kapitałem, który mu powierzymy.

Oczywiście, należy pamiętać, że za swoją pracę, doradcy należy się wynagrodzenie, więc musimy się liczyć z takimi kosztami po naszej stronie. Jednak jednocześnie wciąż należy pamiętać, że skorzystanie z jego usług może przynieść nam znaczne korzyści, lub pomoże uniknąć ogromnych strat.

Istotnym aspektem jest również fakt, że na doradcy inwestycyjnym spoczywa pewnego rodzaju odpowiedzialność. Jeśli bowiem nie spełni on określonych wymogów, a także nie będzie wypełniał spoczywających na nim obowiązków, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez inwestora za szkody, które ten poniósł w oparciu o rekomendacje doradcy. Dlatego warto wybierać firmy zajmującej się doradztwem o ugruntowanej pozycji na rynku, z dobrymi opiniami od klientów. Należy więc przed wyborem, dokonać analizy w tym zakresie.

