Rodzaje kont osobistych – jakie rachunki są dostępne w ofercie banków?

Konto osobiste posiada już niemal każdy. Służy do wykonywania podstawowych i bardziej zaawansowanych transakcji, ale przede wszystkim umożliwia przechowywanie środków. Oferta banków jest naprawdę obszerna – konta bankowe można znaleźć w niemal każdym banku, co więcej, jest ich wiele rodzajów, dzięki czemu mogą zaspokoić pragnienia nawet najbardziej wymagających klientów. Sprawdź, czym jest konto osobiste oraz jakie są jego rodzaje.

Konto osobiste – co to jest?

Konto osobiste to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który jest prowadzony przez bank dla klienta indywidualnego. Jest to rachunek imienny, a więc przypisany do konkretnego użytkownika, który jest jego posiadaczem, zakładany na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Konto osobiste może założyć każda osoba pełnoletnia – również dla swojego dziecka – oraz może być ono prowadzone wspólnie przez kilka osób.

Rachunek osobisty służy do gromadzenia środków – na określony lub nieokreślony czas, jaki jest zawarty w umowie. Klient może nimi dysponować w sposób gotówkowy, np. wypłacając pieniądze z bankomatu czy w oddziale banku oraz w sposób bezgotówkowy, posługując się kartą do konta lub aplikacją mobilną. Numer rachunku bankowego jest indywidualny dla każdego klienta, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować jego posiadacza.

Do czego służy konto osobiste?

Główną ideą konta osobistego jest gromadzenie na nim środków. Klient może otrzymywać na konto wpływy, np. wypłatę od pracodawcy, świadczenia socjalne czy inne przelewy, lub samodzielnie wpłacać zaoszczędzone środki. Ponadto, rachunek służy do wykonywania szeregu niezbędnych transakcji, które mogą się odbywać stacjonarnie w oddziale banku lub online za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Z konta można wykonywać przelewy środków, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, np. możliwe jest opłacanie rachunków, spłata kredytów czy płatności za zakupy internetowe. Jeśli klient posiada kartę do konta (kartę płatniczą lub debetową), może nią płacić w sklepach stacjonarnych oraz online, wypłacać środki z bankomatów czy podpiąć kartę do swojego smartfona lub smartwatcha, by płacić zbliżeniowo swoim urządzeniem.

W zależności od rodzaju konta, dostępne są różne funkcjonalności, z których posiadacz może skorzystać.

Rodzaje kont osobistych – jakie rachunki są dostępne?

W większości banków oferta kont osobistych jest naprawdę różnorodna i mocno rozbudowana. Dzięki temu klient może zdecydować, który produkt spełni jego oczekiwania i będzie dopasowany do jego potrzeb. Rachunki różnią się od siebie także opłatami za otwarcie, prowadzenie, kartę do konta i wykonywanie poszczególnych transakcji. Najczęściej oferowane rodzaje konta osobistego, to:



ROR – rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy – tradycyjne konto osobiste, które może być prowadzone tradycyjnie lub online,

– rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy – tradycyjne konto osobiste, które może być prowadzone tradycyjnie lub online, konto oszczędnościowe – służy do wpłat środków, które są oprocentowane według oferty banku, dzięki czemu posiadacz pomnaża swój kapitał; środki można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie,

– służy do wpłat środków, które są oprocentowane według oferty banku, dzięki czemu posiadacz pomnaża swój kapitał; środki można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie, konto walutowe – przeznaczone do wykonywania transakcji w walutach obcych,

– przeznaczone do wykonywania transakcji w walutach obcych, konto premium – oferowane wraz z szeregiem udogodnień i funkcjonalności dla najbardziej wymagających klientów,

– oferowane wraz z szeregiem udogodnień i funkcjonalności dla najbardziej wymagających klientów, konto dla młodych – dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

– dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, konto studenckie – dla osób w wieku 18 – 26 lat,

– dla osób w wieku 18 – 26 lat, konto wspólne – może być prowadzone wraz z inną osobą lub osobami.



Konto oszczędnościowe – sposób na pomnożenie kapitału

Rachunek oszczędnościowy to jedna z propozycji pomnażania swoich oszczędności. Można je założyć w tym samym banku, który obsługuje konto osobiste lub wybrać inną instytucję. Konto jest oprocentowane według oferty banku i służy do wpłaty środków w dowolnym momencie. Przykładowo, można je co miesiąc zasilać dowolną kwotą lub ustawić przelew stały ze swojego rachunku osobistego, by regularnie oszczędzać. Warto zapoznać się z opłatami dotyczącymi wpłaty i wypłaty środków – zwykle pierwsze transakcje w miesiącu będą darmowe. Do tego rodzaju konta nie jest wydawana karta płatnicza.

Konto walutowe – dla podróżujących za granicę

Konta walutowe idealnie sprawdzą się dla osób, które zarabiają w walucie obcej lub często podróżują za granicę. Transakcje zagraniczne wykonywane z konta osobistego bywają naprawdę drogie, dlatego warto rozważyć tego rodzaju konto. Korzystając z niego, możliwe jest gromadzenie środków w walucie innej niż polski złoty. Banki umożliwiają prowadzenie konta w euro, dolarach, funtach, frankach szwajcarskich, ale na rynku można także spotkać oferty kont w kilkudziesięciu innych, bardziej egzotycznych walutach. Wówczas przelewy walutowe, wypłaty za granicą czy inne transakcje w walutach obcych będą możliwe na preferencyjnych warunkach.

Konta dla najmłodszych oraz studentów

Niezwykle interesujące jest to, że konto osobiste może posiadać każdy, kto ukończył 13 lat. Konta dla młodych są podzielone ze względu na wiek – najmłodsi w wieku od 13 do 18 lat mogą otworzyć konto tylko w obecności rodzica, zaś starsi w wieku od 18 do 26 roku życia mogą otworzyć swoje konto samodzielnie. Dziecko musi posiadać swój dokument tożsamości, czyli legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport, a w niektórych przypadkach może być wymagany również akt urodzenia.

Najmłodsi właściciele kont bankowych liczą przede wszystkim na to, by ich rachunki były nowoczesne, a bankowość online dobrze rozbudowana. Banki oferują przeróżne udogodnienia w postaci naklejek, opasek na rękę czy breloków zbliżeniowych, którymi można dokonywać płatności w sklepach.

Konto wspólne – dla pary i nie tylko

Wcale nie trzeba prowadzić swojego rachunku w pojedynkę. Można je otworzyć z mężem, żoną, rodzicem, partnerem, kuzynką, babcią, przyjaciółką czy kolegą z pracy – właściciele nie muszą być spokrewnieni. Banki określają jednak maksymalną liczbę osób, które mogą być współwłaścicielami. Każdy właściciel może korzystać z konta wspólnego na takich samych zasadach. Mają więc oni dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i mogą nimi zarządzać w dowolny sposób. Każdy z nich dostaje indywidualną kartę do konta oraz indywidualny login i hasło do bankowości internetowej, by móc wykonywać preferowane transakcje. Gotówka znajdująca się na koncie jest więc do dyspozycji wszystkich współwłaścicieli.

Konto premium – szereg dodatkowych usług

Klienci, którzy oczekują od swojego konta czegoś więcej, mogą liczyć na produkty i usługi VIP. Konta premium wiążą się z niemałymi opłatami za ich prowadzenie – są one pobierane w trybie comiesięcznym. W zamian można jednak wiele zyskać. Oprócz darmowych wypłat z bankomatów krajowych i światowych, przelewów internetowych i stacjonarnych czy złotej lub platynowej karty do konta, banki oferują cały wachlarz usług. Klienci premium mogą bowiem liczyć na atrakcyjne warunki skorzystania z produktów oszczędnościowych i kredytowych, dedykowanych doradców, całodobową infolinię i priorytetową obsługę, usługi assistance, wstęp do saloników prasowych na lotniskach, rezerwację biletów czy transportu, a także pomoc w organizacji opieki nad dziećmi. Wszystko zależy oczywiście od oferty danego banku.

Jakie konto osobiste wybrać?

By wybrać odpowiednie konto osobiste, należy się zastanowić, jakie funkcjonalności będą Ci potrzebne. W zależności od tego, czy preferujesz wykonywanie przelewów, płatności i zleceń przez internet, czy może wolisz korzystać z obsługi stacjonarnej, sprawdź, jak wyglądają koszty za poszczególne transakcje. Większość operacji wykonywanych przez internet jest darmowa, dlatego taki rachunek będzie tańszy. Zapoznaj się z tabelą opłat i prowizji danego banku lub skorzystaj z rankingu lub porównywarki kont bankowych, które są dostępne na wielu stronach internetowych.

Przede wszystkich zwróć uwagę na opłaty związane z takimi czynnościami, jak:

otwarcie konta,

miesięczna opłata za prowadzenie konta,

wydanie i obsługa karty do konta,

wypłaty i wpłaty środków stacjonarnie oraz w bankomatach i wpłatomatach,

wykonywanie transakcji walutowych,

przelewy internetowe i w oddziale banku,

produkty dodatkowe oferowane do konta.

W dzisiejszych czasach ważne jest również zarządzanie kontem przez internet. Zapoznaj się z opiniami dotyczącymi aplikacji mobilnej oraz bankowości online danego banku. Ważne jest to, by były one intuicyjne i proste w obsłudze oraz by wykonywanie transakcji bankowych było mało skomplikowane i możliwe z dowolnego miejsca na świecie o dowolnej porze.

