Ubezpieczenie mieszkania – czy warto kupić? Jaką polisę wybrać?

Nieszczęśliwe sytuacje mogą się przydarzyć w życiu każdego. Niestety, często dochodzi do zniszczeń nieruchomości – spowodowane są działaniem lokatorów, ale również np. zjawisk atmosferycznych. Odbudowa, remont czy naprawy bywają naprawdę drogie, dlatego warto pomyśleć o stosownym zabezpieczeniu w postaci polisy. Czy zakup ubezpieczenia domu to dobry wybór? Na co zwrócić uwagę, decydując się na tego rodzaju ofertę? Sprawdź!

Co to jest ubezpieczenie mieszkania?

Zacznijmy od tego, czym jest ubezpieczenie mieszkania. Jest to produkt, który można spotkać w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Bez względu na to, czy zakupiłeś nowe mieszkanie prosto od dewelopera, czy z rynku wtórnego, bądź dostałeś je w spadku czy w formie darowizny – zawsze warto zakupić polisę, by zabezpieczyć nieruchomość. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny ubezpieczenie domu będzie wręcz koniecznością. Jest to polisa chroniąca posiadacza w przypadku szkód wyrządzonych przez czynniki zewnętrzne, zniszczenia czy działania spowodowane przez osoby. Firmy ubezpieczeniowe proponują różnego rodzaju polisy w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym, które różnią się zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia a także wyłączeniami, które są zawarte w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie mieszkania?

Zakup polisy powinien być poprzedzony dokładną analizą dostępnych ofert. Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w swoich propozycjach, oferując różnorodne pakiety, warianty i produkty różniące się nie tylko ceną, ale również zakresem obowiązywania. Przed ostatecznym wyborem powinieneś zwrócić uwagę na następujące kwestie:



zakres ubezpieczenia –zakres ochrony jest jednym z kluczowych kryteriów, na jakie należy zwrócić uwagę. Ubezpieczenie może bowiem obejmować mury i elementy stałe (ściany, meble w zabudowie, instalacje) oraz wyposażenie (meble, sprzęty, odzież, biżuteria), garaż, altanę, pojazdy, ogrodzenie, elementy szklane (szyby w oknach, lustra w zabudowie, płyta indukcyjna), a nawet lokatorów i zwierzęta domowe (ochrona w mieszkaniu lub poza nim). Zastanów się więc, które z nich są dla Ciebie najistotniejsze i zdecyduj się na odpowiednią ofertę.

szkody objęte ubezpieczeniem – możliwy jest wybór polisy, która obejmuje do kilkudziesięciu zdarzeń, w wyniku działania których należy się wypłata odszkodowania. Wszystko zależy od wybranego pakietu oraz ubezpieczyciela. Najczęściej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe wymieniają listę szkód wywołanych przez zdarzenia losowe na elementach stałych, murach czy wyposażeniu. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: zalanie, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, zapadanie się ziemi, osuwanie ziemi, działanie mrozu, gradu, wiatru i śniegu, uderzenie pioruna, zwarcie elektryczne, upadek masztów i drzew, eksplozja i implozja, uderzenia pojazdu w nieruchomość, huk ponaddźwiękowy czy upadek statku powietrznego. Jeśli zależy Ci na ochronie przed innymi ryzykami, do których należą np. kradzież z włamaniem, kradzież, wandalizm, dewastacja czy powódź, najpewniej będziesz musiał dokupić dodatkową polisę.

wysokość składki ubezpieczeniowej – im więcej dodatków zechcesz zakupić, tym oczywiście cena będzie wyższa. Podstawowa polisa mieszkaniowa będzie wynosić kilkaset złotych za cały rok,

suma ubezpieczenia – jest to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel będzie mógł Ci wypłacić w razie wystąpienia szkód zawartych w umowie,

okres obowiązywania – w większości przypadków polisa mieszkaniowa jest zawierana na rok. Możesz jednak zdecydować się na dłuższy okres, by zyskać atrakcyjniejsze warunki umowy.

wyłączenia odpowiedzialności – wszelkie informacje dotyczące tego, kiedy nie działa ubezpieczenie mieszkania, są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli OWU. Wyłączenia są opisane osobno dla każdego ryzyka, więc warto poświęcić czas na zapoznanie się z tym dokumentem. Najczęściej środki z odszkodowania nie zostaną wypłacone, kiedy szkoda miała miejsce w nieruchomości nieużytkowanej od dłuższego czasu, właściciel mieszkania nieumyślnie wykonał działania, w wyniku których doszło do zdarzenia, np. nie zamknął okien podczas burzy czy ulewy, nie zabezpieczył wolnostojących przedmiotów, które zostały skradzione z tarasu czy ogrodu, czy pożar został wywołany przez jego niedbalstwo.

OC w życiu prywatnym – jeśli chcesz zabezpieczyć siebie i swoich bliskich lub lokatorów wynajmujących nieruchomość na wypadek, gdyby któreś z Was spowodowało szkody, ta polisa będzie odpowiednia. Pomoże uzyskać odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci, dorosłych czy zwierzęta domowe – mowa tutaj o nieumyślnych działaniach, w wyniku których powstały niedogodności i zniszczenia w nieruchomości, nieruchomości sąsiada czy pojeździe, np. zalanie mieszkania sąsiada, porysowanie auta przez dziecko czy pogryzienie przechodnia przez Twojego psa.

ubezpieczenie assistance – będzie pomocne w przypadku konieczności naprawy zepsutych sprzętów domowych, wezwania fachowca, przetransportowania przedmiotów, a nawet dostarczenia leków, korepetycji czy opieki nad dziećmi. Home assistance to rozbudowany pakiet polisy, która pokryje koszty związane z pomocą w wielu dziedzinach życia. Warto zapoznać się z konkretną ofertą danego ubezpieczyciela.

dodatki do polisy – pakiet ubezpieczeń dodatkowych jest naprawdę szeroki. Może to być np. ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie roweru, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie od kradzieży rzeczy osobistych poza nieruchomością, ubezpieczenie elementów stałych od stłuczenia, powodzi czy przepięcia.

Ubezpieczenie mieszkania – jak to zrobić?

Zakup ubezpieczenia mieszkaniowego to nic skomplikowanego. Warto jednak dobrze się zastanowić, jaka polisa będzie najlepsza i rzeczywiście pomoże w razie konieczności poniesienia sporych wydatków powstałych na skutek uszkodzeń czy zniszczeń w nieruchomości. Podstawową kwestią jest dobranie ubezpieczenia do wielkości i wartości nieruchomości, by suma ubezpieczenia wystarczyła na pokrycie kosztów. Jeśli wybrałeś już ofertę dopasowaną do swoich potrzeb, należy przejść do kolejnego kroku, czyli zakupu polisy mieszkaniowej.

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania?

Najprostszym i najszybszym sposobem jest zakup ubezpieczenia mieszkania przez internet. W tym celu warto skorzystać z ogólnodostępnych i darmowych porównywarek ubezpieczeń. Po wpisaniu podstawowych danych, takich jak metraż, lokalizacja i opis nieruchomości, porównywarka przedstawi Ci listę ofert od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Dzięki temu możesz łatwo i szybko porównać dostępne oferty pod kątem ceny czy zakresu ochrony. Po wybraniu danej polisy należy złożyć wniosek przez internet – cała procedura i formalności będą załatwione online bez wychodzenia z domu.

Kolejnym sposobem na zakup ubezpieczenia nieruchomości jest osobista wizyta w oddziale ubezpieczyciela. Zabierz ze sobą dokumenty opisujące mieszkanie czy dom oraz dokument tożsamości. Doradca pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę, a umowa zostanie podpisana już przy pierwszym spotkaniu.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia także zakup polisy za pośrednictwem infolinii. W tym celu należy zadzwonić pod numer widniejący na stronie internetowej i omówić szczegóły z konsultantem. Dokumenty zostaną wysłane drogą online lub za pośrednictwem kuriera.

