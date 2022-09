Oszczędzanie na etacie — jak oszczędzać pieniądze co miesiąc?

Osoby zatrudnione na etat z pewnością mają już za sobą niejedną próbę zbudowania oszczędności. Jednak w większości przypadków takie próby nie kończą się spektakularnym sukcesem. Zawsze wypadną jakieś dodatkowe wydatki, a jeśli już uda się coś odłożyć, to są to małe kwoty, które wpływają na nas demotywująco. Warto jednak zmienić podejście i zamiast złościć się, że po raz kolejny nie udało nam się odłożyć tyle. Ile planowaliśmy na początku miesiąca, spojrzeć na sytuację z innej perspektywy — mimo nieplanowanych wydatków, jednak udało nam się odłożyć cokolwiek. Nawet gdyby miało być to 50 czy 100 zł. Pieniądz to pieniądz, a liczy się przede wszystkim systematyczność i konsekwencja. Jak wyrobić w sobie nawyk oszczędzania? Jak podejść do tematu oszczędzania? I najważniejsze, czy na etacie da się w ogóle oszczędzać?

Czy oszczędzanie jest trudne?

Oszczędzanie z pewnością nie należy do najłatwiejszych — szczególnie w dzisiejszej dobie inflacji i galopujących podwyżek. Niestety mimo najszczerszych chęci, nie możemy stwierdzić, że oszczędzanie na etacie należy do najłatwiejszych czynności pod słońcem. Jednak jest wykonalne i tego powinniśmy się trzymać.

Największą trudność w oszczędzaniu stanowi na pewno fakt, że zawsze znajdzie się coś, na co można wydać pieniądze. Zostało Ci trochę z wypłaty pod koniec miesiąca? To znak, że potrzebujesz nowej torebki! A może lekarz przełożył twoje badania na kolejny miesiąc? W takim razie chyba pora kupić kilka gamingowych gadżetów za pieniądze, które były przeznaczone na wizytę. Takie podejście wymaga zmiany, a jak wiadomo, zmiana zawsze jest ciężka. Jednak jeśli uświadomisz sobie, że bez kolejnej torebki, czy markowej klawiatury też można żyć i że to życie wcale nie jest na gorszym poziomie, to łatwiej będzie Ci podejść do tematu oszczędzania.

Małe zmiany — wielkie efekty

Najważniejsze w oszczędzaniu są małe zmiany, dzięki którym odkładasz nawet drobne kwoty, które po dodaniu do siebie zamieniają się w całkiem pokaźną sumę. Znasz takie powiedzenie “grosz go grosza i będzie kokosza”? To przysłowie doskonale pokazuje, że temat oszczędzania był również bliski naszym pradziadkom, a ich ludowe mądrości są ponadczasowe.

Aby rozpocząć wprowadzanie małych zmian, najpierw musisz przeanalizować domowy budżet. Jak to zrobić? Możesz na bieżąco zapisywać wydatki w Exelu lub na kartce, możesz zbierać paragony lub pod koniec miesiąca przeanalizować wyciągi z konta (w przypadku, gdy operujesz praktycznie tylko płatnościami bezgotówkowymi). Tak przygotowane wydatki podziel na grupy:

rachunki: stałe opłaty (kredyty, wynajem mieszkania, opłaty za samochód), paliwo, zakupy spożywcze (duże zakupy w marketach i małe zakupy w osiedlowych sklepikach), ubrania i kosmetyki, przyjemności i inne

Dokładnie wypisz kwoty, które wydajesz na poszczególne rzeczy, a następnie przeanalizuj tę listę. Na pierwszy ogień idą rzeczy niezbędne takie jak rachunki, opłaty stałe, zakupy spożywcze czy paliwo. Oczywiście niektórych wydatków nie da się zmniejszyć i są niezależne od Ciebie — mówimy tu między innymi o racie kredytu lub cenie za wynajem mieszkania, jednak oszczędności możesz poszukać, zmniejszając wysokość rachunków za prąd lub zmieniając taryfę telefonii komórkowej bądź internetu.

Teraz pora na drugą część wydatków, czyli te “mniej konieczne”. Ubrania, małe niepotrzebne zakupy w sklepikach spożywczych, pizza z dowozem 4 razy w miesiącu — czy naprawdę te rzeczy są Ci niezbędne do komfortowego życia? Oczywiście pizzę kochają wszyscy, ale może zastanów się, czy nie lepiej skorzystać z tej przyjemności raz w miesiącu. Tak będzie lepiej dla twojego portfela i dla twojego zdrowia.

Sposoby na oszczędzanie na etacie

Sposobów na oszczędzanie na etacie jest naprawdę bardzo dużo. Najlepiej znaleźć taki, który najbardziej odpowiada naszemu stylowi życia. Oto kilka pomysłów na oszczędzanie na etacie:

Obcięcie kosztów: zacznij żyć ekologicznie i oszczędzaj prąd oraz wodę, zmień taryfę Internetu bądź telefonu na tańszą, zrezygnuj z nieużywanych prenumerat i serwisów streamingowych, rób 4 razy w miesiącu duże zakupy spożywcze z listą i zrezygnuj z drobnych “skoków po chipsy” do Żabki

Szukaj promocji: kupując ubrania, korzystaj z wyprzedaży lub programów lojalnościowych (dostępnych również w markowych sklepach), robiąc zakupy spożywcze, patrz dokładnie na ceny, porównuj promocje i czytaj składy — nie zawsze droższe, znaczy lepsze, korzystaj z promocji na bilety kinowe, wyjścia na basen i inne atrakcje — większość instytucji wprowadza jeden dzień w tygodniu w promocyjnych cenach

Kupuj racjonalnie: przejrzyj szafę i poszukaj ubrań, które możesz przerobić lub dopasować w innej konfiguracji niż zazwyczaj, zastanów się, czy nie lepiej kupić jedną droższą rzecz, która posłuży na lata, niż 10 tańszych, zamiast kupować nowe buty, skorzystaj z pomocy szewca, kupuj mniej, ale wspieraj lokalnych sprzedawców

Załóż konto oszczędnościowe bądź lokatę: wpłacaj co miesiąc stałą kwotę, jednak rób to od razu po wypłacie, ustaw zlecenie stałe, które automatycznie odciąga pieniądze do wirtualnej skarbonki nazwij lokatę jak cel, na który odkładasz np. podróż do Gruzji lub rodzinne wakacje

Warto sobie uświadomić, że oszczędzanie często idzie w parze z racjonalnym podejściem do życia i do konsumpcjonizmu. Często w pogoni za czymś lepszym i nowszym nie dostrzegamy, że napędzamy spiralę fast fashion, marnowania jedzenia i zanieczyszczania środowiska przez miliardy niepotrzebnych ubrań, opakowań i produktów. Zrewiduj swoje podejście do rzeczy materialnych i zacznij żyć, świadomie dokonując wyborów zakupowych, a zobaczysz, że oszczędzanie na etacie może przynieść jeszcze więcej korzyści.

Czytaj też:

Kredyt bez zgody współmałżonka – kiedy jest możliwy? Jakie warunki należy spełnić?