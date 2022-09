Kredyt hipoteczny dla singla — wskazówki

Czasy się zmieniają i coraz więcej osób odkłada decyzję o założeniu rodziny na później. Młodzi coraz częściej świadomie podejmują decyzję o singielstwie, ponieważ po części tego wymagają on nich te trudne czasy, a po części chcą skupić się najpierw na rozwoju kariery i ustabilizowaniu swojej sytuacji zawodowej. Dlatego też coraz częściej młodzi single interesują się ofertą banków, które proponują kredyt hipoteczny dla singla. W końcu lepiej płacić raty za mieszkanie, które w przyszłości będzie nasze, niż płacić za wynajem w takiej samej cenie, gdzie trudno o stabilność i względne poczucie bezpieczeństwa. W końcu umowa kiedyś wygaśnie lub właściciel zmieni zdanie i postanowi sprzedać mieszkanie. Właśnie dlatego młodzi chętniej korzystają z ofert kredytów hipotecznych niż jeszcze kilka lat temu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny, będąc singlem?

Czy kredyt hipoteczny dla singla jest możliwy?

Mimo że kredyt hipoteczny dla singla jest w Polsce dość nowym produktem, to coraz więcej banków postanawia wprowadzić go do swojej oferty. Do tej pory kredyty hipoteczne kojarzyły nam się raczej z małżeństwami, ponieważ ten rodzaj kredytu wiąże się zazwyczaj z ogromną kwotą i dość wysoką ratą, którą łatwiej spłacać we dwoje — z dwóch pensji. Jednak obecnie młodzi, wykształceni ludzie zarabiają coraz więcej i stać ich na to, aby samemu opłacać ratę takiego kredytu. Możliwość kupienia mieszkania własnościowego to szansa na samodzielność, niezależność i poczucie stabilizacji w życiu.

Łatwiej myśleć o założeniu rodziny, gdy masz pewny dach nad głową. Warto także zauważyć, że młodzi coraz częściej podchodzą racjonalnie do swoich zarobków i starają się inwestować. Mają świadomość, że ich emerytalna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Dlatego kupienie własnościowego mieszkania, nawet na kredyt, to pewnego rodzaju inwestycja, która z pewnością opłaci się za kilkanaście lat. W przyszłości, takie mieszkanie kupione jeszcze za czasów singielstwa, można wynajmować lub sprzedać, co zapewni dodatkowy zastrzyk gotówki.

Banki trzymają rękę na pulsie i dostrzegają te zmiany, dlatego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i przygotowują korzystne oferty kredytów hipotecznych dla singli. Taki kredyt nie tylko jest możliwy, ale coraz więcej osób postanawia z niego skorzystać. Jednak tak jak w przypadku kredytu dwóch osób, tak i w tym przypadku należy spełnić określone warunki.

Kredyt hipoteczny dla singla a zdolność kredytowa

Kredyt hipoteczny dla singla z reguły ma niższą wartość niż kredyt udzielony parze, jednak od każdej reguły są wyjątki. W tym wypadku dużo zależy od zdolności kredytowej. To właśnie na jej podstawie banki przygotowują ofertę kredytów hipotecznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Zdolność kredytową singla bank ocenia w ten sam sposób jak zdolność kredytową pary. Do najważniejszych czynników, na których opiera się bank, przygotowując wyliczenia należą:



forma zatrudnienia (najlepiej umowa o pracę na czas nieokreślony)

zarobki

historia finansowa

zobowiązania finansowe

zajmowane stanowisko

Co ciekawe, bank bierze także pod uwagę miejsce zamieszkania i statystycznie chętniej udziela kredytów mieszkańcom większych miast. Dlaczego? Ponieważ w większych miastach łatwiej znaleźć zatrudnienie, co dla banku jest jasnym sygnałem, że w przypadku utraty pracy, kredytobiorca łatwiej znajdzie nowe źródło dochodu, niż w mniejszych miejscowościach.

Warunki kredytu hipotecznego dla singla

Tak samo jak w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych, również w przypadku kredytów hipotecznych dla singla kredytobiorca musi spełnić określone warunki, które dla banku odgrywają rolę zabezpieczenia.

Pierwszym warunkiem jest odpowiednio wysoki wkład własny. Minimalny wkład własny wymagany przez banki to 20%, choć istnieją oferty banków, które obniżają tę wartość do 10%. Jednak niższy wkład własny związany jest z dużo wyższymi kosztami kredytu, ponieważ wiąże się to z większym ryzykiem, które podejmuje bank. Oczywiście im większy wkład własny posiadasz, tym większe prawdopodobieństwo udzielenia kredytu. Ten warunek to tak naprawdę główna przeszkoda, która stoi młodym ludziom na drodze do własnych czterech kątów. Często uzbieranie takiej kwoty jest bardzo trudne i wymaga przyszłościowego myślenia już w młodym wieku.

Drugim warunkiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Twoja sytuacja zarobkowa musi być na tyle korzystna i stabilna, aby bank uznał, że kwota kredytu, o którą się starasz, jest kwotą, którą jesteś w stanie spłacać. Niestety przy obecnej cenie nieruchomości singlom o średnich zarobkach może być ciężko znaleźć mieszkanie, które pokryje się z ich zdolnością kredytową.

Po trzecie konieczne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej związanej z zabezpieczeniem kredytu w przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia. To jedna z ważniejszych rzeczy, która różni kredyt hipoteczny dla singli od tradycyjnego kredytu dla par. W przypadku małżeństw takie ubezpieczenie nie jest wymagane, ponieważ uznaje się, że jeśli jedna strona straci źródło dochodu, zobowiązanie będzie spłacała druga osoba.

