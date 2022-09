Brak pieniędzy — jak sobie z tym poradzić?

Gdy problemy finansowe zmieniają się z chwilowych w permanentne, pora podjąć zdecydowane działania, które zatrzymają staczanie się po finansowej równi pochyłej. Reagować trzeba od razu i zdecydowanie, ponieważ im dłużej będziemy udawać, że wszystko jest dobrze, tym wytworzy się więcej problemów, z których bardzo ciężko się wydostać. Problemy finansowe i brak pieniędzy to nie powód do wstydu, ponieważ mogą przytrafić się każdemu. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że pieniądze są rzeczą nabytą i niestałą. Łatwo je zarobić, a jeszcze łatwiej stracić. Ważne jest, aby przyznać zarówno przed sobą jak i przed bliskimi, że obecnie w naszym życiu nie wiedzie się najlepiej, ponieważ borykamy się z długotrwałymi problemami finansowymi. Szczególnie w tych czasach, powinniśmy spotkać się ze zrozumieniem ze strony bliskiego nam otoczenia. Gdy etap zaakceptowania trudnej sytuacji mamy już za sobą, pora zakasać rękawy i zabrać się do polepszenia naszego położenia. Jak to zrobić? Jak poradzić sobie z brakiem pieniędzy?

Analiza kosztów

Ratowanie swojej sytuacji finansowej zacznij od porządnej, wnikliwej analizy kosztów. Rozpisz wszystkie wydatki, łącznie z tymi, które wydają Ci się na tyle małe, że aż nieistotne. Oddziel koszty obowiązkowe takie jak rachunki, opłaty za mieszkanie, samochód, paliwo, żywność czy lekarstwa od kosztów ruchomych takich jak ubrania, przyjemności bądź używki. Następnie przeanalizuj każdą grupę, czyli poszukaj oszczędności.

Na co zwrócić uwagę? Oto kilka podpowiedzi, gdzie można znaleźć dodatkowe fundusze:



zamień taryfę sieci komórkowej i Internetu na tańszą (w tym celu negocjuj oferty u kilku operatorów),

oszczędzaj prąd i gaz

konsolidacja kredytów (lepiej płacić jedną ratę zaraz po wypłacie, niż trzy raty w innych momentach miesiąca)

częściej wybieraj rower zamiast samochodu

nie kupuj przetworzonej żywności, zamiast tego gotuj sam w domu (wyjdzie znacznie taniej)

szukaj i korzystaj z promocji

zrezygnuj z jedzenia na mieście

odstaw używki (to nie tylko poprawi stan twojego portfela, ale również twój stan zdrowia, a to znacznie ważniejsza wartość)

Racjonalne podejście do miesięcznych kosztów utrzymania korzystnie wpływa na domowy budżet. Dzięki ograniczeniu lub zupełnym odcięciu niepotrzebnych wydatków możemy uzyskane w ten sposób kwoty odłożyć, lub przeznaczyć na bardziej potrzebne rzeczy. Szczególnie jeśli mamy rodzinę, warto pieniądze zaoszczędzone z papierosów przeznaczyć na rodzinne wyjście raz w miesiącu lub drobne atrakcje dla dzieci. Tak spędzony czas pozytywnie wpływa na nasz nastrój i pomaga znaleźć siłę i mobilizację, aby przetrwać gorszy czas finansowy.

Praca dodatkowa

Może się zdarzyć, że sama analiza kosztów i odcięcie niepotrzebnych wydatków nie wystarczy. W sytuacji gdy ledwo znajdujemy pieniądze na zapłatę rachunków, nie mówiąc już o jedzeniu bądź lekarzach, należy jak najszybciej pomyśleć o pracy dodatkowej.

Obecnie w Polsce dużo jest wolnych miejsc pracy, szczególnie jeśli spojrzymy na rynek pracy fizycznej. Praca na produkcji, sprzątanie, budowlanka, praca przy zieleni miejskiej lub w kuchni, to często miejsca, gdzie można znaleźć dodatkowe lub nawet główne źródło utrzymania. Część takich prac posiada możliwość wypłaty wynagrodzenia w ten sam dzień lub co tydzień.

W sytuacji, gdy tylko jedna osoba z rodziny pracuje, warto pomyśleć, czy druga osoba również może wnieść trochę pieniędzy do domowego budżetu. Oczywiście wszelkie choroby, czy opieka nad małym dzieckiem dyskwalifikują pracę na pełen etat, ale może warto pomyśleć o sprzedaży ubrań w Internecie lub weekendowych zleceniach, dzięki którym można zarobić kilka dodatkowych groszy.

Zabezpieczenie

W momencie, gdy uda nam się wyjść na prostą, warto pomyśleć o zabezpieczeniu. Nie chodzi oczywiście o odkładaniu wysokich sum co miesiąc, jednak jeśli uda się odłożyć 100 lub 200 zł to już jest sukces. Gdy nasza sytuacja finansowa jest już stabilniejsza, można podjąć działania, które pozwolą nam choć trochę zminimalizować skutki ewentualnej utraty pracy bądź nieprzewidzianych zdarzeń.

Oprócz oszczędzania małych kwot pomyśl o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. Wiele firm ubezpieczeniowych ma bardzo korzystne oferty, dzięki którym w momencie utraty pracy bądź choroby, wypłacają Ci daną ilość pieniędzy. Składki są różnej wysokości, jednak można znaleźć już takie zaczynające się od kilkunastu złotych miesięcznie.

Zabezpieczając domowy budżet, dowiedz się, jakie programy socjalne działają w twoim miejscu zamieszkania oraz jak wygląda finansowe wsparcie państwa dla rodzin i gospodarstw domowych. Może łapiesz się na program dofinansowań czynszu lub na dodatkowe pieniądze dla dzieci — to zawsze kapitał, który pomoże Ci skompletować szkolną wyprawkę lub kupić zestaw zimowych rzeczy.

Warto też pamiętać, że problemy finansowe to nie powód do wstydu. W razie kłopotów poproś o pomoc rodzinę lub przyjaciół. Wspólnie przemyślcie co zrobić, aby wasza sytuacja się poprawiła. W świecie rządzonym przez konsumpcjonizm, gdzie najwyższą wartością jest pieniądz, trudno się odnaleźć, gdy tego pieniądza nie ma wystarczająco. Nie jest to jednak niemożliwe. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że większość osób z naszego otoczenia kiedyś również doświadczyła takich problemów.

