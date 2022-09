Autocasco — co to jest?

Autocasco (AC) to ubezpieczenie mające chronić samochody, motocykle oraz wszelkie inne pojazdy mechaniczne. Jest dobrowolnym rodzajem ubezpieczenia, co oznacza, że nie ma obowiązku wykupienia go. AC ma chronić pojazd przed uszkodzeniem powstałym w wyniku zdarzenia losowego albo z naszej winy. Może to być wypadek drogowy, kradzież, pożar, powalone drzewo podczas burzy i inne podobne przypadki.

To, jaki jest dokładny zasięg autocasco i jaki rodzaj szkód obejmuje, zawsze zapisane jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli w dokumencie dołączanym do każdej sprzedawanej polisy. Każda osoba rozważająca zakup autocasco powinna szczegółowo zapoznać się z OWU dotyczącym wybranego ubezpieczenia.

Co najczęściej obejmuje autocasco?

Jako że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają różne oferty polis, dostosowane do zmiennych potrzeb klientów. Warunki funkcjonowania autocasco ustalane są przez obie strony zawieranej umowy ubezpieczenia i najczęściej obejmują takie kwestie jak:



wypadki komunikacyjne: kolizje z innymi pojazdami, zwierzętami, zabudowaniami, drzewami itp.,

uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie i zwierzęta,

pożary i wybuchy,

kradzieże lub ich próby,

gwałtowne zjawiska atmosferyczne: podtopienia, powalone drzewa, grad, trąby powietrzne itp.

Warto jednak pamiętać, że autocasco nie zadziała w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że kierowca celowo działał na swoją szkodę, aby wymusić ubezpieczenie. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania również, gdy zachowanie właściciela pojazdu było wyjątkowo lekkomyślne i np. dopuścił on do kradzieży swojego samochodu, zostawiając kluczyki w stacyjce albo prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

Mini autocasco i autocasco krótkoterminowe

Minicasco to także ubezpieczenie AC pojazdu, ale o węższym zakresie. Chroni ono np. wyłącznie przed najbardziej kosztownymi zdarzeniami losowymi, takimi jak całkowite zniszczenie samochodu czy jego kradzież. Minicasco często wykupują właściciele starszych pojazdów, dla których składka pełnego AC byłaby znacznie wyższa, ze względu na już nie najlepszy stan ich wiekowych samochodów i większe ryzyko powstania szkody.

Natomiast autocasco na dni to opcja wybierana najczęściej przez kierowców wybierających się w dłuższą podróż, np. na wakacje za granicą. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają zakup polisy ważnej, dajmy na to, miesiąc. Najpopularniejszymi zabezpieczeniami krótkoterminowymi są dziś jednak ubezpieczenia assistance, gwarantujące również taką pomoc, jak np., wezwanie lawety, holowanie samochodu do najbliższego warsztatu czy zapewnienie auta zastępczego albo noclegu w pobliskim hotelu.

Od czego zależy cena autocasco?

To, ile kosztuje autocasco, zależy przede wszystkim od parametrów pojazdu, którego będzie dotyczyć ubezpieczenie. Pod uwagę brana jest m.in. marka samochodu, rok jego produkcji, przebieg, wartość rynkowa, to, gdzie kierowca parkuje pojazd i czy z tego tytułu łatwiej go ukraść, czy samochód posiada wyposażenie atrakcyjne dla złodziei i system zabezpieczeń antywłamaniowych.

Dopiero później ubezpieczyciele patrzą na takie czynniki, jak wiek i doświadczenie kierowcy. Ze względu na sporą i zmienną ilość rzeczy, która ma wpływ przy ustalaniu wysokości składki AC, kwoty, którą płacą poszczególni klienci towarzystw ubezpieczeniowych, różnią się między sobą nawet o kilka tysięcy złotych.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie autocasco?

W przypadku autocasco najniższa cena nie oznacza wcale najkorzystniejszego zakupu, lecz tylko ograniczony zakres ochrony. Warto, więc ustalić, od jakich czynników na pewno chcielibyśmy uzyskać zabezpieczenie, znaleźć polisy gwarantujące właśnie te punkty i dopiero wówczas porównywać ceny. Trzeba również zwrócić uwagę na następujące kwestie:



Franczyza redukcyjna lub franczyza integralna, czyli udział własny w likwidacji szkody.

Może się zdarzyć, że umowa AC będzie przewidywać np. 10 proc. albo tysiąc zł wkładu własnego w likwidację szkody. Wówczas wypłacane odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone. Funkcjonują również takie zapisy, które przewidują odpowiedzialność ubezpieczyciela dopiero, jeśli szkody wyniosą np. więcej, niż 600 zł. Im większy wkład własny, tym mniejsza składka AC.

Wybór serwisowej ASO, kosztorysowej lub serwisowej metody likwidacji szkody.

W przypadku kosztorysowym wysokość wypłacanego odszkodowania ustala rzeczoznawca, który fachowo oblicza wartość poniesionych strat. W przypadku serwisowym samochód może zostać naprawiony w jednym z warsztatów współpracujących z ubezpieczycielem. Właściciel pojazdu nie musi się na to godzić, może wybrać także zewnętrzny warsztat i samodzielnie zweryfikować skuteczność napraw. W każdym przypadku nie otrzyma jednak odszkodowania, tylko naprawiony samochód. To ubezpieczyciel sam rozliczy się z ekipą mechaników. Taki wariant AC jest jednak droższy. W przypadku serwisowym ASO pojazd naprawiany jest w autoryzowanym salonie z wykorzystaniem oryginalnych części. To najdroższa opcja.

Naliczanie amortyzacji części.

Warto upewnić się, czy ubezpieczyciel pomniejszy składkę wypłacanego odszkodowania, biorąc pod uwagę to, że części wykorzystywane w pojeździe są już w jakimś stopniu zużyte, a nie nowe (mają niższą wartość).

Czym autocasco różni się od OC pojazdu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest w naszym kraju polisą obowiązkową dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych i ma zastosowanie, kiedy użytkując dany samochód, motocykl itp. wyrządzimy szkodę osobom trzecim. Oznacza to, że OC pokryje koszta naprawy cudzego samochodu np., gdy zdarzy nam się poważniejsza stłuczka.

Polisa ta nie chroni zatem naszego własnego pojazdu, a jedynie zabezpiecza zobowiązania, jakie będziemy musieli spłacić komuś innemu w wyniku naszego przypadkowego, nieszczęśliwego działania. Zakres OC samochodu jest zawsze taki sam u każdego ubezpieczyciela, co wynika z przepisów prawnych (art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Wysokość składki OC wyliczana jest przede wszystkim na podstawie wieku kierowcy, jego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów i okresu bezkolizyjnego użytkowania auta. Im młodszy i mniej doświadczony kierowca, tym większe szanse na spowodowanie wypadku i wówczas ryzyko ubezpieczyciela rośnie, a tym samym także składka OC.

Czytaj też:

Ubezpieczenie mieszkania – czy warto kupić? Jaką polisę wybrać?