Kredyt studencki — jak go wziąć? Wniosek i umorzenia

O kredyt studencki może ubiegać się osoba posiadająca status studenta, która nie ukończyła 30. roku życia albo doktorant, którego wiek nie przekracza 35 lat. Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego może złożyć już także kandydat dopiero ubiegający się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej.

Taka osoba musi jednak posiadać również dokument potwierdzający wzięcie udziału w rekrutacji i pamiętać, że kredyt zostanie wypłacony dopiero po pozytywnym zakwalifikowaniu się w szeregi danej uczelni wyższej i uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta. W przypadku kredytów studenckich potwierdzeniem bycia żakiem nie jest na przykład legitymacja studencka, a jedynie zaświadczenie wydawane przez rektora lub dyrektora instytutu badawczego.

Ponadto kredyt otrzyma wyłącznie student, którego dochód w rodzinie, w roku ubiegania się o pożyczkę, nie przekroczy 3 tys. zł na osobę. Wszelkie świadczenia stypendialne nie wpływają na decyzję o przyznaniu kredytu studentowi, co oznacza, że może on otrzymywać środki, zarówno z pożyczki, jak i stypendium naukowego.

Kredyt studencki dostępny jest zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich stacjonarnych, jak i zaocznych czy wieczorowych. Przysługuje niezależnie od tego, czy student lub doktorant uczy się w uczelni publicznej czy prywatnej.

Czym charakteryzuje się kredyt studencki?

Obecnie kredyt studencki oferują 4 instytucje:



PKO Bank Polski S. A.,

Bank PEKAO S. A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.,

SGB-Bank S. A.

Pożyczka ta przyznawana jest na preferencyjnych warunkach, ponieważ częściowo finansuje ją budżet państwa, a dokładnie Fundusz Kredytów Studenckich. Odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Także zabezpieczenie spłaty może być poręczone w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co daje szanse studentom, których rodzice nie prezentują wystarczająco dużych dochodów, aby zapewnić należyte zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Pozostałe zasady działania kredytu studenckiego

Świadczenia wypłacane są przez cały okres trwania studiów. Wniosek o przyznanie kredytu składa się tylko raz i można to zrobić zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie w dowolnym okresie roku, w zależności od potrzeb.

Na decyzję od banku czeka się do 30 dni. Również wysokość wypłacanych środków może być elastycznie regulowana, co oznacza, że student sam wybiera, czy chce otrzymywać miesięcznie minimalną wypłatę, czyli 400 zł, czy więcej. Maksymalna kwota to tysiąc złotych miesięcznie, a inne możliwe transze wynoszą 600 i 800 zł.

Spłatę kredytu można zacząć najpóźniej 2 lata po ukończeniu studiów. Okres, w którym były student powinien spłacić należności to dwukrotność czasu, przez który pobierał pożyczkę. Oznacza to ratę spłaty o połowę mniejszą, niż kwota, którą wypłacał studentowi bank podczas jego nauki. Przykładowo osoba, która pobierała miesięcznie tysiąc złotych, pracując, oddaje 500 zł na miesiąc.

Kto może starać się o zawieszenie lub częściowe albo całkowite umorzenie kredytu studenckiego?

W wyjątkowych sytuacjach spłata kredytu studenckiego może zostać zawieszona lub umorzona częściowo albo nawet w całości. Dotyczy to trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:



utraty przez byłego studenta lub jego współmałżonka stałego źródła dochodu,

zdarzenia losowego powodującego częściową lub trwałą utratę zdolności do spłacania kredytu: pożaru, klęski żywiołowej, choroby, kalectwa, niezdolności do podjęcia pracy, konieczności opiekowania się członkiem rodziny itp.

Częściowe umorzenie kredytu przez bank jest możliwe także dla studentów i doktorantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na roku.



50 proc. umorzenia spłaty zobowiązania przysługuje osobom, które znajdą się w gronie do 1 proc. najlepszych studentów lub doktorantów,

35 proc. umorzenia dotyczy studentów i doktorantów będących w grupie od 1,01 do 5 proc. najlepszych na roku,

20 proc. umorzenia uzyskają osoby znajdujące się w grupie od 5,01 do 10 proc. studentów i doktorantów z najlepszymi wynikami w nauce.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego

Wniosek o umorzenie spłaty kredytu studenckiego składa się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia spłacania zobowiązania. Do wniosku należy dołączyć harmonogram spłat oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie wyżej wspomnianych okoliczności, uniemożliwiających częściową lub całkowitą spłatę kredytu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prośby o częściowe lub całkowite umorzenie kredytu studenckiego. Osoby, które już zaczęły spłacać swoje zobowiązanie, mogą starać się o umorzenie wyłącznie kwoty pozostałej jeszcze do uiszczenia.

