Grupowe ubezpieczenie na życie — na czym polega?

Grupowe ubezpieczenie na życie, zgodnie z nazwą tego rodzaju polisy, obejmuje jakąś grupę osób, najczęściej pracowników danej firmy, klientów banku albo operatora sieci usług telekomunikacyjnych. Aby przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie, wystarczą minimalne formalności, a miesięczna składka takiej polisy jest zwykle bardzo niska — dużo niższa, niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Często pracownik objęty grupowym ubezpieczeniem na życie nie musi w ogóle płacić za ten produkt i otrzymuje go jako jeden z podstawowych benefitów pracowniczych. Jeśli jednak firma zabiera mu jakąś część pensji na poczet miesięcznej składki grupowego ubezpieczenia na życie, kwota ta rzadko przekracza 50 zł. Grupowe ubezpieczenie na życie można także łączyć z polisą wykupioną indywidualnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posiadać oba rodzaje tych świadczeń. Wówczas możliwe jest także uzyskanie dwóch odszkodowań.

Dla osób nieposiadających stałego miejsca zatrudnienia lub tych, których pracodawca nie oferuje przystąpienia do takiej polisy, towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają ofertę otwartych ubezpieczeń grupowych na życie. Działają one na tych samych zasadach, co warianty proponowane w zakładach pracy, bankach i u operatorów sieci usług telekomunikacyjnych, ale można wykupić je indywidualnie oraz trzeba pamiętać o samodzielnym, comiesięcznym opłacaniu składek.

Zakres ochrony grupowego ubezpieczenia na życie

Niskie koszta uzyskania ubezpieczenia wiążą się jednak z okrojonym zakresem tego rodzaju polisy i jej małą elastycznością. Jako że takie ubezpieczenie musi odpowiadać na potrzeby jak największej i zróżnicowanej grupy ludzi, dotyczy zwykle najważniejszych kwestii, takich jak m.in.:



zgonu osoby ubezpieczonej,

długotrwałego uszkodzenia ciała ubezpieczonego i innych poważnych uszczerbków na jego zdrowiu,

ciężkiej choroby osoby ubezpieczonej i jej pobytu w szpitalu,

śmierci i poważnej choroby lub urazu osób z rodziny ubezpieczonego,

innych poważnych, nieszczęśliwych wypadków z udziałem osoby ubezpieczonej lub jej bliskich.

Czym charakteryzują się grupowe ubezpieczenia na życie?

Osoba, która chce wziąć udział w ubezpieczeniu grupowym, zwykle może wybierać z maksymalnie trzech wariantów polisy, a w trakcie jej trwania i przed dokonaniem wyboru nie jest możliwe dodatkowe dokupienie innych opcji ubezpieczenia lub zrezygnowanie z jakiegoś elementu. Towarzystwo ubezpieczeniowe przedstawia nam gotowy pakiet ryzyk, na który trzeba się zgodzić.

Również suma pieniężna, na której wysokość możliwe jest ubezpieczenie się w grupowej polisie na życie, nie należy do najwyższych. Kwota ta jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku indywidualnych ubezpieczeń i wynosi zwykle jedynie około 50 000 – 100 000 zł. Maksymalny wymiar odszkodowania w grupowym ubezpieczeniu na życie nie przekroczy 300 000 zł, natomiast w przypadku polis indywidualnych, kwota ta może wynieść nawet 3 000 000 zł świadczenia.

Czym jeszcze grupowe ubezpieczenie na życie różni się od indywidualnej polisy?

Pozostałe różnice pomiędzy grupowym i indywidualnym ubezpieczeniem na życie dotyczą m.in. okresu trwania każdej z polis. W przypadku ubezpieczenia grupowego jest ono zawierane na przykład na czas podejmowania zatrudnienia w danej firmie albo na okres trwania umowy, którą zawarliśmy z operatorem sieci usług telekomunikacyjnych, albo na czas trwania okresu spłaty kredytu, który zaciągnęliśmy w danym banku.

W przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie ubezpieczony może w ramach swojej polisy objąć ochroną nawet 9 innych osób. Wariant ubezpieczenia grupowego pozwala najczęściej na włączenie do polisy tylko współmałżonka czy dziecka.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze grupowego ubezpieczenia na życie?

Tak jak w przypadku każdego innego rodzaju ubezpieczenia, tak i decydując się na wybór grupowego ubezpieczenia na życie, bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). To w tym dokumencie zapisane są m.in. warunki wyłączenia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których, pomimo zaistnienia zdarzenia wskazanego w polisie, ubezpieczony nie otrzyma świadczenia pieniężnego, ani żadnej innej formy pomocy.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone na przykład, gdy ubezpieczony albo jego bliska osoba celowo działała na własną niekorzyść, czy to biorąc udział w bójce, spożywając alkohol czy inne środki odurzające itp. Kolejną ważną kwestią jest okres karencji przewidziany w ubezpieczeniu. W przypadku grupowych ubezpieczeń na życie karencja prawie nigdy nie funkcjonuje, ale zawsze warto sprawdzić tę kwestię, żeby nie zostać niemile zaskoczonym na przykład brakiem wypłaty odszkodowania w pierwszym miesiącu po przystąpieniu do polisy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają także oferty grupowych ubezpieczeń na życie zawierających tylko określoną liczbę konkretnych zdarzeń objętych ochroną w trakcie trwania polisy. Oznacza to na przykład, że odszkodowanie zostanie wypłacone za 2 pobyty ubezpieczonego w szpitalu, ale jeśli pracownikowi zdarzy się trzeci wypadek wymagający hospitalizacji, to ubezpieczyciel nie weźmie już za to odpowiedzialności, bo limit w polisie na ten rodzaj zdarzenia wynosił 2 na okres 12 miesięcy.

Czytaj też:

Brak pieniędzy — jak sobie z tym poradzić?