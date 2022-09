Lokata terminowa – co to jest? Definicja i założenie lokaty

Właściciele firm, ale i indywidualni klienci, którzy zastanawiają się nad zwiększeniem kapitału stwierdzają, że założenie lokaty terminowej jest ciekawym rozwiązaniem. Na czym ona polega?

Lokaty bankowe podlegają bardzo prostym zasadom. Bank „pożycza” od nas pewną kwotę, którą będzie mógł następnie wykorzystać do własnych celów (np. pożyczyć innemu klientowi), po czym oblicza oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki. Oddział bankowy wyznacza pewien czas – od jednego dnia do nawet kilku, kilkunastu lat (stąd też wzięła się nazwa lokata terminowa), po którym otrzymamy zwrot wpłaconej gotówki wraz z naliczonymi odsetkami. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć zgromadzony kapitał nawet kilkukrotnie. Żeby jednak móc znaleźć najlepszą ofertę, warto przyjrzeć się kilku ważnym czynnikom.

Jakie są zalety i wady lokaty terminowej?

Jak można zauważyć, posiadanie lokaty terminowej może przynieść sporo korzyści. Spośród nich możemy wyróżnić:



zwiększenie kapitału – mamy zagwarantowany pewny zysk w zależności od wysokości kapitału i oprocentowania,

wzmożona chęć oszczędzania środków – świadomość, że środki znajdujące się na lokacie pomnażają się z każdym dniem sprawia, że klienci nie czują potrzeby ich wypłacania, dzięki czemu rzadziej sięgają po pieniądze w nadziei na jeszcze większy zysk,

mnóstwo możliwości na obecnym rynku finansowym – banki proponują umowy na lokaty terminowe na dowolnie wybrany okres, dlatego klient może dopasować ofertę idealnie do swoich potrzeb,

bezpieczeństwo – nawet w ekstremalnych sytuacjach, jak np. bankructwo banku, któremu zostały „pożyczone” środki, koszty lokaty i jej zyski z odsetek zostaną zwrócone, ponieważ nad tym czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny (należy pamiętać, że kwoty są chronione do 100 tys.)

Niestety lokata terminowa wiąże się również z licznymi zagrożeniami. Są to:



odgórnie narzucony czas obowiązywania lokaty – przerwanie lokaty liczy się ze stratą całości lub części naliczonych dotychczas odsetek, dlatego też wpłacony na lokatę terminową kapitał zostaje "zamrożony" na określony czas,

minimalna wartość lokaty – wiele banków określa minimalną możliwą kwotę niezbędną do założenia lokaty terminowej, przy czym najczęściej jest to nie mniej niż kilkaset złotych,

niskie zarobki na początkowym etapie – na początku inwestowania oszczędności korzyści z lokaty terminowej mogą być niewielkie, przez co inne metody mogą wydawać się korzystniejsze.

Jakie wyróżniamy rodzaje lokat?

Lokaty terminowe można podzielić ze względu na okres zawieranych umów pomiędzy klientem a bankiem. W ten sposób wyróżniamy lokaty krótkoterminowe, których czas obowiązywania nie przekracza 12 miesięcy oraz lokaty długoterminowe, które są zawierane na więcej niż rok. DO najpopularniejszych należą lokaty kwartalne, które jak sugeruje nazwa zawierane są na okres 3 miesięcy oraz lokaty średnioterminowe trwające od 6 do 11 miesięcy.

Lokata terminowa a oprocentowanie

Decydując się na założenie lokaty zapewne chcemy zarobić najwięcej jak jest to możliwe. Musimy więc szukać oferty w banku, który daje jak najwyższe oprocentowanie, bo to właśnie ono warunkuje wysokość późniejszych odsetek. Trzeba pamiętać, że przy ofertach lokat terminowych banki podają oprocentowanie w ujęciu rocznym, co oznacza, że wysokość odsetek jest liczona od rocznej kwoty. Wybierając bank trzeba więc zwrócić uwagę na wyżej opisane czynniki.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli założymy lokatę na 10 000 zł z oprocentowaniem rocznym wynoszącym 4%, to po roku wzbogacimy się o odsetki wynoszące 400 zł. Jeśli zaś wpłacimy tę samą kwotę do banku o oprocentowaniu wynoszącym 4%, ale na jedynie 3 miesięczną lokatę, to odsetki wyniosą raptem 100 zł.

W przypadku lokat terminowych możemy również wybrać oprocentowanie:



stałe – tego rodzaju oprocentowanie daje stabilność i pewność, że mimo szalejących zmian na rynku wysokość odsetek będzie wciąż rosła. Podczas zakładania lokaty można już od razu wyliczyć ile wyniosą końcowe odsetki, ponieważ oprocentowanie będzie niezmienne;

zmienne – takie oprocentowanie jest uzależnione od zmian na rynku finansowym (stopy procentowe, WIBOR, WIBID). Jeśli stopy procentowe pójdą w górę, nasze odsetki znacząco wzrosną, ale zdarzają się też takie przypadki, kiedy drastycznie maleją.

Na jak wysokie oprocentowanie można liczyć? Obecnie jest ono całkiem korzystne, ponieważ niektóre banki oferują nawet 7% w skali roku i więcej. Co istotne, jego wysokość nie zależy tylko od decyzji podejmowanych przez konkretny bank. Oprocentowanie reguluje wysokość głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Skutkiem zbyt niskich stóp procentowych jest automatyczne zmniejszenie się oprocentowania lokat.

Jak założyć lokatę terminową?

To właśnie zadaniem banku jest założenie i prowadzenie lokaty. Aby tego dokonać należy:



określić i zgromadzić środki finansowe – jak już wspominaliśmy, banki określają minimalną kwotę, jaka jest niezbędna do otwarcia lokaty terminowej,

wybrać bank z najlepszą ofertą na rynku – na tym etapie warto kierować się nie tylko możliwie jak najwyższym oprocentowaniem, ale też należy wiedzieć na jaki okres zakładamy lokatę oraz czy decydujemy się na oprocentowanie stałe, czy może zmienne (uwarunkowane zmianą sytuacji rynkowej),

założyć lokatę – w tym celu należy wypełnić niezbędne formularze wydawane przez bank oraz podać numer konta, na które naliczane będą odsetki.

Czytaj też:

Czym jest polisolokata i co warto wiedzieć o tym produkcie?